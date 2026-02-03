Accu aangedreven stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet

De zakloze draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet reinigt met een hoge zuigkracht en biedt de juiste accessoires om losse haren en huiddeeltjes van huisdieren grondig te verwijderen.

De draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet overtuigt met uitstekende resultaten, comfortabele bediening en maximale bewegingsvrijheid met een looptijd tot 50 minuten. De krachtige BLDC-motor met 250 watt zorgt voor moeiteloos stofzuigen en grondige reiniging, zelfs als dierenharen en huidschilfers moeten worden verwijderd. Indien nodig biedt de boost-functie een prestatieverbetering. De gemotoriseerde vloerzuigmond met LED-licht reinigt harde vloeren en tapijten. Voor gestoffeerde meubels en matrassen is er een gemotoriseerde mini-turboborstel. Handig zijn het 1-klik legen van de stofbak, het ergonomische ontwerp zodat meubels onder te rijden zijn en de 3-traps accu-indicator. Een ander voordeel is het aangename volume bij het stofzuigen, waar huisdieren niet bang voor zijn. Met Caps Lock hoef je niet constant op de aan/uit-knop te drukken. Het compacte apparaat is ook te gebruiken als handstofzuiger, bijvoorbeeld bij het stofzuigen van meubels. De levering omvat een spleetzuigmond, een 2-in-1 meubelborstel, een filterreinigingstool en een tweede verwisselbare filter en een muurbeugel met oplaadfunctie.

Kenmerken en voordelen
Accu aangedreven stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet: Verfijnde technologie
Verfijnde technologie
Krachtige accu van 25,2 V, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock & 3-traps zakloos filtersysteem.
Accu aangedreven stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet: Praktisch ontworpen filtersysteem
Praktisch ontworpen filtersysteem
3-traps filtersysteem met cycloon, luchtinlaat en HEPA hygiënefilter. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Accu aangedreven stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet: Extra accessoires speciaal voor eigenaren van huisdieren
Extra accessoires speciaal voor eigenaren van huisdieren
De gemotoriseerde mini-turboborstel verwijdert met gemak vrijwel alle losse dierenharen van gestoffeerde meubels. Eenvoudige filterreiniging – belangrijk voor gebieden met hoge vuilconcentraties in huishoudens met huisdieren, wanneer het filter vaker moet worden gereinigd.
Actief vloermondstuk
  • Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
  • Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
  • Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
Tweetraps vermogensregeling
  • Ruime looptijd om grotere huishoudens schoon te maken.
  • Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
  • Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
  • Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Intuïtieve feedback en laadweergave
  • Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
  • Duidelijke weergave van de accustatus.
Makkelijk te gebruiken
  • Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
  • Optionele boost-modus.
  • Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Breed scala aan toepassingen
  • Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Specificaties

Technische gegevens

Accu-aangedreven apparaat
Geluidsvermogensniveau (dB(A)) < 78
Capaciteit vuilreservoir (ml) 800
Accu type Lithium-ion accu
Spanning (V) 25,2
Looptijd per acculading (/min) Standaard modus: / circa 50 Boost modus: / circa 11
Laadtijd met standaardoplader (min) 235
Kleur Wit
Gewicht zonder accessoires (kg) 2,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 5,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 235 x 266 x 1130

Verpakkingsinhoud

  • Oplaadbare accu: 25,2 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
  • HEPA-filtertype: EPA 12-filter
  • Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
  • Filterreinigingstool
  • Groot universeel vloermondstuk met LED
  • Mini-turboborstel
  • Spleetmondstuk
  • 2-in-1 meubelborstel
  • Zuigbuis: Metaal
  • Grote muurbeugel met oplader

Uitvoering

  • Softgrip handgreep
  • Filtersysteem zonder stofzak
  • Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Videos
Toepassingen
  • Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
  • Tapijten
  • Dierlijk haar
Accessoires
