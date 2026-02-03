Accu aangedreven stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet
De zakloze draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet reinigt met een hoge zuigkracht en biedt de juiste accessoires om losse haren en huiddeeltjes van huisdieren grondig te verwijderen.
De draadloze stofzuiger VC 6 Cordless ourFamily Pet overtuigt met uitstekende resultaten, comfortabele bediening en maximale bewegingsvrijheid met een looptijd tot 50 minuten. De krachtige BLDC-motor met 250 watt zorgt voor moeiteloos stofzuigen en grondige reiniging, zelfs als dierenharen en huidschilfers moeten worden verwijderd. Indien nodig biedt de boost-functie een prestatieverbetering. De gemotoriseerde vloerzuigmond met LED-licht reinigt harde vloeren en tapijten. Voor gestoffeerde meubels en matrassen is er een gemotoriseerde mini-turboborstel. Handig zijn het 1-klik legen van de stofbak, het ergonomische ontwerp zodat meubels onder te rijden zijn en de 3-traps accu-indicator. Een ander voordeel is het aangename volume bij het stofzuigen, waar huisdieren niet bang voor zijn. Met Caps Lock hoef je niet constant op de aan/uit-knop te drukken. Het compacte apparaat is ook te gebruiken als handstofzuiger, bijvoorbeeld bij het stofzuigen van meubels. De levering omvat een spleetzuigmond, een 2-in-1 meubelborstel, een filterreinigingstool en een tweede verwisselbare filter en een muurbeugel met oplaadfunctie.
Kenmerken en voordelen
Verfijnde technologieKrachtige accu van 25,2 V, perfect afgestemd op actief vloermondstuk. Geoptimaliseerde looptijd van 50 minuten in de normale modus. 250 W motor, actief vloermondstuk, Power Lock & 3-traps zakloos filtersysteem.
Praktisch ontworpen filtersysteem3-traps filtersysteem met cycloon, luchtinlaat en HEPA hygiënefilter. Eenvoudig filter legen met 1 klik.
Extra accessoires speciaal voor eigenaren van huisdierenDe gemotoriseerde mini-turboborstel verwijdert met gemak vrijwel alle losse dierenharen van gestoffeerde meubels. Eenvoudige filterreiniging – belangrijk voor gebieden met hoge vuilconcentraties in huishoudens met huisdieren, wanneer het filter vaker moet worden gereinigd.
Actief vloermondstuk
- Optimale vuilopname door gemotoriseerde borstel.
- Extreme wendbaarheid maakt het zeer gemakkelijk om onder meubels te bewegen.
- Zorgt voor een betrouwbare reiniging van oppervlakken.
Tweetraps vermogensregeling
- Ruime looptijd om grotere huishoudens schoon te maken.
- Optionele boost-modus.
Muurbeugel inclusief oplaadmogelijkheid
- Met behulp van de muurbeugel kan het apparaat snel en eenvoudig worden opgeborgen.
- Gemakkelijk opladen door de stofzuiger eenvoudig op te hangen.
Intuïtieve feedback en laadweergave
- Feedback en foutmeldingen via gemakkelijk af te lezen LED-display.
- Duidelijke weergave van de accustatus.
Makkelijk te gebruiken
- Het vermogen kan snel en eenvoudig worden aangepast aan de specifieke toepassing.
- Optionele boost-modus.
- Inclusief Power Lock voor gebruiksgemak.
Breed scala aan toepassingen
- Mogelijkheid om extra accessoires te bevestigen voor een ideale reiniging in elk deel van het huis.
Specificaties
Technische gegevens
|Accu-aangedreven apparaat
|Geluidsvermogensniveau (dB(A))
|< 78
|Capaciteit vuilreservoir (ml)
|800
|Accu type
|Lithium-ion accu
|Spanning (V)
|25,2
|Looptijd per acculading (/min)
|Standaard modus: / circa 50 Boost modus: / circa 11
|Laadtijd met standaardoplader (min)
|235
|Kleur
|Wit
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|2,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|5,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|235 x 266 x 1130
Verpakkingsinhoud
- Oplaadbare accu: 25,2 V / 2,5 Ah accu (1 stuk)
- HEPA-filtertype: EPA 12-filter
- Luchtinlaatfilter: 2 Stuk(s)
- Filterreinigingstool
- Groot universeel vloermondstuk met LED
- Mini-turboborstel
- Spleetmondstuk
- 2-in-1 meubelborstel
- Zuigbuis: Metaal
- Grote muurbeugel met oplader
Uitvoering
- Softgrip handgreep
- Filtersysteem zonder stofzak
- Vermogensregeling: Met 2 vermogensstanden
Videos
Toepassingen
- Verzegelde harde vloeren zoals parket, laminaat, kurk, steen, linoleum en PVC
- Tapijten
- Dierlijk haar
Accessoires
Reserveonderdelen VC 6 Cordless ourFamily Pet
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.