B 50 W achterloop-schrobzuigmachine
Same high quality, new technology.
De achterloop-schrobzuigmachine B 50 W voor een efficiënte natte reiniging van vloeren. Verkrijgbaar met naar keuze Li-Ion-accu's, snelheidsafhankelijke waterdosering, rolkop of schijfborstelkop. De duwschrobzuigmachine voor onberispelijk schone vloeren tot 3.600 m². Conventioneel geleverd met loodzuuraccu's of met Li-Ion-accu's als optie voor gebruik bij snelle en efficiënte dieptereiniging of onderhoudsreiniging. Eenvoudige bediening, ergonomisch ontwerp en meer functies en informatie beschikbaar via smartphone-app. Robuuste opzetborstels en zuigmond van gegoten aluminium.
De nieuwe generatie vloerreiniging
De achterloop-schrobzuigmachine B 50 W is de ideale metgezel voor een snelle en efficiënte natte reiniging van vloeren. Hij vervangt zijn voorganger, de B 40 W, en levert geavanceerde reinigingstechnologie in de betrouwbare kwaliteit van Kärcher. De B 50 W zet nieuwe maatstaven, met zijn herziene ontwerp en nieuwe krachtbronnen die zorgen voor onberispelijke reinigingsresultaten op een oppervlakte van maximaal 3.600 vierkante meter. De machine kan worden aangedreven door een keuze uit onderhoudsvrije gel/AGM-accu's of lithium-ionaccu's. Dankzij de grotere werkbreedte van maximaal 60 centimeter op de D 60-borstelkop levert de machine consistent goede resultaten, zelfs bij hoge snelheden.
Schoonmaken in een mum van tijd: de B 50 W is de perfecte metgezel voor echte professionals. Vloeren zijn in een handomdraai schoon. Makkelijk te besturen. Stil en efficiënt.
De schrobzuigmachine is gemaakt van slijtvaste materialen en levert een hoge contactdruk voor het allerbeste reinigingsresultaat. De zuigmond en de drie meegeleverde borstelkoppen zijn gemaakt van gegoten aluminium - klaar om de zwaarste uitdagingen aan te gaan. De parabolische vorm van de zuigmond garandeert een betrouwbare zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken of rondingen, wat niet alleen het risico op uitglijden minimaliseert, maar ook de noodzaak voor tijdrovende nabewerking vermindert.
Schrobzuigen gemakkelijk gemaakt
De bediening van de schrobzuigmachine is intuïtief en spreekt voor zich. Dankzij de EASY Operation-knop kan het starten en bedienen van de schrobzuigmachine niet eenvoudiger zijn, wat tijd en moeite bespaart tijdens het reinigingsproces. Het risico op fouten wordt op de lange termijn geminimaliseerd en tijdrovende training is niet nodig.
Het ergonomische ontwerp maakt de schrobzuigmachine geschikt voor gebruikers van verschillende lengtes – zonder ingewikkelde aanpassingen. Het is moeiteloos en comfortabel in gebruik, waardoor vermoeidheid op afstand wordt gehouden en de fysieke belasting van de bestuurder wordt verminderd.
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WALSBORSTEL VARIANT
DISCBORSTEL VARIANT
Hier zijn enkele van de belangrijkste pluspunten van de machine in één oogopslag
Informatie op display in 30 talen beschikbaar.
Robuuste zuigbalk uit gegoten aluminium
Automatische tankspoelsysteem voor een snelle en contactloze reiniging van de vuilwatertank.
Verbeterde voorveegfunctie
Voorzien van on-board-lader.
Optioneel leverbaar met Li-Ion accu met 5 jaar garantie
Voorzien van geïntegreerde vulslang
Reinigingsmiddelen in een universele 2,5 liter jerrycan met grote opening
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- Geschikt voor harde en veerkrachtige vloerbedekkingen
- Keuze uit drie aluminium opzetborstels: D51, D60 en R55
- Parabolische aluminium zuigmond
- Eenvoudig te gebruiken met de EASY Operation-knop
- Intuïtief en ergonomisch ontwerp
- Bluetooth-connectiviteitsinterface voor extra smartphonefuncties
- Verkrijgbaar met naar keuze Li-Ion-accu (ook verkrijgbaar met snellader) of onderhoudsvrije gel-/AGM-accu's
- DOSE: automatische dosering van wasmiddel om hulpbronnen te sparen
- Snelheidsafhankelijke waterdosering
- Auto-Fill: automatische zoetwatervulling
- Auto-Rinse: automatische reiniging van vuilwatertank
- Hoge contactdruk voor optimale reinigingsresultaten
- Tankinhoud 50 l
Indrukwekkend – in alle opzichten
Het nieuwe reinigen
De B 50 W kan op elk moment via Bluetooth verbinding maken met de smartphone-app "Kärcher Machine Connect". Het bredere scala aan digitale functies omvat KIK-aanpassingen, beheer van reinigingsparameters, toegang tot machinegegevens zoals de resterende looptijd, batterijstatus, foutmeldingen, handige video's en andere praktische functies.
Borstel of roller? De keuze is aan jou!
Elke schoonmaakklus heeft zijn eigen speciale overwegingen. Met de B 50 W bent u altijd goed uitgerust en klaar voor actie, ongeacht de taak. De schrobzuigmachine is verkrijgbaar in verschillende configuraties. Om aan individuele eisen te voldoen, kan hij worden uitgerust met een rolborstel of schijfborstel (met name aandrijfbord en pad) met een keuze uit drie verschillende kopvarianten: D51, D60 en R55. De efficiënte turbine is ingesloten en heeft een speciaal ontworpen luchtstroom om de machine stil te maken, dus hij is ook geschikt voor reiniging overdag.
De juiste batterij – zonder compromissen
De B 50 W kan worden aangedreven door onderhoudsvrije gel-/AGM-accu's of optioneel ook met 80 Ah lithium-ion-accu's. Als handige extra is er ook een snellaadfunctie beschikbaar voor de lithium-ion batterijen, die in 2 uur volledig opgeladen kunnen worden.
Zuinige dosering – voor een voordelige reiniging
Sommige modellen zijn voorzien van het ECO!Flow-systeem, dat het wasmiddel doseert in reactie op de snelheid van de machine. Dit zorgt ervoor dat op elke vierkante meter dezelfde hoeveelheid oplossing wordt aangebracht voor een gelijkmatige verdeling over de vloer – voor de best mogelijke reinigingsresultaten. Het maakt het ook onmogelijk om te veel oplossing aan te brengen, wat schoonmaakmiddelen bespaart en voorkomt dat er ook water wordt verspild. Bovendien kan met de handige Machine Connect App het vulniveau van vers water in realtime worden bijgehouden.
Voelt zich thuis op elk oppervlak
De achterloop-schrobzuigmachine voelt zich op zijn gemak, overal waar een vloer geschrobd moet worden. Of het nu gaat om harde of veerkrachtige vloeren, de hardwerkende B 50 W schrobt elk middelgroot oppervlak. Afhankelijk van het type opzetborstel dat wordt gebruikt, is het perfect voor zowel dieptereiniging als onderhoudsreiniging op alle vloeren die een snelle en efficiënte reiniging nodig hebben. Zelfs op moeilijk terrein, zoals oppervlakken met structuur of langs krappe bochten, levert hij topprestaties op het gebied van schoonmaken en stofzuigen.
Niets is onmogelijk. De machine reinigt harde vloeren (bijv. keramiek, porselein, beton) en stenen vloeren (bijv. marmer, terrazzo, graniet, kalksteen) net zo effectief als veerkrachtige vloeren (bijv. vinyl, PVC, linoleum, epoxyhars, enz.).
DE VOORDELEN:
De nieuwe zuigbalk met scheurvaste zuiglip is gemaakt uit stabiel gegoten aluminium en gaat ook bij veelvuldig gebruik lang mee. En dankzij de nieuwe, snelsluitingen kan hij eenvoudig worden verwijderd en bevestigd aan de machine.
Het eigengewicht van de aluminium zuigbalken zorgen voor een optimale drukverdeling van de zuigstrippen en daarmee ook voor optimale zuigresultaten.
Bovendien zijn er dubbele, gestapelde stootwielen beschikbaar voor toepassing in de detailhandel of logistiek.
Voorzien van on-board-lader.
De zuigstrippen kunnen heel eenvoudig met behulp van 2 snelspanners worden losgenomen en vastgezet
Robuuste zuigbalk uit gegoten aluminium
Dankzij het gemakkelijk los te nemen binnendeel kan de zuigstrip bijzonder snel worden gewisseld.
Reinigingsmiddel vloeronderhoud
De B 50 achterloop-schrobzuigmachines worden standaard geleverd met onze FloorPro Cleaner CA 50 C. Deze uiterst effectieve vloerreiniger heeft een zeer goede reinigende werking op alle water- en alcoholbestendige harde en flexibele oppervlakken. Een aangename frisse citrusgeur, streeploos zelfs op hoogglans oppervlakken en ook nog eens voorzien van het Europese eco-label (EU Ecolabel)
FloorPro Cleaner CA 50 C eco!perform, 5l