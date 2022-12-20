De nieuwe generatie vloerreiniging

De achterloop-schrobzuigmachine B 50 W is de ideale metgezel voor een snelle en efficiënte natte reiniging van vloeren. Hij vervangt zijn voorganger, de B 40 W, en levert geavanceerde reinigingstechnologie in de betrouwbare kwaliteit van Kärcher. De B ​​50 W zet nieuwe maatstaven, met zijn herziene ontwerp en nieuwe krachtbronnen die zorgen voor onberispelijke reinigingsresultaten op een oppervlakte van maximaal 3.600 vierkante meter. De machine kan worden aangedreven door een keuze uit onderhoudsvrije gel/AGM-accu's of lithium-ionaccu's. Dankzij de grotere werkbreedte van maximaal 60 centimeter op de D 60-borstelkop levert de machine consistent goede resultaten, zelfs bij hoge snelheden.

Schoonmaken in een mum van tijd: de B 50 W is de perfecte metgezel voor echte professionals. Vloeren zijn in een handomdraai schoon. Makkelijk te besturen. Stil en efficiënt.

De schrobzuigmachine is gemaakt van slijtvaste materialen en levert een hoge contactdruk voor het allerbeste reinigingsresultaat. De zuigmond en de drie meegeleverde borstelkoppen zijn gemaakt van gegoten aluminium - klaar om de zwaarste uitdagingen aan te gaan. De parabolische vorm van de zuigmond garandeert een betrouwbare zuigkracht, zelfs op gestructureerde oppervlakken of rondingen, wat niet alleen het risico op uitglijden minimaliseert, maar ook de noodzaak voor tijdrovende nabewerking vermindert.

Schrobzuigen gemakkelijk gemaakt

De bediening van de schrobzuigmachine is intuïtief en spreekt voor zich. Dankzij de EASY Operation-knop kan het starten en bedienen van de schrobzuigmachine niet eenvoudiger zijn, wat tijd en moeite bespaart tijdens het reinigingsproces. Het risico op fouten wordt op de lange termijn geminimaliseerd en tijdrovende training is niet nodig.

Het ergonomische ontwerp maakt de schrobzuigmachine geschikt voor gebruikers van verschillende lengtes – zonder ingewikkelde aanpassingen. Het is moeiteloos en comfortabel in gebruik, waardoor vermoeidheid op afstand wordt gehouden en de fysieke belasting van de bestuurder wordt verminderd.