De KIRA BD 200 is een intelligente, volledig autonome schrobzuigmachine met beproefde schijfborsteltechnologie – ideaal voor gladde, delicate en glanzende vloeren. Dankzij de grote werkbreedte, hoge rijsnelheid en duurzame borstels behaalt hij een hoge oppervlakteprestatie en is hij bijzonder stil in gebruik. Het is een veelzijdige optie, met een keuze uit verschillende pads en borstels, waaronder diamantpads voor het creëren of behouden van een glanzende afwerking. Een krachtig multisensorsysteem met 360° zicht rondom zorgt voor betrouwbare navigatie en herkent zelfs overhangende delen en glasoppervlakken. Voor maximale autonomie is een dockingstation optioneel verkrijgbaar – dit zorgt automatisch voor het vullen van vers water, het legen van vuil water en het opladen van de accu. De flexibele kalenderfunctie kan worden gebruikt om reinigingstaken vooraf te plannen en indien nodig aan te passen. De KIRA BD 200 kan volledig autonoom werken of handmatig worden bediend als zitmachine. Hij is te allen tijde verbonden via de KIRA Equipment Manager en de KIRA Robots-app.