Schrobmachine KIRA BD 200
De KIRA BD 200 reinigt grote oppervlakken efficiënt. Met schijfborstels, ideaal voor gladde, delicate vloeren – intelligent, efficiënt en krachtig in elke toepassing.
De KIRA BD 200 is een intelligente, volledig autonome schrobzuigmachine met beproefde schijfborsteltechnologie – ideaal voor gladde, delicate en glanzende vloeren. Dankzij de grote werkbreedte, hoge rijsnelheid en duurzame borstels behaalt hij een hoge oppervlakteprestatie en is hij bijzonder stil in gebruik. Het is een veelzijdige optie, met een keuze uit verschillende pads en borstels, waaronder diamantpads voor het creëren of behouden van een glanzende afwerking. Een krachtig multisensorsysteem met 360° zicht rondom zorgt voor betrouwbare navigatie en herkent zelfs overhangende delen en glasoppervlakken. Voor maximale autonomie is een dockingstation optioneel verkrijgbaar – dit zorgt automatisch voor het vullen van vers water, het legen van vuil water en het opladen van de accu. De flexibele kalenderfunctie kan worden gebruikt om reinigingstaken vooraf te plannen en indien nodig aan te passen. De KIRA BD 200 kan volledig autonoom werken of handmatig worden bediend als zitmachine. Hij is te allen tijde verbonden via de KIRA Equipment Manager en de KIRA Robots-app.
Kenmerken en voordelen
Docking station (optioneel)Maakt een volledig autonome werking mogelijk. Het wisselen van middelen (bijvullen van vers water, aftappen van vuil water, spoelen van de tank, opladen van de batterij) kan autonoom worden uitgevoerd. Optionele accessoires, robot kan ook zonder docking station worden gebruikt.
ObstakelherkenningDetecteert betrouwbaar onbekende obstakels. Plant zelfstandig alternatieve routes. Autonome rijmanoeuvres op aanvraag.
InfrastructuurverbindingDe KIRA BD 200 kan naadloos worden geïntegreerd in bestaande infrastructuren. Rolluik- en VDA 5050-aansluitingen maken een efficiënte en flexibele samenwerking met andere systemen en machines mogelijk, voor een hoge mate van automatisering en procesoptimalisatie. Optionele accessoires, robot kan ook zonder docking station worden gebruikt.
Bewezen schijfborsteltechniek
- Extra krachtige en toch zachte reiniging van gladde en delicate oppervlakken.
- Geringe borstelslijtage
- Ruime keuze uit verschillende borstels en pads, inclusief diamantpads waarmee u een glanzende afwerking kunt bereiken/behouden.
Betrouwbare navigatie dankzij multisensorsysteem
- Krachtige sensoren en 360° zicht rondom.
- Betrouwbare detectie van overstekken en glas.
- Sensorbewaking van zijgebieden.
gecertificeerde veiligheid
- Veilige en contactloze detectie van obstakels, verlagingen en personen.
- Volgens CSA_22.2 nr. 336-17 en IEC 63327 veiligheidsgecertificeerd.
- Geschikt voor gebruik in drukke omgevingen.
Een breed scala aan toepassingsmogelijkheden
- Kan autonoom of handmatig bediend worden.
- Maakt handmatige plaatselijke reiniging mogelijk.
- Maakt het mogelijk om meerdere gebruikersprofielen in te stellen met individuele autorisatieniveaus.
Connectiviteit
- Directe toegang tot KIRA Equipment Manager en de KIRA Robots-app.
- Verstuurt meldingen en statusberichten naar mobiele apparaten.
- Bevat schoonmaakrapporten, machinestatus, storingen en meer.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|2250
|Kracht-tractiemotor (W)
|1300
|krachtturbine (W)
|552
|Krachtige borstelmotor (W)
|1200
|Werkbreedte borstels (mm)
|900
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|29
|Borstelsnelheid (tpm)
|177
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1100
|Vers/vuilwatertank (l)
|200 / 200
|Wasmiddeltank (l)
|10
|Theoretische gebiedsprestaties, autonoom (m²/u)
|max. 4860
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|7143
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|aantal batterijen
|4
|baterij type
|Li-Ion
|Accuspanning/capaciteit (V/Ah)
|24 / 320
|batterijduur (u)
|circa 4
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 4,7
|snelheid autonoom (km/u)
|max. 5,4
|geluidsniveau (dB(A))
|64,5
|Autonome gangpaddraaibreedte (m)
|2,8
|hellingsgraad (%)
|max. 6
|Autonome doorgangsbreedte (mm)
|1350
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|635
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|635
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|637,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Verpakkingsinhoud
- batterij en oplader
- Discborstel: 2 Stuk(s)
- zwaailicht
Uitvoering
- accu
- Type zuiglippen: Linatex®
- KAN
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Groot touchscreen met hoge resolutie
- Dockbaar
- Rolluikbediening voorbereid
- Autonome reiniging
- Met handmatige rijmodus
- Eenvoudige en intuïtieve installatie zonder vakkennis
- Krachtige sensoren
- Obstakel- en valdetectie
- Autonoom vermijden van obstakels
- Veiligheidsgecertificeerd voor openbaar gebruik
- Opstellen van schoonmaakrapporten
- Meldingen op mobiele apparaten
- Kalenderfunctie
- Automatisch vullen
- Gekleurde lichten om het gedrag en de bedrijfsstatus van de robot aan te geven
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Met leermodus (Teach and Repeat)
- Borsteltype: Discborstel
- Variabele contactdruk
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Onderdruksensor voor het detecteren van blokkades
- Detectie van lege reinigingsmiddeltank
- Bediening via app
- Communicatie-interface: VDA-5050
- Dosering wasmiddel
Videos
Toepassingen
- Grote ruimtes met delicate, gladde en glanzende vloeren
- Voor grote, uitgestrekte oppervlakken en deeloppervlakken
- Geschikt voor gebruik tijdens openbaar verkeer
- Ideaal voor luchthavens, treinstations, productie- en fabricagehallen, logistieke hallen, beurshallen, conferentiezalen, concertzalen en nog veel meer
- Toepasbaar in transport, industrie en gebouwreiniging