De KIRA BR 200 combineert intelligente technologie met een hoge oppervlakteprestatie. Dankzij de grote werkbreedte en hoge rijsnelheid reinigt hij efficiënt en grondig – zelfs op oneffen vloeren. Voorvegen en schrobben gebeurt in één stap dankzij de tijdbesparende rolborsteltechniek. Een zijborstel zorgt voor een schoon resultaat tot aan de randen. Het krachtige multisensorsysteem met 360° zicht rondom herkent betrouwbaar obstakels, overstekken en glasoppervlakken voor een veilige navigatie. Het apart verkrijgbare dockingstation biedt maximale autonomie door het automatisch vullen van schoon water, het legen van vuil water en het opladen van de accu. De kalenderfunctie biedt een flexibele en aanpasbare manier om reinigingstaken vooraf te plannen. De KIRA BR 200 kan volledig autonoom werken, maar kan indien nodig ook handmatig worden aangestuurd als zitmachine. Hij is te allen tijde verbonden via de KIRA Equipment Manager en de KIRA Robots App en kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande processen.