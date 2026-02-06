Schrobmachine KIRA BR 200
De KIRA BR 200 reinigt efficiënt grote oppervlakken. Met rolborstels ideaal voor getextureerde en oneffen vloeren – intelligent, efficiënt en krachtig in elke toepassing.
De KIRA BR 200 combineert intelligente technologie met een hoge oppervlakteprestatie. Dankzij de grote werkbreedte en hoge rijsnelheid reinigt hij efficiënt en grondig – zelfs op oneffen vloeren. Voorvegen en schrobben gebeurt in één stap dankzij de tijdbesparende rolborsteltechniek. Een zijborstel zorgt voor een schoon resultaat tot aan de randen. Het krachtige multisensorsysteem met 360° zicht rondom herkent betrouwbaar obstakels, overstekken en glasoppervlakken voor een veilige navigatie. Het apart verkrijgbare dockingstation biedt maximale autonomie door het automatisch vullen van schoon water, het legen van vuil water en het opladen van de accu. De kalenderfunctie biedt een flexibele en aanpasbare manier om reinigingstaken vooraf te plannen. De KIRA BR 200 kan volledig autonoom werken, maar kan indien nodig ook handmatig worden aangestuurd als zitmachine. Hij is te allen tijde verbonden via de KIRA Equipment Manager en de KIRA Robots App en kan eenvoudig worden geïntegreerd in bestaande processen.
Kenmerken en voordelen
Docking station (optioneel)Maakt een volledig autonome werking mogelijk. Het wisselen van middelen (bijvullen van vers water, aftappen van vuil water, spoelen van de tank, opladen van de batterij) kan autonoom worden uitgevoerd. Optionele accessoires, robot kan ook zonder docking station worden gebruikt.
ObstakelherkenningDetecteert betrouwbaar onbekende obstakels. Plant zelfstandig alternatieve routes. Autonome rijmanoeuvres op aanvraag.
InfrastructuurverbindingDe KIRA BR 200 kan naadloos worden geïntegreerd in bestaande infrastructuren. Rolluik- en VDA 5050-aansluitingen maken een efficiënte en flexibele samenwerking met andere systemen en machines mogelijk, voor een hoge mate van automatisering en procesoptimalisatie.
Gebruiksvriendelijk
- Duidelijke, veilige bediening van alle apparaatfuncties via touchscreen.
- Stapsgewijze gebruikersbegeleiding voor eenvoudige, intuïtieve bediening.
- Eenvoudig in te stellen en de robot is te gebruiken zonder vakkennis.
Rolborstel techniek
- Ideaal voor sterk vervuilde oppervlakken dankzij de hoge contactdruk van de zelfreinigende rollen.
- Laag waterverbruik.
- Vooraf vegen en schrobben in één stap.
Geïntegreerde zijbezem
- Maakt een grondige reiniging dicht bij de randen mogelijk.
- Transporteert het vuil rechtstreeks naar het reinigingskanaal.
- Beperkt handmatige nabewerking tot een minimum.
Betrouwbare navigatie dankzij multisensorsysteem
- Krachtige sensoren en 360° zicht rondom.
- Betrouwbare detectie van overstekken en glas.
- Sensorbewaking van zijgebieden.
gecertificeerde veiligheid
- Veilige en contactloze detectie van obstakels, verlagingen en personen.
- Volgens CSA_22.2 nr. 336-17 en IEC 63327 veiligheidsgecertificeerd.
- Geschikt voor gebruik in drukke omgevingen.
Een breed scala aan toepassingsmogelijkheden
- Kan autonoom of handmatig bediend worden.
- Maakt handmatige plaatselijke reiniging mogelijk.
- Maakt het mogelijk om meerdere gebruikersprofielen in te stellen met individuele autorisatieniveaus.
Connectiviteit
- Directe toegang tot KIRA Equipment Manager en de KIRA Robots-app.
- Verstuurt meldingen en statusberichten naar mobiele apparaten.
- Bevat schoonmaakrapporten, machinestatus, storingen en meer.
Specificaties
Technische gegevens
|Type aandrijving
|accu
|Nominaal ingangsvermogen (W)
|2250
|Kracht-tractiemotor (W)
|1300
|krachtturbine (W)
|552
|Krachtige borstelmotor (W)
|1500
|Werkbreedte borstels (mm)
|850
|Borstelcontactdruk (g/cm²)
|215
|Borstelsnelheid (tpm)
|380 - 950
|Werkbreedte afzuiging (mm)
|1100
|Vers/vuilwatertank (l)
|200 / 220
|Wasmiddeltank (l)
|10
|Veegladevolume (l)
|9
|Theoretische gebiedsprestaties, autonoom (m²/u)
|max. 4590
|Oppervlakteprestatie per tankvulling (m²)
|7143
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|100 / 240
|Frequentie (Hz)
|50 / 60
|aantal batterijen
|4
|baterij type
|Li-Ion
|Accuspanning/capaciteit (V/Ah)
|24 / 320
|batterijduur (u)
|circa 4
|Oplaadtijd van de batterij (u)
|circa 4,7
|snelheid autonoom (km/u)
|max. 5,4
|geluidsniveau (dB(A))
|64,5
|Autonome gangpaddraaibreedte (m)
|2,8
|hellingsgraad (%)
|max. 6
|Autonome doorgangsbreedte (mm)
|max. 1350
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|630
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|630
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|632,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1944 x 1138 x 1471
Verpakkingsinhoud
- batterij en oplader
- Zuigbalk incl.
- rol borstel: 2 Stuk(s)
- Zijbezem
- zwaailicht
Uitvoering
- accu
- Type zuiglippen: Linatex®
- KAN
- Met snelheidsafhankelijke waterdosering
- Groot touchscreen met hoge resolutie
- Dockbaar
- Rolluikbediening voorbereid
- Autonome reiniging
- Automatisch vegen
- Met handmatige rijmodus
- Eenvoudige en intuïtieve installatie zonder vakkennis
- Krachtige sensoren
- Obstakel- en valdetectie
- Autonoom vermijden van obstakels
- Veiligheidsgecertificeerd voor openbaar gebruik
- Opstellen van schoonmaakrapporten
- Meldingen op mobiele apparaten
- Kalenderfunctie
- Automatisch vullen
- Gekleurde lichten om het gedrag en de bedrijfsstatus van de robot aan te geven
- Kleur- en bedieningsconcept van Kärcher
- Elektrische en mechanische vlotterschakelaar
- Met leermodus (Teach and Repeat)
- Borsteltype: Ronde borstel
- Variabele contactdruk
- Robuuste zuigbalk van gegoten aluminium
- Onderdruksensor voor het detecteren van blokkades
- Detectie van lege reinigingsmiddeltank
- Bediening via app
- Communicatie-interface: VDA-5050
- Dosering wasmiddel
Videos
Toepassingen
- Grote oppervlakken met getextureerde en oneffen vloeren
- Voor grote, uitgestrekte oppervlakken en deeloppervlakken
- Geschikt voor gebruik tijdens openbaar verkeer
- Ideaal voor luchthavens, treinstations, productie- en fabricagehallen, logistieke hallen, beurshallen, conferentiezalen, concertzalen en nog veel meer
- Toepasbaar in transport, industrie en gebouwreiniging