Aggregaat PGG 3/1
Benzine-aangedreven, met 2,8 kW vermogen, lekvrije wielen en 15-liter tank: PGG 3/1 synchrone generator voor maximaal 12 uur onafhankelijk van externe stroombronnen op veel locaties.
Compacte, zeer mobiele en krachtige synchroongenerator PGG 3/1 met een vermogen van 2,8 kW voor zelfvoorzienende stroomvoorziening, bijvoorbeeld op bouwterreinen, in de landbouw of bij gemeentelijke werkzaamheden. De betrouwbare viertakt-benzinemotor zorgt voor een constant vermogen, geavanceerde veiligheidstechnologie met beveiliging tegen overbelasting en laag oliepeil zorgt voor een veilige werking en lekvrije wielen en een inklapbare duwbeugel maken het gebruiksvriendelijke apparaat eenvoudig te vervoeren. De 2 geaarde stopcontacten zijn uitgerust met een automatische spanningsregelaar (AVR), die een grotendeels constante spanning levert. Met bedrijfstijden tot 12 uur (6,5 uur bij volle belasting) met een tank van 15 liter kunnen gemakkelijk volledige werkdagen worden gemaakt.
Kenmerken en voordelen
Extraordinary ease of use
- Hoge mobiliteit dankzij de opvouwbare duwbeugel en lekvrije wielen.
- Electro-startfunctie voor het gemakkelijk en snel starten van de benzinemotor.
Ultieme betrouwbaarheid en veiligheid
- Met overbelastings- en olietekortbeveiliging en stalen buizenframe voor maximale veiligheid.
- Met automatische spanningsregelaar (AVR) voor de bediening van gevoelige elektronische apparaten.
Betrouwbare en krachtige
- synchrone generator levert betrouwbaar 230 volt bij 2,8 kW continu vermogen.
- Krachtige benzinemotor voor toepassingen van min. 6,5 uur per tankvulling.
Bediening van Kärcher hogedrukreinigers
- Maakt het gebruik van hogedrukreinigers mogelijk op plaatsen zonder externe voeding.
- Geschikt voor geselecteerde enkelfasige hogedrukreinigers.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|geluidsniveau (dB(A))
|74
|Nominaal vermogen (kW)
|2,8
|Vermogen (kW)
|3
|Type aandrijving
|Benzine
|Cilinderinhoud (cm³)
|208
|Motorvermogen 80 kW (kW/per uur)
|4 / 5,4
|Brandstofverbruik (l/u)
|2,3
|Tankinhoud (l)
|15
|Looptijd bij 50% output (u)
|12
|Looptijd bij 100% output (u)
|6,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|56,1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|51,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|645 x 622 x 549
Verpakkingsinhoud
- Bedrijfsstatusweergave
- DC-uitgang (12 V)
- Beschermingsklasse IP 23
- Lage olie- en overbelastingsbeveiliging
- Brandstofmeter
- Eenfase-aansluiting type F (Schuko)
- Automatische spanningsregeling (AVR)
Videos
Compatibele apparaten
Actuele producten
Niet meer leverbare producten
Toepassingen
- Onafhankelijke stroombron voor gemeenten, b.v. voor stofzuigers
- Onafhankelijke stroombron in constructie, b.v. voor haakse slijpers
- Onafhankelijke stroombron in de landbouw, b.v. hogedrukreinigers
Reserveonderdelen PGG 3/1
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.