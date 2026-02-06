Hogedrukreiniger HD 4/10 EX Plus Classic

Kenmerken en voordelen
Hoge betrouwbaarheid
  • Automatische drukontlasting beschermt hydraulische componenten.
  • Beproefd hogedruksysteem en duurzame motor.
  • Geïntegreerde slanghaspel beschermt hogedrukslang tijdens opslag en transport.
Compacte constructie
  • Zeer eenvoudig te vervoeren dankzij het lage gewicht.
  • Ruimtebesparend en gemakkelijk op te bergen.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 1
Spanning (V) 220
Frequentie (Hz) 50
Wateropbrengst (l/u) 400
werk druk (bar) 100 - max. 145
Gewicht zonder accessoires (kg) 17,7
Gewicht inclusief verpakking (kg) 20,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 335 x 320 x 845

Verpakkingsinhoud

  • Powersproeier

Uitvoering

  • Axiaalpomp met 3 zuigers: Met roestvrijstalen zuiger
Hogedrukreiniger HD 4/10 EX Plus Classic
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 4/10 EX Plus Classic 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.