Hogedrukreiniger HD 4/10 EX Plus Classic
Kenmerken en voordelen
Hoge betrouwbaarheid
- Automatische drukontlasting beschermt hydraulische componenten.
- Beproefd hogedruksysteem en duurzame motor.
- Geïntegreerde slanghaspel beschermt hogedrukslang tijdens opslag en transport.
Compacte constructie
- Zeer eenvoudig te vervoeren dankzij het lage gewicht.
- Ruimtebesparend en gemakkelijk op te bergen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|400
|werk druk (bar)
|100 - max. 145
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|17,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|20,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|335 x 320 x 845
Verpakkingsinhoud
- Powersproeier
Uitvoering
- Axiaalpomp met 3 zuigers: Met roestvrijstalen zuiger
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 4/10 EX Plus Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.