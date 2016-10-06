Adaptor finder EASY!Lock
Hoe perfecte koppelingen er uit zien. Om alle verschillende interfaces, namelijk van de hogedrukreiniger naar de sproeier, alsmede de voorwaartse en achterwaartse compatibiliteit te garanderen zijn er in totaal 8 verschillende adapters verkrijgbaar. Dit zorgt er voor dat alle bestaande machines en accessoires kunnen worden gebruikt in combinatie met de nieuwe machines en accessoires met EASY!Lock-aansluitingen. In onze adapter finder staan alle adapters met hun toepassing vermeld. Zo kan elke hogedrukreiniger met M 22 x 1,5 aansluiting snel worden omgezet naar het nieuwe EASY!Lock systeem met adapter nummer 2.
Snel de juiste adapter vinden
Kies eerst een productgroep in de linkerbovenhoek. Controleer vervolgens of u de oude of nieuwe verbindingen gebruikt/heeft. Klik op de info-knop voor advies over hoe onderscheid tussen de twee kunt maken. Selecteer ervolgens in de rechterbovenhoek, de productgroep van het accessoire waarmee u wilt verbinden en kies vervolgens het betreffende accessoire. Rechts zal dan de adapter worden dan getoond.