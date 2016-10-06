Adaptor finder EASY!Lock

Hoe perfecte koppelingen er uit zien. Om alle verschillende interfaces, namelijk van de hogedrukreiniger naar de sproeier, alsmede de voorwaartse en achterwaartse compatibiliteit te garanderen zijn er in totaal 8 verschillende adapters verkrijgbaar. Dit zorgt er voor dat alle bestaande machines en accessoires kunnen worden gebruikt in combinatie met de nieuwe machines en accessoires met EASY!Lock-aansluitingen. In onze adapter finder staan alle adapters met hun toepassing vermeld. Zo kan elke hogedrukreiniger met M 22 x 1,5 aansluiting snel worden omgezet naar het nieuwe EASY!Lock systeem met adapter nummer 2.