Het nieuwe EASY!Force pistool
Ons EASY!Force HD pistool geeft je de kracht om met veel gemak, en zonder kracht, hoge druk te gebruiken. Het revolutionaire bedieningsconcept van het EASY!Force pistool gebruikt de kracht van de terugslag van de hogedrukstraal, waardoor u absoluut geen kracht meer hoeft te zetten. Ontworpen voor moeiteloos en ergonomisch gebruik. Probeer nu ons EASY!Force pistool - u zult daarna nooit meer zonder willen werken.
EASY!Force: Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om druk te controleren.
Ervaar de nieuwe ergonomische innovatie in het hogedrukreinigen: met het nieuwe EASY!Force HD pistool, kunt u zonder knijpen moeiteloos reinigen.
Een kwestie van ergonomie.
Het werken met hogedrukreinigers is fysiek zwaar. Daarom is ergonomie zo belangrijk. Het constant ingedrukt houden van de hendel van de conventionele HD pistolen leidt snel tot vermoeidheid, pijnlijke handen en een verkrampte werkhouding. Uitgebreid en Langdurig reinigen is vaak moeilijk zonder regelmatig pauzeren of zelfs veranderen van bediener. Onze EASY!Force technologie verandert dit voor eens en altijd. Uw hoeft niet meer continu de hendel in het pistool in te knijpen. Het reinigen met hogedruk is nog nooit zo eenvoudig geweest.
Lees HIER het testrapport „Ergonomie en hantering" van DLG (German Agricultural Society) dat het EASY!Force HD pistool hun keurmerk toekende.
Volledig keramische klep voor een langere levensduur.
Als hogedruk pistolen op den duur falen, is dit vaak grotendeels te wijten aan defecte afsluiter die beschadigd zijn door vuildeeltjes. EASY!Force maakt hier een eind aan: de afsluiter bestaat uit een keramische kogel met keramische sluiting die bestand is tegen deeltjes die mogelijk schade kunnen veroorzaken. Hierdoor heeft het pistool een 5x langere levensduur dan pistolen met een conventioneel afsluiter.
Intuïtief voor veilig werken.
De hendelbeveiliging van het nieuwe EASY!Force pistool voorkomt een onbedoelde activering en biedt maximale veiligheid tijdens het gebruik - zonder afbreuk te doen aan het gebruiksgemak. U hoeft de trekker maar één keer in te drukken om de waterstraal te activeren - intuïtief en eenvoudig. Het EASY!Force pistool blijft werken zolang de trekker ingedrukt is. Wanneer u de hendel loslaat, schakelt het pistool onmiddellijk uit.
Tijdens de zwaarste Rally ter wereld, Dakar zijn onze EASY!Force hogedrukpistolen en de EASY!Lock toebehoren vast onderdeel van zowel de Mobiele Cleanings Stations als ook het grote Dakar Cleaning Center. De extreem slechte weersomstandigheden zorgde ervoor dat het Kärcher Cleaning Team en onze nieuwe EASY!Force hogedrukpistolen onder de zwaarste omstandigheden hun werk moesten doen.
Wij kunnen nu wel stellen dat onze EASY!Force hogedrukpistolen en EASY!Lock toebehoren Dakar Proof zijn!
Wilt u alles weten over onze Dakar 2018 activiteiten KLIK HIER
Comfortabel in elke situatie
Wij zorgen voor de ergonomie, en voor een comfortabel gebruik. Het EASY!Force HD pistool biedt optimale ergonomie voor gebruiksgemak in elke werkhouding. In bepaalde situaties, in het bijzonder wanneer u boven uw hoofd of in moeilijke hoeken werkt, kan een extra handgreep worden gebruikt.
Vat krijgen op uw werkzaamheden.
Een optionele handgreep voor de lans van onze nieuwe EASY!Lock-generatie Force maakt het werk makkelijker doordat u uw houding aan kunt passen aan de werkzaamheden die u verricht. Regelmatig veranderen van houding stelt u in staat om langer en op een meer ontspannen manier te werken.
De extra handgreep kan worden bevestigd op de lans. De handgreep kan worden aangepast aan de lengte en de ideale werkhouding. Dit kan snel en handig met de eenvoudige stelschroef. Het ergonomische ontwerp van het handvat biedt 2 extra grip posities , of u nu rechts- of linkshandig bent. Dankzij de 360° draaibare spuitlans, en de extra handgreep die tijdens het werken eenvoudig kan worden gedraaid voor een grotere flexibiliteit.
EASY!Lock: Snelle en eenvoudige aansluiting
Met onze gepatenteerde EASY!Lock snelkoppelingen, is aansluiten snel en gemakkelijk. En daarnaast een indrukwekkende 5 keer sneller in vergelijking met conventionele schroefkoppelingen. En onze EASY! Lock snelkoppeling is zeker net zo duurzaam en robuust.
Sneller gereed – Sneller klaar.
Tot nu toe was het gebruiksklaar maken van een hogedrukreiniger altijd erg tijdrovend. Het omvatte het aansluiten of loskoppelen van verschillende onderdelen. Hetzelfde gold voor het verwisselen van accessoires. Maar dat is nu verleden tijd. Ons EASY!Lock-systeem combineert de voordelen van een snelle koppeling met die van een schroefkoppeling. Dit is een tijdsbesparing van ongeveer 80%. Tijd die u kunt gebruiken voor het eigenlijke werk. Of voor andere belangrijke zaken.
Uniek, snel, veilig en robuust.
Niets is veiliger, betrouwbaarder en duurzamer dan een schroefverbinding. Niets is zo tijdbesparend als een snelkoppeling. Maar één ding is net zo goed als deze twee gecombineerd: ons EASY!Lock systeem is zo sterk als een conventionele schroefkoppeling en zo flexibel als een snelkoppeling. De draad wordt vergrendeld door middel van een kegel. Een eenvoudige 360° omwenteling is alles wat nodig is om alle accessoires van hogedrukreinigers en sproeiers te verbinden Snel en veilig. Keer op keer.
Zo makkelijk is vooruitgang.
Met ons innovatieve EASY!Lock-systeem, is gewicht geen probleem - het weegt niet meer dan conventionele schroefverbindingen. Een kleine verbetering met een grote impact - is de spuitnorzel bevestiging op de lans , deze wordt nu over een cilindrische passing geschoven , waarbij de afdichting nu veel duurzamer is, en vergrendeld wordt door de EASY!Lock-houder.
Hoe perfecte koppelingen er uit zien
Om alle verschillende interfaces, namelijk van de hogedrukreiniger naar de sproeier, alsmede de voorwaartse en achterwaartse compatibiliteit te garanderen zijn er in totaal 8 verschillende adapters verkrijgbaar. Dit zorgt er voor dat alle bestaande machines en accessoires kunnen worden gebruikt in combinatie met de nieuwe machines en accessoires met EASY!Lock-aansluitingen. In onze adapter finder staan alle adapters met hun toepassing vermeld. Zo kan elke hogedrukreiniger met M 22 x 1,5 aansluiting snel worden omgezet naar het nieuwe EASY!Lock systeem met adapter nummer 2.
Video
Wilt u ons nieuwe revolutionaire EASY!Force pistool zelf in actie zien?
Bij onderstaande Kärcher dealers kunt u ons nieuwe revolutionaire EASY!Force pistool zelf in actie zien en uittesten. Ervaar zelf hoe makkelijk het reinigen met hogedruk wordt met dit nieuwe HD pistool.
Kärcher Center Breda
Brieltjenspolder 38
4921 PJ Made
076-5081141
Kärcher Center Venlo
Parlevinkerweg 15
5928 NV Venlo
077-3270030
Kärcher Center Rhowax (Rotterdam)
Albert Plesmanweg 77
3088 GB Rotterdam
010-2946969
Kärcher Center van der Peijl (Goes)
Livingstoneweg 1
4462 GL Goes
0113-279279
Kärcher Center van der Peijl (Terneuzen)
Mr. F.J. Haarmanweg 41
4538 AN Terneuzen
0115-642500
Kärcher Center de Vries (De Meern)
Strijkviertel 59D
3454 PK De Meern
030-6621900
Kärcher Center Hazet
Pieter Lieftinckweg 32
1505 HX Zaandam
075-2050 020
Boogerd Reinigingstechniek B.V.
Tinstraat 105
2984 AN Ridderkerk
0180-424933
Doornenbal b.v.
Kruisboog 41
3905 TE Veenendaal
Teunis Ind. Techniek b.v.
Galvanistraat 3/8
7461 JC Rijssen
Van Maanen B.V.
Baron van Nagelstraat 90 A
3781 AT Voorthuizen
Bonhof b.v.
Zonnenbergstraat 46
7384 DL Wilp
van der Zee Joure
De Wielen 4
8502 TK Joure
Veenma Dokkum
Hogedijken 53
9101 WZ Dokkum
Joh. Bosgra BV
Rijksstraatweg 137/139
9254 DD Hurdegaryp
Lasaulec Sneek
Prof. Einsteinstraat 1
8606 JE Sneek
HW Reinigingstechniek
Ottolaan 1
9207 JP Drachten
Blok Mechanisatie
Vaartweg 70
8311 AA Espel
D. Kuipers
Arumerweg 95
8748 AC Witmarsum
Koopstra handelsonderneming
Heerenveenseweg 119
8471 ZA Wolvega
Welten Reinigingsapparatuur
Grote Bottel 9
5753 PE Deurne
0493-353131
Handelsonderneming John Visscher
Bennebroekerdijk 1
2136 LS Zwaanshoek
0252-523 193
Hoebe Totaal Techniek
Winkelerzand 64
1731 LZ Winkel
0224-542 745
Hollands Noordkoop B.V.
Burgemeester Lovinkstraat 5
1764 GA Breezand
0223-525 060
Roeleveld en Bos B.V.
Tienboerenweg 15-A
3641 RA Mijdrecht
0297-569 194
Karo B.V.
Tulpenmarkt 4
1681 PK Zwaagdijk
0228-563135
Hydroperslucht Techniek BV
Jupiterkade 22
2516 BS Den Haag
070-3820208
J. van Olphen, Tuin- en Parkmachines
Industrieweg 11
5281 RW Boxtel
0411-631056
Van Breemen Automaterialen
Boerenverdriet 10
4613 AK Bergen op Zoom
0164-213213
Bayens Mechanisatie
Innovatiepark 46
4906 AA Oosterhout
0162-453123
Reinigingsmachines Wim de Kock
Heuvelstraat 2
4181 PT Waardenburg
0418-651785
Dovendans L.M.B.
Rechtvaart 3A
5171 TA Kaatsheuvel
0416-273165
Ebben Reinigingstechniek
Franssenstraat 67
5434 SG Vianen
06-34305615
Geert-Jan de Kok Esbeek
Notelstraat 53
5085 ET Esbeek
013-5169355
Schoonex Reinigingssystemen
Einsteinweg 4
7741 KP Coevorden
0524-532839
Delftechniek
de Sikkel 35
9932 BD Delfzijl
0596-654522
BTN de Haas
Osloweg 139
9723 BK Groningen
050-5414311
Van Hamersveld LMB
Otelaarseweg 3
3771 VJ Barneveld
0342-415661
Van der Sluis Technische Bedrijven
Kamperzeedijk 57
8281 PB Genemuiden
038 – 344 64 41