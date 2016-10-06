EASY!Force : Het is nog nooit zo eenvoudig geweest om druk te controleren.

Ervaar de nieuwe ergonomische innovatie in het hogedrukreinigen: met het nieuwe EASY!Force HD pistool, kunt u zonder knijpen moeiteloos reinigen.

Een kwestie van ergonomie.

Het werken met hogedrukreinigers is fysiek zwaar. Daarom is ergonomie zo belangrijk. Het constant ingedrukt houden van de hendel van de conventionele HD pistolen leidt snel tot vermoeidheid, pijnlijke handen en een verkrampte werkhouding. Uitgebreid en Langdurig reinigen is vaak moeilijk zonder regelmatig pauzeren of zelfs veranderen van bediener. Onze EASY!Force technologie verandert dit voor eens en altijd. Uw hoeft niet meer continu de hendel in het pistool in te knijpen. Het reinigen met hogedruk is nog nooit zo eenvoudig geweest.

Lees HIER het testrapport „Ergonomie en hantering" van DLG (German Agricultural Society) dat het EASY!Force HD pistool hun keurmerk toekende.

Volledig keramische klep voor een langere levensduur.

Als hogedruk pistolen op den duur falen, is dit vaak grotendeels te wijten aan defecte afsluiter die beschadigd zijn door vuildeeltjes. EASY!Force maakt hier een eind aan: de afsluiter bestaat uit een keramische kogel met keramische sluiting die bestand is tegen deeltjes die mogelijk schade kunnen veroorzaken. Hierdoor heeft het pistool een 5x langere levensduur dan pistolen met een conventioneel afsluiter.

Intuïtief voor veilig werken.

De hendelbeveiliging van het nieuwe EASY!Force pistool voorkomt een onbedoelde activering en biedt maximale veiligheid tijdens het gebruik - zonder afbreuk te doen aan het gebruiksgemak. U hoeft de trekker maar één keer in te drukken om de waterstraal te activeren - intuïtief en eenvoudig. Het EASY!Force pistool blijft werken zolang de trekker ingedrukt is. Wanneer u de hendel loslaat, schakelt het pistool onmiddellijk uit.