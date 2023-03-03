Superklasse
Maakt heel veel (in)druk.
De allerbeste op zijn terrein. Onze koudwater-hogedrukreinigers uit de superklasse worden gebruikt daar waar compromisloze topprestaties worden verlangd. Ze zijn robuust en duurzaam gebouwd en optimaal uitgerust om zelfs het meest hardnekkige vuil te verwijderen. Of het nu gaat om de landbouw, de bouwsector, de industrie of gemeentelijk gebruik - hier zijn maximale prestaties vereist. Druk, debiet en uitrustingen zijn binnen de superklasse perfect op elkaar afgestemd.
HD SUPERKLASSE: VAN PROFESSIONALS VOOR PROFESSIONALS
De apparaten uit de superklasse zijn echte superhelden op hun terrein.
Ergonomisch en innovatief. Ze bieden innovatie en kwaliteit op het hoogste niveau, zorgen voor een efficiency zonder compromissen en zijn zeer gebruikersvriendelijk te noemen.
Ergonomische Superklasse
Uitgekiende ergonomie voor dagelijks gebruik: Onze nieuwe apparaten uit de koudwater-superklasse hebben alle innovaties in zich, die het werk makkelijker en het reinigingsproces efficiënter maken.
Bovendien is het apparaat uitgerust met het ergonomische EASY!Force Advanced-pistool, een lans van maar liefst 1050 mm met Servo Control. Toebehoren kunnen praktisch opgeborgen worden met de vele opbergmogelijkheden zoals de kangoeroezak of de verstelbare haken.
Het topmodel uit de serie
Om aan de hoogste eisen te kunnen voldoen, zijn alleen de beste materialen goed genoeg. Daarom zijn de superklasse koudwater-hogedrukreinigers uitgerust met keramisch gecoate zuigers, een messing cilinderkop en langzaam lopende water- en luchtgekoelde motoren. Bovendien stelt de nieuwe Ultra Guard-slang nieuwe standaarden op het gebied van belastbaarheid. Ook het rendement van de pomp is verhoogd ten opzichte van het vorige model, wat resulteert in een verhoging van de druk van 15 procent (max.) op de spuitlans.
Maximale mobiliteit
De apparaten uit de koudwater-superklasse overtuigen door hun uiterst compacte ontwerp en het staande concept - een bijzondere eigenschap in deze vermogensklasse. Dankzij de geïntegreerde handgrepen kan de machine eenvoudig en handig worden verplaatst of met een kraan geladen en kan dus overal worden ingezet. Bovendien kunnen de insteltijden met meer dan 50 procent worden verkort dankzij de automatische slanghaspel. Dit bespaart tijd en zorgt ervoor dat het apparaat in luttele seconden klaar is voor gebruik. Het apparaat heeft ook voor de toebehoren ruime opbergmogelijkheden.
Eenvoudig in gebruik.
Onze nieuwe koudwater-hogedrukreinigers uit de Superklasse zijn de krachtigste op hun terrein en simpel te onderhouden. De innovatieve en even duurzame apparaten bieden een optimale gebruikersvriendelijkheid. Eenmaal in gebruik genomen, maken ze een sterke indruk door de beste ergonomie, het gebruikersgemak, een oliepeilindicator, olie-afvoergootje, een makkelijk te reinigen waterfilter, draaibare pomp en een modulaire opbouw.
Innovatie op het hoogste niveau
De nieuwe superklasse koudwater-hogedrukreinigers zitten vol innovaties en nieuwe ontwikkelingen. De nieuw ontwikkelde Vibrasoft roterende sproeier vermindert trillingen en geluid tot wel 30 procent. Een automatische slanghaspel voorzien van 20 meter hogedrukslang, maakt het reinigingsproces een stuk eenvoudiger en sneller. Zelfs onder maximale druk kan hij onder een hoek van maximaal 45° worden gebruikt.
Ware duurzaamheid
Vooral in de schoonmaak speelt duurzaamheid een grote rol. Onze hogedrukreinigers worden gemaakt van hoogwaardige materialen in een CO2-neutrale fabriek in Duitsland, zijn robuust en kunnen probleemloos tegen de zwaarste omstandigheden. Ze zijn uiterst betrouwbaar, gaan erg lang mee en zijn eenvoudig te onderhouden. Voor nog meer efficiency is de sproeidruk tot 15 procent hoger dan van het vorige model.
CLASSIC-APPARATEN: ZELFS HET ZWAARSTE VUIL LAAT ZE KOUD
De superklasse-apparaten uit de Classic-serie zijn echte allrounders.
Robuust en betrouwbaar. Ze voegen het beste van 2 werelden samen in één machine. Een betaalbare maar krachtige hogedrukreiniger met de hoge kwaliteitsstandaarden waar Kärcher om bekend staat.
Hoogste kwaliteit - duurzaam en robuust
Onze nieuwe HD superklasse Classic apparaten zijn gemaakt om zelfs de zwaarste omstandigheden aan te kunnen. Hiervoor hebben wij de beste materialen gebruikt en een uiterst duurzame constructie bedacht. Met een robuuste krukaspomp, het nieuwe Classic-pistool en een solide stalen frame.
De Classic-apparaten zijn ook eenvoudig en ongecompliceerd in het onderhoud. Dit betekent dat de machines altijd klaar staan op het moment dat het nodig is.
Sterk in prestaties en gebruikersgemak
De nieuwe Classic superklasse koudwater-hogedrukreinigers bezitten over voldoende power om alle toepassingen aan te kunnen. Met een werkdruk tot wel 250 bar en een waterdebiet van max. 1700 l/u - krijgt zelfs het meest hardnekkige vuil geen kans. Bovendien zijn de machines handig en praktisch in het gebruik dankzij een makkelijk bereikbare en eenvoudig te begrijpen bediening.
Perfecte kosteneffectiviteit
De Classic hogedrukreinigers uit de koudwater-superklasse zijn uiterst duurzame en robuuste machines die zich richten op de essentiële en fundamentele behoeften in het reinigingsproces. U profiteert optimaal van een uiterst economische prijs-prestatieverhouding in combinatie met de bekende topkwaliteit en topprestaties van Kärcher.
Met een zuiver geweten
Vooral in de schoonmaak speelt duurzaamheid een grote rol. De Classic hogedrukreinigers zijn gefabriceerd van hoogwaardige materialen, zijn robuust en bestand tegen de zwaarste omstandigheden. Zelfs in barre situaties bieden ze een lange levensduur en zijn ze zeer onderhoudsvriendelijk.
Twee sterke uitvoeringen voor elke denkbare toepassing
De koudwater-hogedrukreinigers uit de superklasse zijn verkrijgbaar in 2 varianten. De HD-Superklasse apparaten uit de Classic-serie zijn zeer robuust gebouwd, bijzonder krachtig en simpel te bedienen. De apparaten uit de HD-superklasse overtuigen door uitstekende ergonomische eigenschappen, gebruikersvriendelijkheid, hoge prestaties en de beste kwaliteit.
Apparaatklasse
Mobiliteit
Superklasse Classic
Gemiddeld
Superklasse
Vaak
Apparaatklasse
Ergonomie
Superklasse Classic
Niet heel belangrijk
Superklasse
Belangrijk
Apparaatklasse
Uitrusting
Superklasse Classic
Krachtige krukaspomp
Solide stalen frame
EASY!Lock
Superklasse
Automatische slanghaspel
Compact staand ontwerp
Robuuste schottenpomp met messing cilinderkop