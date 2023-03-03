Hoogste kwaliteit - duurzaam en robuust

Onze nieuwe HD superklasse Classic apparaten zijn gemaakt om zelfs de zwaarste omstandigheden aan te kunnen. Hiervoor hebben wij de beste materialen gebruikt en een uiterst duurzame constructie bedacht. Met een robuuste krukaspomp, het nieuwe Classic-pistool en een solide stalen frame.

De Classic-apparaten zijn ook eenvoudig en ongecompliceerd in het onderhoud. Dit betekent dat de machines altijd klaar staan op het moment dat het nodig is.