Hogedrukreiniger HD 5/15 C Edition Power Control (Model 2020)
Praktisch, mobiel, veelzijdig: de HD 5/15 C koudwater hogedrukreiniger voor verticale en horizontale bediening. Werkdruk 150bar (max.druk 200bar). Machine is voorzien van een koperen cilinderkop en automatische drukontlasting.
De compacte, lichtgewicht en veelzijdige HD 5/15 C koudwater hogedrukreiniger biedt uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticale als horizontale bediening. De machine is uitgerust met geavanceerde opslag van accessoires en de koperen cilinderkop en automatische drukontlasting zorgen voor een lange levensduur. Tegelijkertijd maakt hij indruk met innovatieve nieuwe ontwikkelingen die het werkcomfort voor de machinist op lange termijn verhogen door een moeiteloze bediening en tijdbesparende montage en demontage te garanderen. Het EASY! Force-hogedrukpistool maakt gebruik van de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te verminderen, terwijl de EASY! Lock-snelsluitingen de bediening vijf keer sneller maken dan bij conventionele schroefverbindingen, zonder concessies te doen als het gaat om robuustheid en levensduur. Al met al een uitgebreid uitrustingspakket voor uitstekende reinigingsresultaten, met een hoog gebruiksgemak en een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingen
- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Draagbaarheid
- Gemakkelijk in- en uitladen en eenvoudig vervoer dankzij geïntegreerde handgreep aan voorzijde van het apparaat.
- Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop.
- Compacte constructie.
Flexibiliteit
- Kan zowel staand als liggend worden gebruikt.
- Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit.
- Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.
Kwaliteit
- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Messing cilinderkop van hoge kwaliteit.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Opbergvak voor accessoires
- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van een oppervlaktereiniger op het apparaat.
- Praktische opbergvakken voor de drievoudige en de roterende sproeier.
- Rubberen band om de hogedrukslang te bevestigen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|200 / 20
|Vermogen (kW)
|2,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|25,6
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|28
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 360 x 930
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 250 bar
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 5/15 C Edition Power Control (Model 2020)
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
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