Hogedrukreiniger HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Uiterst veelzijdig – de HD 5/15 CX Plus + FR Classic koudwater hogedrukreiniger voor zowel verticale als horizontale bediening. Met opbergvak voor toebehoren, messing cliniderkop en automatische drukontlasting.
De compacte, lichte en veelzijdige koudwater hogedrukreiniger HD 5/13 CX + FR Classic blinkt uit door zijn uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. Het toestel is uitgerust met een geavanceerde toebehorenopberging en is ontworpen voor een lange levensduur danzijk zijn messing cilinderkop en zijn automatische drukontlasting. Het toestel maakt tevens indruk dankzij zijn nieuwe innovatieve ontwikkelingen die het bedieningsgemak voor de gebruiker op lange termijn verhogen, door te zorgen voor een moeiteloze bediening en een tijdsbesparende opstart en demontage. Het EASY!Force hogedrukpistool maakt handig gebruik van de terugslag van de hoge druk om de houdkracht voor de gebruiker tot nul te reduceren, terwijl met de EASY!Lock snelkoppeling de bediening vijf maal sneller verloopt dan bij de traditionele schroefdraadkoppelingen, zonder echter in te binden op robuustheid en levensduur. Kortom, een begrijpelijk uitrustingspakket voor uitstekende reinigingsresultaten, met een hoge mate aan comfort en een lange service-levensduur.
Kenmerken en voordelen
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingenEindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool. EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
DraagbaarheidGemakkelijk in- en uitladen en eenvoudig vervoer dankzij geïntegreerde handgreep aan voorzijde van het apparaat. Inschuifbare duwbeugel door indrukken van een knop. Compacte constructie.
FlexibiliteitKan zowel staand als liggend worden gebruikt. Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit. Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.
Kwaliteit
- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Messing cilinderkop van hoge kwaliteit.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Opbergvak voor accessoires
- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van een oppervlaktereiniger op het apparaat.
- Praktische opbergvakken voor de drievoudige en de roterende sproeier.
- Geïntegreerde slanghaspel met 15 m hogedrukslang.Voor een grote actieradius en in een handomdraai opbergen (CX-varianten).
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|tot 60
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|200 / 20
|Vermogen (kW)
|2,8
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|30,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|32,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 370 x 930
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 200 bar
- Spuitlans: 840 mm
- Vuilfrees
- Oppervlaktereiniger: FR Clássico
Uitvoering
- Haspel
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 5/15 CX Plus + FR Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.