Hogedrukreiniger HD 6/15 C Plus
Praktisch, mobiel, veelzijdig: de HD 6/15 C Plus koudwaterhogedrukreiniger voor verticaal en horizontaal gebruik. Met opbergvak voor toebehoren, messing cilinderkop en automatische drukontlasting.
De compacte, lichte en veelzijdige HD 6/15 C Plus koudwaterhogedrukreiniger biedt uitstekende mobiliteit en is geschikt voor zowel verticaal als horizontaal gebruik. De machine is uitgerust met een geavanceerde opbergruimte voor accessoires en de messing cilinderkop en automatische drukontlasting zorgen voor een lange levensduur. Tegelijkertijd overtuigt hij met innovatieve nieuwe ontwikkelingen die het werkcomfort voor de gebruiker op lange termijn verhogen door te zorgen voor een moeiteloze bediening en tijdbesparende op- en afbouw. Het EASY!Force hogedrukpistool benut de terugslagkracht van de hogedrukstraal om de houdkracht tot nul te reduceren, terwijl de EASY!Lock snelsluitingen de bediening vijf keer sneller maken dan met conventionele aansluitingen, zonder in te leveren op robuustheid en duurzaamheid. Kortom, een compleet uitrustingspakket voor uitstekende reinigingsresultaten, met een hoog gebruiksgemak en een lange levensduur.
Kenmerken en voordelen
De krachtigste HD-compactklasseVoor professionele toepassing en lange werkintervallen. Voor het moeiteloos verwijderen van hardnekkig vuil. Lange levensduur met lage onderhoudskosten.
DraagbaarheidKan zowel staand als liggend worden gebruikt. Bij liggend gebruik rusten de wielen niet op de grond. Daardoor biedt het apparaat maximale stabiliteit. Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie.
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingenEindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool. EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Opbergvak voor accessoires
- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van een oppervlaktereiniger op het apparaat.
- Praktische opbergvakken voor de drievoudige en de roterende sproeier.
- Rubberen band om de hogedrukslang te bevestigen.
Kwaliteit
- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Messing cilinderkop van hoge kwaliteit.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte (mm)
|33
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|26,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|28,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|380 x 360 x 930
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 200 bar
- Spuitlans: 840 mm
- Vuilfrees
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Ideaal voor bouwbedrijven, klusbedrijven, schoonmaakbedrijven en gemeentediensten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 6/15 C Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.