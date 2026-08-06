Hogedrukreiniger ProHD 400
De ProHD 400 is een compacte krachtpatser met toch het professionele kwaliteitsniveau. Het toestel is geschikt voor zowel horizontaal als verticaal gebruik en is zeer mobiel. Het is tevens uitgerust met een messing cilinderkop, een draaggreep en een automatische drukontlasting.
Deze aangename lichte hogedrukreiniger ProHD 400 combineert kracht met compactheid en blinkt uit door zijn uitstekende mobiliteit. Het toestel is veelzijdig en ontworpen om zowel in horizontale als verticale positie te worden gebruikt. De machine is uitgerust met een praktisch extra handvat, waardoor het gemakkelijk en comfortabel kan worden geladen en vervoerd. De automatische drukontlasting op de ProHD 400 beschermt de onderdelen en verlegt zo de service-levensduur van de machine. Dit heeft ook een positief effect op de herstel- en onderhoudskosten en garandeert een beduidend eenvoudiger HP spuitpistool en een comfortabelere bediening. De 3-plunjer axiaalpomp is uitgerust met een robuuste messing cilinderkop en werkt uiterst betrouwbaar. De slimme opberging voor toebehoren omvat een opbergvak voor sproeiers, schroefaansluitingen voor de oppervlaktereiniger en een rubber riempje om de hogedrukslang vast te maken. Er is bovendien ook nog een praktische telescopishe duwbeugel die ervoor zorgt dat het toestel eenvoudiger kan worden opgeslagen en vervoerd en dat het minder plaats nodig heeft.
Kenmerken en voordelen
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingenEindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool. EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Eersteklas mobiliteitDe geïntegreerde handgreep aan de voorzijde van het apparaat maakt in- en uitladen gemakkelijk en het vervoer comfortabel. Zeer compacte constructie en minimaal gewicht.
FlexibiliteitKan zowel staand als liggend worden gebruikt. Aparte parkeer- en vervoerstand voor de spuitinstallatie. Maximale stabiliteit bij horizontale bediening.
Robuuste kwaliteit
- De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur.
- Messing cilinderkop van hoge kwaliteit.
Praktische opbergruimte voor accessoires
- Schroefkoppeling (M 18 × 1,5) voor het opbergen van eenoppervlaktereiniger op het apparaat.
- Rubberen band om de hogedrukslang te bevestigen.
- Praktische oprolling van de stroomkabel op de draagbeugel.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|werk druk (bar/MPa)
|130 / 13
|Max. druk (bar/MPa)
|170 / 17
|Vermogen (kW)
|2,3
|Stroomkabel (m)
|5
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|21,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|23,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|351 x 312 x 904
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Spuitlans: 840 mm
Uitvoering
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen ProHD 400
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.