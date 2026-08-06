Hogedrukreiniger HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Compacte, robuuste en eenvoudige HD 5/11 E EB+ Foam Classic hogedrukreiniger. Met messing cilinderkop en hoogwaardige accessoires.
Deze hogedrukreiniger is een compacte machine met een 840 millimeter lange roestvrijstalen lans, die overtuigt door zijn eenvoudige bediening en hoge robuustheid. Hij is geschikt voor eenvoudige, grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, evenals erven en tuinen. Hij is voorzien van een messing cilinderkop en een hoogwaardige stalen netslang, wat resulteert in minimale slijtage en een hoge duurzaamheid. Het automatische drukontlastingssysteem beschermt componenten, verlengt de levensduur en verlaagt reparatie- en onderhoudskosten. De geïntegreerde Home Base dient voor het gemakkelijk opbergen van de sproeiers. Dit complete totaalpakket wordt gecompleteerd door de EASY!Lock snelsluitingen, die een aanzienlijk snellere bediening mogelijk maken in vergelijking met conventionele aansluitingen.
Kenmerken en voordelen
Accessoires van hoge kwaliteiteco!Booster Klassieke schuimlans 600 mm roestvrijstalen lans
Geringe slijtage en lange levensduurMessing cilinderkop van hoge kwaliteit. Roestvrijstalen plunjers met keramische coating. Automatische drukverlaging.
Talrijke opbergmogelijkhedenHouder voor het opbergen van mondstukken. Geïntegreerde kabelhaken. Lans houder.
GEMAKKELIJK! Sluit de snelle draad af
- Korte opsteltijden (montage en demontage).
- Snelle vervanging van accessoires.
- Intuïtieve bediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|200 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|110
|Max. druk (bar)
|160
|Vermogen (kW)
|2,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|036
|Waterinlaat
|3/4″
|Draagbaarheid
|Verrijdbaar
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|18
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|25,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Verpakkingsinhoud
- eco!Booster
- Spuitlans: 600 mm
- Schuimlans
Uitvoering
- Axiaalpomp met 3 zuigers: Met roestvrijstalen zuiger
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Voor het reinigen van voertuigen
- Voor het reinigen van machines en gereedschappen (nog op de bouwplaats)
- Voor het reinigen van erf en tuin (muren, paden, paviljoens)
- Voor het spontaan reinigen van kleine oppervlakken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 5/11 E EB+ Foam Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.