Hogedrukreiniger HD 5/13 E Classic
Compacte, robuuste en eenvoudige hogedrukreiniger HD 5/13 E Classic. Met messing cilinderkop en hoogwaardige accessoires.
Deze hogedrukreiniger is een compact apparaat inclusief roestvrijstalen lans van 850mm. Eenvoudige bediening en hoge robuustheid. Het toepassingsgebied is de eenvoudige, grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, maar ook van het erf en de tuin. Het bevat een messing cilinderkop en een hoogwaardige stalen gaasslang, wat resulteert in lage slijtage en hoge duurzaamheid. Het automatische drukontlastingssysteem zorgt voor bescherming van de componenten, verlengt de levensduur en verlaagt de reparatie- en onderhoudskosten. De geïntegreerde opbergvakken wordt gebruikt voor het praktisch opbergen van de sproeiers. Dit uitgebreide totaalpakket wordt gecompleteerd door de EASY!Lock-snelsluitingen, die een aanzienlijk snellere bediening mogelijk maken in vergelijking met conventionele schroefbevestigingen.
Kenmerken en voordelen
Geringe slijtage en lange levensduurMessing cilinderkop van hoge kwaliteit. Roestvrijstalen plunjers met keramische coating. Automatische drukverlaging.
Accessoires van hoge kwaliteit840 mm lange roestvrijstalen lans. Robuuste rubberen slang met stalen gaasversterking. Professioneel hogedrukpistool met roestvrijstalen ventiel.
Talrijke opbergmogelijkhedenHouder voor het opbergen van mondstukken. Geïntegreerde kabelhaken. Lans houder.
GEMAKKELIJK! Sluit de snelle draad af
- Korte opsteltijden (montage en demontage).
- Snelle vervanging van accessoires.
- Intuïtieve bediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|130
|Max. druk (bar)
|170
|Vermogen (kW)
|2,7
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|034
|Waterinlaat
|3/4″
|Draagbaarheid
|Verrijdbaar
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|18,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|27,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Verpakkingsinhoud
- Powersproeier
- Spuitlans: 840 mm
- Spuitpistool: standaard
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 200 bar
Uitvoering
- Axiaalpomp met 3 zuigers: Met roestvrijstalen zuiger
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Voor het reinigen van voertuigen
- Voor het reinigen van machines en gereedschappen (nog op de bouwplaats)
- Voor het reinigen van erf en tuin (muren, paden, paviljoens)
- Voor het spontaan reinigen van kleine oppervlakken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 5/13 E Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.