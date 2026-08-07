Hogedrukreiniger HD 5/13 EX Plus+FR Classic
Deze hogedrukreiniger is een robuuste, compacte machine met een eenvoudig ontwerp en is voorzien van een messing cilinderkop, een roterende sproeikop en een slanghaspel.
De HD 5/13 EX Plus+FR Classic is een robuuste en compacte hogedrukreiniger met een 840 millimeter lange roestvrijstalen lans. Hij maakt een eenvoudige en grondige reiniging van voertuigen, machines en gereedschappen, maar ook van erven en tuinen mogelijk. De machine is uitgerust met een messing cilinderkop en een hoogwaardige stalen netslang, die zorgen voor minimale slijtage en een hoge robuustheid. De automatische drukontlasting beschermt de componenten en verlengt de levensduur. Andere praktische voordelen zijn de slanghaspel voor eenvoudige slangopslag en de geïntegreerde Home Base voor het opbergen van de sproeier. Zelfs het meest hardnekkige vuil kan worden verwijderd met behulp van de roterende sproeier. Vergeleken met conventionele aansluitingen zijn de EASY!Lock snelsluitingen snel en eenvoudig te gebruiken, met behoud van stabiliteit en duurzaamheid.
Kenmerken en voordelen
Geringe slijtage en lange levensduurMessing cilinderkop van hoge kwaliteit. Roestvrijstalen plunjers met keramische coating. Automatische drukverlaging.
Accessoires van hoge kwaliteitProfessioneel rotormondstuk. Robuuste rubberen slang met stalen gaasversterking. Professioneel hogedrukpistool met roestvrijstalen ventiel.
Talrijke opbergmogelijkhedenHouder voor het opbergen van mondstukken. Handmatige slanghaspel. Geïntegreerde kabelhaken.
GEMAKKELIJK! Sluit de snelle draad af
- Korte opsteltijden (montage en demontage).
- Snelle vervanging van accessoires.
- Intuïtieve bediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|130
|Max. druk (bar)
|170
|Vermogen (kW)
|2,7
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|034
|Waterinlaat
|3/4″
|Draagbaarheid
|Verrijdbaar
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|21
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|30,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|334 x 366 x 954
Verpakkingsinhoud
- Powersproeier
- Vuilfrees
- Spuitlans: 840 mm
- Spuitpistool: standaard
- Lengte van de hogedrukslang: 8 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 200 bar
Uitvoering
- Axiaalpomp met 3 zuigers: Met roestvrijstalen zuiger
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Voor het reinigen van voertuigen
- Voor het reinigen van machines en gereedschappen (nog op de bouwplaats)
- Voor het reinigen van erf en tuin (muren, paden, paviljoens)
- Voor het spontaan reinigen van kleine oppervlakken
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 5/13 EX Plus+FR Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.