Koudwater trailer HD trailer
Onafhankelijk, mobiel, met betrouwbare Yanmar-dieselmotor (EU STAGE V): HD-trailer HD 9/23 De Tr1 voor langdurige reiniging met hoge druk, zoals op bouwplaatsen en bij gemeentediensten. Met 1000-liter watertank
Onze mobiele koudwatertrailer HD 9/23 De Tr1 is uitgerust met een supersterke, betrouwbare en milieuvriendelijke (EU STAGE V) Yanmar-dieselmotor en een watertank met een inhoud van 1000 liter. De trailer werkt daarmee volledig onafhankelijk. Langdurige reinigingswerkzaamheden met hoge druk, die bijvoorbeeld vaak voorkomen bij gemeentereiniging of op bouwplaatsen, worden hiermee probleemloos uitgevoerd. Met een werkdruk van 230 bar en een doorstroomcapaciteit tot 930 liter per uur kan hij bijna alles aan. De HD-trailer is standaard voorzien van een ergonomisch EASY!Force-hogedrukpistool en een groot aantal opbergmogelijkheden. Het robuuste apparaat is bovendien eenvoudig te bedienen. Optioneel is het in meerdere configuraties leverbaar - bijvoorbeeld met een slanghaspel aan de achterkant, of in een cab-versie.
Kenmerken en voordelen
Onafhankelijk van externe stroom- en watervoorzieningYanmar-diesel- of Honda-benzinemotoren (beide EU STAGE V) voor onafhankelijk werken. 1000-liter watertank voor minimaal 1 uur werken op vol vermogen. Geïntegreerd trailerconcept voor optimale mobiliteit en maximale onafhankelijkheid.
Eenvoudige en comfortabele bedieningEenvoudig te bedienen en hierdoor zeer geschikt voor verhuurservice. Motor met elektrostarter en optionele slanghaspel voor optimaal gebruiksgemak. In het opbergvak aan de achterkant kunnen een jerrycan met brandstof en toebehoren worden opgeborgen.
Robuust ontwerp voor zwaar werkBetrouwbare, beproefde Kärcher-hogedruktechnologie met lange levensduur. Optionele veiligheidsbeugel aan de voorkant en afdekzeil aan de achterkant ter bescherming van het apparaat. Het hele jaar door te gebruiken dankzij het geïntegreerde vorstbeschermingssysteem.
Meerdere configuraties mogelijk
- Dankzij de flexibele configuratiemogelijkheden kan elke trailer exact volgens de wensen van de klant worden samengesteld.
- Optionele cab-versie voor gebruik op pick-up of inbouw in voertuigen.
- Op verzoek kunnen de tanks ook in speciale kleuren worden uitgevoerd.
Specificaties
Technische gegevens
|Wateropbrengst (l/u)
|400 - 930
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|40 - 230 / 4 - 23
|Motorenfabrikant
|Yanmar
|Motortype
|L 100 V
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|600
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|3382 x 1496 x 1435
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Servo-besturing
- Powersproeier
Uitvoering
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Videos
Toepassingen
- Mobiele hogedrukreiniging op de bouwplaats, bijvoorbeeld van bouwmachines of -voertuigen.
- Voor verhuur via verhuurcentrales voor uiteenlopende reinigingswerkzaamheden.
- Ideaal voor aanbieders van speciale reinigingsdiensten, zoals het verwijderen van graffiti
- Mobiele hogedrukreiniging in het kader van gemeentereiniging, zoals in parken