Koudwater trailer HD trailer

Onafhankelijk, mobiel, met betrouwbare Yanmar-dieselmotor (EU STAGE V): HD-trailer HD 9/23 De Tr1 voor langdurige reiniging met hoge druk, zoals op bouwplaatsen en bij gemeentediensten. Met 1000-liter watertank

Onze mobiele koudwatertrailer HD 9/23 De Tr1 is uitgerust met een supersterke, betrouwbare en milieuvriendelijke (EU STAGE V) Yanmar-dieselmotor en een watertank met een inhoud van 1000 liter. De trailer werkt daarmee volledig onafhankelijk. Langdurige reinigingswerkzaamheden met hoge druk, die bijvoorbeeld vaak voorkomen bij gemeentereiniging of op bouwplaatsen, worden hiermee probleemloos uitgevoerd. Met een werkdruk van 230 bar en een doorstroomcapaciteit tot 930 liter per uur kan hij bijna alles aan. De HD-trailer is standaard voorzien van een ergonomisch EASY!Force-hogedrukpistool en een groot aantal opbergmogelijkheden. Het robuuste apparaat is bovendien eenvoudig te bedienen. Optioneel is het in meerdere configuraties leverbaar - bijvoorbeeld met een slanghaspel aan de achterkant, of in een cab-versie.

Kenmerken en voordelen
Koudwater trailer HD trailer: Onafhankelijk van externe stroom- en watervoorziening
Onafhankelijk van externe stroom- en watervoorziening
Yanmar-diesel- of Honda-benzinemotoren (beide EU STAGE V) voor onafhankelijk werken. 1000-liter watertank voor minimaal 1 uur werken op vol vermogen. Geïntegreerd trailerconcept voor optimale mobiliteit en maximale onafhankelijkheid.
Koudwater trailer HD trailer: Eenvoudige en comfortabele bediening
Eenvoudige en comfortabele bediening
Eenvoudig te bedienen en hierdoor zeer geschikt voor verhuurservice. Motor met elektrostarter en optionele slanghaspel voor optimaal gebruiksgemak. In het opbergvak aan de achterkant kunnen een jerrycan met brandstof en toebehoren worden opgeborgen.
Koudwater trailer HD trailer: Robuust ontwerp voor zwaar werk
Robuust ontwerp voor zwaar werk
Betrouwbare, beproefde Kärcher-hogedruktechnologie met lange levensduur. Optionele veiligheidsbeugel aan de voorkant en afdekzeil aan de achterkant ter bescherming van het apparaat. Het hele jaar door te gebruiken dankzij het geïntegreerde vorstbeschermingssysteem.
Meerdere configuraties mogelijk
  • Dankzij de flexibele configuratiemogelijkheden kan elke trailer exact volgens de wensen van de klant worden samengesteld.
  • Optionele cab-versie voor gebruik op pick-up of inbouw in voertuigen.
  • Op verzoek kunnen de tanks ook in speciale kleuren worden uitgevoerd.
Specificaties

Technische gegevens

Wateropbrengst (l/u) 400 - 930
Watertoevoer temperatuur (°C) 60
werk druk (bar/MPa) 40 - 230 / 4 - 23
Motorenfabrikant Yanmar
Motortype L 100 V
Gewicht (met accessoires) (kg) 600
Afmetingen (L × B × H) (mm) 3382 x 1496 x 1435

Verpakkingsinhoud

  • Spuitpistool: EASY!Force Advanced
  • Lengte van de hogedrukslang: 15 m
  • Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
  • Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
  • Spuitlans: 1050 mm
  • Servo-besturing
  • Powersproeier

Uitvoering

  • Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Koudwater trailer HD trailer
Koudwater trailer HD trailer
Koudwater trailer HD trailer
Koudwater trailer HD trailer
Koudwater trailer HD trailer
Koudwater trailer HD trailer
Videos
Toepassingen
  • Mobiele hogedrukreiniging op de bouwplaats, bijvoorbeeld van bouwmachines of -voertuigen.
  • Voor verhuur via verhuurcentrales voor uiteenlopende reinigingswerkzaamheden.
  • Ideaal voor aanbieders van speciale reinigingsdiensten, zoals het verwijderen van graffiti
  • Mobiele hogedrukreiniging in het kader van gemeentereiniging, zoals in parken
Configurable components

Maximale flexibiliteit door sterk uitgebreide actieradius voor hogedrukreiniging: de gebruiksvriendelijke hogedrukslanghaspel als aanbouwset voor HD-trailers van Kärcher accepteert hogedrukslangen tot een lengte van 50 meter, maakt reinigingswerkzaamheden op grote afstand van de trailer en beschermt tevens de slangopslag en transport.

Aanbouwset voor HD-aanhangers van Kärcher: de achteraf te monteren, zeer robuuste, zwarte frontbalk met beschermplaat beschermt de motorpompeenheid van Kärcher HD-aanhangers betrouwbaar tegen externe beschadigingen. Bij servicewerkzaamheden aan de motor of pomp kan de beschermkap eenvoudig worden geopend.

De achteraf te monteren kraanhaak voor bevestiging aan HD-trailers van Kärcher zorgt voor eenvoudig en tijdbesparend laden en transport van de trailer naar de volgende locatie met slechts één centraal bevestigingspunt.

Stabiel, zwart dekzeil voor effectieve bescherming van het achterste gedeelte van HD-trailers van Kärcher tegen vuil en onbevoegde toegang door derden. De aanbouwset kan op elk moment achteraf worden gemonteerd en kan ook worden vergrendeld.

Dankzij de achteraf te monteren bedrijfsurenteller zijn de bedrijfstijden van Kärcher HD-aanhangers tot op de minuut nauwkeurig te volgen. De aanbouwset maakt dan ook nauwkeurige kosten-batenanalyses mogelijk en is bijzonder geschikt als factureringsbasis voor verhuurparken.

Met een inhoud van 20 liter maakt de transportveilige brandstofcanister het mogelijk om reinigingswerkzaamheden met HD-aanhangers van Kärcher met meerdere uren te verlengen.

Het achteraf te monteren zwaailicht voor HD-trailers van Kärcher verhoogt hun zichtbaarheid op elk moment van de dag. Het zeer opvallende knipperlicht verhoogt de bescherming van de gebruiker, het apparaat en niet-betrokken derden.

Aanbouwset ter bescherming van de tank van HD-aanhangers van Kärcher: zeer robuuste rambescherming die ook als onderdoorrijdbeveiliging fungeert en zo de aanhanger effectief beschermt tegen beschadiging van buitenaf en de veiligheid van andere weggebruikers verhoogt.

De achteraf te monteren schokdempers voor HD-trailers van Kärcher beschermen de trailer effectief tijdens het transport en maken ook toelating voor hogere rijsnelheden mogelijk.

De achteraf te monteren afdekking voor de motorpompeenheid van Kärcher HD-aanhangers beschermt de diesel- of benzinemotor en de hogedrukpomp van de hogedrukreiniger effectief tegen vervuiling tijdens het transport naar de plaats van gebruik.
Accessoires
Reinigingsmiddel