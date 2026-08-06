Hogedrukreiniger HD 10/20-4 Classic

Robuuste, veelzijdige hogedrukreiniger met stalen frame, 4-polige laagtoerige motor, krukaspomp met messing cilinderkop voor lange stilstandtijden en weinig onderhoud

De gebruiksvriendelijke HD 10/21-4 M Classic hogedrukreiniger uit de Classic-serie van Kärcher overtuigt door zijn robuuste constructie, hoogwaardige, duurzame componenten en grote veelzijdigheid. Deze middenklasser is geschikt voor een breed scala aan reinigingstaken, zoals het reinigen van voertuigen, productiefaciliteiten, landbouwmachines en -apparatuur, gevelreiniging en in de gemeentelijke sector. De duurzame krukaspomp met messing cilinderkop en zuigfunctie maakt werken met watertemperaturen tot 60 °C mogelijk en biedt bovendien instelmogelijkheden voor watervolume en werkdruk. Het gereduceerde toerental van de 4-polige laagtoerige motor zorgt bovendien voor minder slijtage van de pomp, die bovendien wordt beschermd door een geïntegreerd waterfilter. Alle belangrijke componenten zijn dankzij het eenvoudige onderhoud in slechts enkele stappen gemakkelijk toegankelijk. Het slimme concept van de HD 10/21-4 M Classic wordt gecompleteerd door de doordachte accessoireopslag met EASY!Lock-aansluitingen voor snelle en intuïtieve vervanging van accessoires.

Kenmerken en voordelen
Hogedrukreiniger HD 10/20-4 Classic: Langzaam lopende 4-polige elektromotor
Langzaam lopende 4-polige elektromotor
Lager motortoerental voor minder pompslijtage. Lange levensduur van de motor. Zeer lage motortrillingen.
Hogedrukreiniger HD 10/20-4 Classic: Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop
Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop
Lange levensduur met lage onderhoudskosten. Druk en waterhoeveelheid kunnen direct op de pomp worden aangepast. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60°C.
Hogedrukreiniger HD 10/20-4 Classic: Eenvoudig onderhoud
Eenvoudig onderhoud
Alle belangrijke componenten zijn in een paar eenvoudige stappen toegankelijk. Het vulniveau en de kwaliteit van de olie zijn gemakkelijk af te lezen dankzij het kijkglas. Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd.
Intelligente opberging van toebehoren
  • Met praktische opbergruimte voor sproeiers en kleine onderdelen.
  • Maakt het veilig opbergen van de hogedrukslang mogelijk.
  • Met geïntegreerde accessoirehaak voor de stroomkabel.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingen
  • Robuuste en duurzame accessoires.
  • Snelle montage en demontage en eenvoudig wisselen van accessoires.
  • Eenvoudig en intuïtief in gebruik.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 376 - 424
Frequentie (Hz) 50
Wateropbrengst (l/u) 500 - 1000
Watertoevoer temperatuur (°C) 60
werk druk (bar) 70 - 210
Vermogen (kW) 7,5
Stroomkabel (m) 5
Mondstukgrootte 052
Waterinlaat 1″
Kleur Antraciet
Gewicht (met accessoires) (kg) 60,6
Gewicht inclusief verpakking (kg) 73,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 740 x 528 x 952

Verpakkingsinhoud

  • Spuitpistool: standaard
  • Spuitlans: 840 mm
  • Powersproeier

Uitvoering

  • Lengte van de hogedrukslang: 10 m
  • Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
  • Drukschakelaar uitgeschakeld
Hogedrukreiniger HD 10/20-4 Classic
Hogedrukreiniger HD 10/20-4 Classic
Hogedrukreiniger HD 10/20-4 Classic
Videos
Toepassingen
  • Hogedrukreiniging van voertuigen
  • Kan gebruikt worden voor het reinigen van gevels
  • Reiniging van productiemachines in de industrie, zoals in verfwinkels, in de voedselproductie of in de maakindustrie
  • Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
  • Reiniging van gemeenschappelijke ruimtes zoals openbare pleinen, opritten, fonteinen of parkeerplaatsen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 10/20-4 Classic 

Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie. 

Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.