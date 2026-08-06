Hogedrukreiniger HD 6/15-4 M ST Classic
Stationaire, robuuste hogedrukreiniger met stalen frame, duurzame krukaspomp en 4-polige laagtoerige motor voor een betrouwbare en onderhoudsarme werking.
De Kärcher HD 6/15-4 M ST Classic is een stationaire hogedrukreiniger die zich onderscheidt door zijn robuuste ontwerp en hoogwaardige componenten. Dit apparaat uit de middenklasse is veelzijdig in gebruik en ideaal voor het reinigen van voertuigen, productiefaciliteiten en landbouwmachines. De duurzame krukaspomp met messing cilinderkop en zuigfunctie verwerkt watertemperaturen tot 60 °C en maakt het mogelijk om het watervolume en de werkdruk te regelen. De 4-polige laagtoerige motor vermindert slijtage van de pomp, die bovendien wordt beschermd door een geïntegreerd waterfilter. Alle belangrijke componenten zijn gemakkelijk toegankelijk dankzij het modulaire ontwerp, wat het onderhoud vereenvoudigt. Het doordachte ontwerp wordt gecompleteerd door EASY!Lock-aansluitingen voor snelle vervanging van accessoires en slimme opbergmogelijkheden.
Kenmerken en voordelen
Robuuste, stationaire constructieTransparant waterfilter voor eenvoudige en effectieve monitoring van de filtercapaciteit en onderhoudsvereisten. Zeer stil in gebruik. Geïntegreerde opbergmogelijkheden voor accessoires.
Robuuste krukaspomp met messing cilinderkopHoge prestaties met hoog rendement. Lange levensduur met lage onderhoudskosten. Met zuigfunctie en watertemperatuur tot 60°C.
Groot waterfilter geïntegreerdEenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water. Doeltreffende bescherming van de pomp tegen verontreinigingen. Gemakkelijk te bereiken, gemakkelijk schoon te maken.
Langzaam lopende 4-polige elektromotor
- Lager motortoerental voor minder pompslijtage.
- Geluidarme bediening
- Zeer lage motortrillingen.
Klassieke accessoires met EASY!Lock-aansluitingen
- Robuuste en duurzame accessoires.
- Snelle montage en demontage en eenvoudig wisselen van accessoires.
- Eenvoudig en intuïtief in gebruik.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|450 - 600
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar)
|35 - 150
|Max. druk (bar)
|190
|Vermogen (kW)
|3,4
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|035
|Waterinlaat
|1″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|48,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|56,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|698 x 410 x 498
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: standaard
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Traploze regeling van druk en waterhoeveelheid
Toepassingen
- Hogedrukreiniging van voertuigen
- Voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsmiddelen- en chemische industrie
- Reiniging van productiemachines in de industrie, zoals in verfwinkels, in de voedselproductie of in de maakindustrie
- Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
- Ideaal voor een breed scala aan toepassingen in de transport- en logistieke sector
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 6/15-4 M ST Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.