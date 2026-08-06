Hogedrukreiniger HD 6/15 MX Plus
Compacte hogedrukreiniger HD 6/15 MX Plus met wisselstroommotor, slanghaspel voor comfortabel gebruik van de hogedrukslang, 150 bar werkdruk en automatische drukontlasting.
Mobiele hogedrukreiniger HD 6/15 MX Plus op wisselstroom met drukschakelaar, geïntegreerde slangwagen voor comfortabel gebruik van de hogedrukslang en talrijke opbergmogelijkheden voor accessoires. Een nieuw ontwikkelde, robuuste 3-zuiger axiale pomp met messing cilinderkop garandeert een lange levensduur van het gemakkelijk te manoeuvreren en eenvoudig op te bergen apparaat, verlaagt het energieverbruik en verbetert tegelijkertijd de reinigingsprestaties met ongeveer 20 procent. Vermoeidheidsvrij werken en tijdbesparend op- en afbouwen zijn mogelijk dankzij het EASY!Force-hogedrukpistool, dat de terugslagkracht van de hogedrukstraal benut om de houdkracht tot nul te reduceren, en de EASY!Lock-snelkoppelingen voor een 5 keer snellere bediening in vergelijking met conventionele koppelingen, zonder in te boeten aan robuustheid en duurzaamheid. De automatische drukontlasting beschermt de hogedrukcomponenten effectief en betrouwbaar tegen belasting in stand-by-modus. Dankzij de onderhoudsvriendelijke constructie van het apparaat zijn de hogedrukpomp en de elektronische componenten bijzonder gemakkelijk bereikbaar.
Kenmerken en voordelen
Apparatuur van hoge kwaliteitAutomatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur. Krachtige, 2-polige of 2-polige, luchtgekoelde elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop.
Flexibel in gebruikOntworpen voor staand en liggend gebruik. Maximale stabiliteit bij liggend gebruik omdat de wielen de vloer niet raken.
Grote mobiliteitMet één druk op de knop schuift u de duwbeugel in waarna het apparaat veel minder plaats inneemt. Kan moeiteloos in servicevoertuigen worden vervoerd. Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.
Intelligente opberging van toebehoren
- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Gemakkelijk te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|560
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|150 / 15
|Max. druk (bar/MPa)
|225 / 22,5
|Vermogen (kW)
|3,1
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|31,8
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|35,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Geïntegreerde hogedrukslanghaspel
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor bouwbedrijven, klusbedrijven, schoonmaakbedrijven en gemeentediensten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 6/15 MX Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.