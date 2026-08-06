Hogedrukreiniger HD 7/16-4 MXA Kfz
Uitstekende prestaties (waterdebiet van 700 l per uur bij een werkdruk van 160 bar) en een handige slanghaspel maken de HD 7/16-4 MX geschikt voor dagelijks professioneel gebruik.
Onze compacte, mobiele, onverwarmde hogedrukreiniger HD 7/16-4 MX met 4-polige, langzaam draaiende draaistroommotor overtuigt door een grote verscheidenheid aan uitrustingen, een onderhoudsvriendelijke apparaatopbouw en een hoge flexibiliteit in het gebruik. Een geïntegreerde slanghaspel vereenvoudigt het gebruik van de hogedrukslang enorm, de nieuw ontwikkelde, robuuste 3-zuiger axiale pomp met messing cilinderkop verhoogt de reinigingsprestaties en energie-efficiëntie met maar liefst 20 procent en garandeert tegelijkertijd een lange levensduur. De automatische drukontlasting en een groot waterfilter zorgen voor de bescherming van de hoogwaardige componenten. Innovatieve oplossingen zorgen voor moeiteloos werken en tijdbesparend op- en afbouwen: terwijl het EASY!Force-hogedrukpistool de terugslagkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de houdkracht tot nul te reduceren, maken de EASY!Lock-snelkoppelingen een 5 keer snellere bediening mogelijk in vergelijking met conventionele schroefverbindingen, zonder dat dit ten koste gaat van de robuustheid en duurzaamheid. Accessoires, tot en met de optionele schuimlans, kunnen dankzij doordachte oplossingen direct op het apparaat worden opgeborgen, zodat ze veilig kunnen worden vervoerd.
Kenmerken en voordelen
Veer-aangedreven automatische slanghaspel
- Maximaal comfort bij het hanteren van de hogedrukslang.
- Maakt korte insteltijden mogelijk dankzij snel op- en afrollen.
- Voorkomt struikelgevaar en verhoogt zo de bedrijfsveiligheid.
Extra standaard
- Vergroot het grondoppervlak van het apparaat.
- Verhoogt de kantelveiligheid bij staande werking
Apparatuur van hoge kwaliteit
- Automatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur.
- krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.
Intelligente opberging van toebehoren
- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Grote mobiliteit
- Met één druk op de knop schuift u de duwbeugel in waarna het apparaat veel minder plaats inneemt.
- Kan moeiteloos in servicevoertuigen worden vervoerd.
- Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.
Flexibel in gebruik
- Ontworpen voor staand en liggend gebruik.
- Maximale stabiliteit bij liggend gebruik omdat de wielen de vloer niet raken.
Gemakkelijk te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|350 - 700
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 160 / 3 - 16
|Max. druk (bar/MPa)
|240 / 24
|Vermogen (kW)
|4,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|46,1
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|50
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 966
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 600 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
- Snelle koppeling
- Schuimlans
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Type hogedrukslang: Flex
- ANTI!Twist
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 7/16-4 MXA Kfz
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.