Hogedrukreiniger HD 7/17 M Plus
De mobiele hogedrukreiniger HD 7/17 M beschikt over een robuuste axiaalpomp met 3 plunjers met geharde roestvrijstalen plunjers, automatische drukontlasting en betrouwbare draaistroommotor.
Betrouwbaar en krachtig, compact en mobiel: de onverwarmde hogedrukreiniger HD 7/17 M met draaistroommotor combineert een lange levensduur, servicevriendelijk ontwerp, maximale flexibiliteit en comfortabel werken in een uiterst efficiënt apparaat, dat is ontworpen voor staand en liggend gebruik. Moeiteloos werken met het EASY!Force-hogedrukpistool dat de terugstootkracht van de hogedrukstraal gebruikt om de houdkracht voor de gebruiker terug te brengen tot nul. De EASY!Lock-snelkoppelingen maken het werken een stuk makkelijker dan de traditionele schroefverbindingen, ze zijn 5 keer sneller te koppelen en te ontkoppelen zonder concessies te doen aan de robuustheid en duurzaamheid. De nieuwe pomptechniek zorgt voor een circa 20 procent hogere energie-efficiëntie en reinigingsprestatie. Er is een automatische drukontlasting ingebouwd om de hogedrukcomponenten ook in stand-bybedrijf te beschermen tegen beschadiging. Net zo standaard zijn de slimme mogelijkheden om de verschillende toebehoren op te bergen. Van een spuitlanshouder voor korte pauzes en een sproeiervak voor de rotorsproeier, tot een houder voor de optionele schuimlans met tank.
Kenmerken en voordelen
Apparatuur van hoge kwaliteit
- Automatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur.
- Krachtige, 2-polige of 2-polige, luchtgekoelde elektromotor.
- Hoogwaardige messing cilinderkop.
Flexibel in gebruik
- Ontworpen voor staand en liggend gebruik.
- Maximale stabiliteit bij liggend gebruik omdat de wielen de vloer niet raken.
Grote mobiliteit
- Met één druk op de knop schuift u de duwbeugel in waarna het apparaat veel minder plaats inneemt.
- Kan moeiteloos in servicevoertuigen worden vervoerd.
- Ingebouwde bergruimtes maken montagetijden korter.
Intelligente opberging van toebehoren
- Houder voor bevestiging van schuimlans met tank.
- Met EASY!Lock TR20 kan de powersproeier of oppervlaktereiniger direct aan het apparaat worden opgeborgen.
- Praktisch sproeiervak om de rotorsproeier op te bergen.
Gemakkelijk te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Kracht- en tijdsbesparende oplossingen
- Moeiteloos EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|700
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. druk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Vermogen (kW)
|4,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|31,9
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|35,2
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|400 x 455 x 700
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
- Vuilfrees
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Premium kwaliteit
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 7/17 M Plus
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.