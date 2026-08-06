Hogedrukreiniger HD 7/17 M St *EU
Hogedrukpomp HD 7/17 M PU met krachtige en robuuste 3-zuiger axiaalpomp met geharde RVS zuigers, draaistroommotor en wandmontage voor stationair gebruik.
Met een spoelvermogen van circa 700 liter per uur en een werkdruk tot 170 bar heeft onze krachtige motor-pompunit HD 7/17 M PU met draaistroommotor en drukschakelaarregeling zich bewezen in het zware dagelijkse gebruik. De nieuw ontwikkelde pomptechnologie met 3-zuiger axiaalpomp met geharde roestvrijstalen zuigers en messing cilinderkop garandeert een lange levensduur en verhoogt bovendien de energie-efficiëntie en het reinigingsvermogen met ruim 20 procent. Het apparaat is bedoeld voor stationair gebruik en kan liggend of staand worden geïnstalleerd en bediend. Er is een 3-puntsbevestiging aan de achterkant die verticale of horizontale montage mogelijk maakt. De toegang tot de hogedrukpomp en de elektronische componenten is eenvoudig en onderhoudsvriendelijk: de pomp zelf wordt door middel van een groot fijnwaterfilter effectief beschermd tegen vervuiling in het proceswater.
Kenmerken en voordelen
Apparatuur van hoge kwaliteitAutomatische drukontlasting beschermt de onderdelen voor een langere levensduur. Krachtige, 2-polige of 2-polige, luchtgekoelde elektromotor. Hoogwaardige messing cilinderkop.
Flexibel in gebruikOntworpen voor staand en liggend gebruik.
Voorbereid voor stationair gebruikEenvoudige en robuuste 3-punts montagesteun op de achterzijde voor bevestiging aan de wand. Zeer plaatsbesparende, compacte bouwwijze. Robuust kunststoffen chassis beschermt de pomp goed tegen beschadiging en vuil.
Gemakkelijk te onderhouden
- Eenvoudige toegang tot cilinderkop via geopende onderzijde van apparaat.
- Snelle toegang tot elektronica door eenvoudig de kap van het apparaat te verwijderen.
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
Verhoogde energie-efficiëntie
- Nieuw ontwikkelde axiaalpomp met 3 plunjers met aanzienlijk minder stroom- en drukverlies.
- 20 procent betere reinigingsprestaties en energiezuiniger.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|700
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|60
|werk druk (bar/MPa)
|170 / 17
|Max. druk (bar/MPa)
|255 / 25,5
|Vermogen (kW)
|4,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|3/4″
|Kleur
|Antraciet
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|23,2
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|25,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|290 x 300 x 565
Uitvoering
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Videos
Toepassingen
- Ideaal voor de reiniging van voertuigen en voor toepassingen in de bouw, transport en industrie
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HD 7/17 M St *EU
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.