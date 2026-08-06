Hogedrukreiniger HDS 10/21 -4 St EU-I
De stationaire warmwaterhogedrukreiniger HDS 10/21-4 St met dieselbrander is gemaakt voor zwaar, continu gebruik en reinigt met een druk tot 210 bar.
De HDS 10/21-4 St is een stationaire warmwaterhogedrukreiniger met een dieselbrander die extra hoge druk biedt: tot 210 bar druk maakt korte metten met zelfs hardnekkig vuil. De 4-polige, langzaam draaiende elektromotor mobiliseert een hoog vermogen voor veeleisende continue werkzaamheden. De robuuste krukaspomp met messing cilinderkop levert tot 1000 liter water per uur. De vlotterbak beschikt over een ontkalkingsfunctie en een waterfilter om de pomp te beschermen. Via een ventiel wordt het reinigingsmiddel aangezogen en nauwkeurig gedoseerd. Er wordt een leeg reinigingsmiddelniveau weergegeven. De elektronische bewaking van de oliebrander en de gehele techniek zorgt voor een hoge bedrijfsveiligheid. Een intuïtieve draaischakelaar of optionele afstandsbediening maken de bediening eenvoudig, en service- en onderhoudstaken zijn ook gebruiksvriendelijk ontworpen. Dankzij een verscheidenheid aan beschikbare accessoires kan de HDS 10/21-4 St worden aangepast aan een breed scala aan reinigingstaken. Het apparaat kan worden aangevuld met een manometer en een urenteller, een tweede reinigingsmiddeldosering en een drukontlastingssysteem.
Kenmerken en voordelen
Krachtige krukaspomp
- Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur.
- Bijzonder robuust en zeer duurzaam.
- Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
Watergekoelde 4-polige elektromotor
- Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
- 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur.
- Voor hoge prestaties en lage onderhoudskosten.
Efficiënte brandertechnologie
- Krachtige brander met staande verwarmingsspiraal en niet-knipperende continue ontsteking.
- Met beproefde en efficiënte Kärcher-brandertechnologie voor een laag brandstofverbruik.
- Brander met hoog rendement (> 91 %), laag brandstofverbruik en zeer lage uitlaatemissies.
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- Vlam- en emissietemperatuurbewaking, beveiliging tegen watertekort/overdruk, kalkbeveiliging met leegindicator en storingscontrole zorgen voor een veilige en duurzame werking.
Apparatuur van hoge kwaliteit
- Geïntegreerde wateropslagtank met ontkalkingsbeveiliging en leegindicator beschermt de verwarmingsspiraal en het gehele systeem tegen kalkaanslag.
- De behuizing en het frame zijn gemaakt van gepoedercoat staal en zijn daardoor robuust.
- Het aanzuigsysteem voor het reinigingsmiddel met doseerventiel en leegindicator behoort tot de hoogwaardige standaarduitrusting.
Eenvoudige en comfortabele bediening
- Eén draaischakelaar voor alle functies. Voor snelle en eenvoudige bediening zonder langdurige training.
- Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd.
- Bijzonder gebruiksvriendelijk dankzij zelfverklarende symbolen. Geen lange training nodig.
Groot, transparant fijnwaterfilter
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
- Garandeert een lange levensduur van alle hogedrukcomponenten.
- Gemakkelijk te bereiken, gemakkelijk schoon te maken.
Reinigingsmiddelaanzuig- en doseersysteem voor nog betere reinigingsresultaten
- Met behulp van de doseringsinstelling kunnen reinigingsmiddelen nauwkeurig worden gedoseerd, afhankelijk van de mate van vervuiling.
- Voor nauwkeurige, traploze dosering van reinigingsmiddel.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Gemakkelijke toegang tot alle service- en onderhoudsgerelateerde componenten.
- Uitgebreid servicenetwerk met hoogopgeleide servicemonteurs.
- De weergave van foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsinterval van de pomp en controle op foutieve werking van de brander en de hele machine vergemakkelijken het onderhoud.
Hoge flexibiliteit
- Optioneel kan het apparaat met een afstandsbediening worden bediend.
- Voor elke toepassing en elke reinigingstaak biedt Kärcher uit het uitgebreide assortiment hogedrukreinigers de juiste accessoires.
- Urentellers en manometers, evenals automatische drukontlasting ter bescherming van accessoires en leidingen zijn optioneel verkrijgbaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 1000
|werk druk (bar)
|210
|Max. druk (bar)
|235
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 30
|Vermogen (kW)
|8
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|6,5
|Thermische energie (kW)
|77
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|1″
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Bescherming (A)
|25
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|160
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|170
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Verpakkingsinhoud
- Vlambewaking
- Geschikt voor Servo Control
- Geschikt voor afstandsbediening
- Powersproeier
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Uitvoering
- Oliepeilstok
- Oliepeilindicator
- Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel
- RM1-dosering
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Watergekoelde motor
- frame en deksel: Staal, gepoedercoat
Toepassingen
- Voor het reinigen van machines en voertuigen
- Voor reinigingswerkzaamheden in de voedingsmiddelen- en chemische industrie
- Ideaal voor een breed scala aan toepassingen in de transport- en logistieke sector
- landbouw
- In productiehallen en werkplaatsen waar warm water nodig is
- Geschikt voor gebruik in productie-, opslag-, logistieke en zware industriële hallen
- Veelzijdig gebruik in industriële omgevingen, b.v.B. voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Openbare dienst
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en benzinestations
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 10/21 -4 St EU-I
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.