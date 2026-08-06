Hogedrukreiniger HDS 13/20 -4 St EU-I
Ontworpen voor continu gebruik zonder compromissen: de HDS 13/20-4 St stationaire warmwaterhogedrukreiniger met dieselbrander reinigt met 1300 liter water per uur, bij 200 bar druk.
De HDS 13/20-4 St is een stationaire warmwaterhogedrukreiniger met dieselbrander. De 4-polige, langzaam lopende elektromotor produceert een groot vermogen voor compromisloos continu gebruik onder zware omstandigheden. De robuuste krukaspomp met messing cilinderkop maakt reinigen mogelijk met maximaal 1300 liter water per uur bij 200 bar druk. Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes. Het geïntegreerde wateropslagreservoir is voorzien van een ontkalkingsfunctie. Via een ventiel wordt het reinigingsmiddel aangezogen en nauwkeurig gedoseerd. Er wordt een leeg reinigingsmiddelniveau weergegeven. De elektronische bewaking van de dieselbrander en de gehele techniek zorgt voor een hoge bedrijfsveiligheid. Een intuïtieve draaischakelaar of optionele afstandsbediening maken de bediening eenvoudig, en service- en onderhoudstaken zijn ook gebruiksvriendelijk ontworpen. Dankzij een verscheidenheid aan beschikbare accessoires kan de HDS 13/20-4 St worden aangepast aan een breed scala aan reinigingstaken. Het apparaat kan worden aangevuld met een manometer en een urenteller, een tweede reinigingsmiddeldosering en een drukontlastingssysteem.
Kenmerken en voordelen
Krachtige krukaspompRobuuste krukaspomp met messing cilinderkop en hoogwaardige materialen zorgen voor een lange levensduur. Betrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk. Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
Langzaam lopende 4-polige elektromotorWatergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur. 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur. Hoge prestaties met hoog rendement.
Betrouwbare Kärcher-brander met maximaal rendementKrachtige oliebrander met staande verwarmingsspiraal en deflagatievrije continue ontsteking. Met beproefde en efficiënte Kärcher-brandertechnologie voor een laag brandstofverbruik. Brander met hoog rendement (> 91 %), laag brandstofverbruik en zeer lage uitlaatemissies.
Apparatuur van hoge kwaliteit
- Geïntegreerde wateropslagtank met ontkalkingsbeveiliging en leegindicator beschermt de verwarmingsspiraal en het gehele systeem tegen kalkaanslag.
- De behuizing en het frame zijn gemaakt van gepoedercoat staal en zijn daardoor robuust.
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid
- Uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Uitschakeling bij over-/onderspanning.
- Automatische branderuitschakeling bij watergebrek en oververhitting.
Eenvoudige en begrijpelijke bediening
- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd.
- Zelfverklarende symbolen maken het apparaat gemakkelijk te begrijpen en vereenvoudigen de bediening aanzienlijk.
Groot, transparant fijnwaterfilter
- Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
- Garandeert een lange levensduur van alle hogedrukcomponenten.
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd.
Hoge flexibiliteit
- Optioneel kan het apparaat met een afstandsbediening worden bediend.
- Voor elke toepassing en elke reinigingstaak biedt Kärcher uit het uitgebreide assortiment hogedrukreinigers de juiste accessoires.
Reinigingsmiddelaanzuig- en doseersysteem voor nog betere reinigingsresultaten
- Voor het gemakkelijk en nauwkeurig doseren van reinigingsmiddelen.
- Via de doseringsinstelling kunnen naar behoefte reinigingsmiddelen worden toegevoegd.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Gemakkelijke toegang tot alle service- en onderhoudsgerelateerde componenten.
- Uitgebreid servicenetwerk met hoogopgeleide servicemonteurs.
- De weergave van foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsinterval van de pomp en controle op foutieve werking van de brander en de hele machine vergemakkelijken het onderhoud.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|min. 700 - max. 1300
|werk druk (bar)
|200
|Max. druk (bar)
|235
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 30
|Vermogen (kW)
|9,5
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|9,1
|Thermische energie (kW)
|108
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|1″
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Bescherming (A)
|25
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|160
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|170
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Verpakkingsinhoud
- Vlambewaking
- Geschikt voor Servo Control
- Geschikt voor afstandsbediening
- Powersproeier
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Uitvoering
- Oliepeilstok
- Oliepeilindicator
- Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel
- RM1-dosering
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Watergekoelde motor
- frame en deksel: Staal, gepoedercoat
Toepassingen
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
- Veelzijdig gebruik in industriële omgevingen, b.v.B. voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Hogedrukreiniging van machines en apparaten in de bouw-, agrarische- en gemeentelijke sector
- Geschikt voor gebruik in productie-, opslag-, logistieke en zware industriële hallen
- Intensieve hogedrukreiniging voor extreme vervuiling in de landbouw en bouw
- Voor het reinigen van machines en voertuigen
- Ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en chemische industrie
- landbouw
- Openbare dienst
- Ideaal voor alle soorten werkplaatsen, autoverhuurbedrijven en autowasstraten
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 13/20 -4 St EU-I
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.