Hogedrukreiniger HDS 8/18 -4 St EU-I
Robuust, continu gebruik, lange levensduur: de stationaire warmwaterhogedrukreiniger HDS 8/18-4 St met dieselbrander voert veeleisende reinigingstaken betrouwbaar uit.
De HDS 8/18-4 St is een hoogwaardige, stationaire warmwaterhogedrukreiniger met dieselbrander, ontworpen voor zwaar en continu gebruik. De 4-polige, langzaam lopende elektromotor mobiliseert een groot vermogen. De robuuste krukaspomp met messing cilinderkop mobiliseert hoge druk en zorgt voor grote hoeveelheden warm water. Een groot waterfilter beschermt de pomp tegen vuildeeltjes. De geïntegreerde vlotterbak is voorzien van een ontkalkingsbescherming. Via een ventiel wordt het reinigingsmiddel aangezogen en nauwkeurig gedoseerd.Er wordt een leeg reinigingsmiddelniveau weergegeven. De elektronische bewaking van de dieselbrander en de gehele techniek zorgt voor een hoge bedrijfsveiligheid. Een intuïtieve draaischakelaar of optionele afstandsbediening maken de bediening eenvoudig, en service- en onderhoudstaken zijn ook gebruiksvriendelijk ontworpen. Dankzij een verscheidenheid aan beschikbare accessoires kan de HDS 8/18-4 St worden aangepast aan een breed scala aan reinigingstaken. Het apparaat kan worden aangevuld met een manometer en een urenteller, een tweede reinigingsmiddeldosering en een drukontlastingssysteem.
Kenmerken en voordelen
Robuuste krukaspomp met messing cilinderkop
- Betrouwbaar en duurzaam: de krachtige krukaspomp van Kärcher zorgt voor een optimale druk.
- Bijzonder robuust en zeer duurzaam.
- Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen.
Apparatuur van hoge kwaliteit
- De wateropslagtank met ontkalkingsbeveiliging en leegindicator beschermt de verwarmingsspiraal en het gehele systeem tegen kalkaanslag.
- De behuizing en het frame zijn gemaakt van gepoedercoat staal en zijn daardoor robuust.
- Een reinigingsmiddelaanzuiging met doseerventiel en leegindicator wordt standaard meegeleverd, een tweede is optioneel verkrijgbaar.
Watergekoelde 4-polige elektromotor
- 4-polige, langzaam lopende elektromotor garandeert een langere levensduur.
- Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
- Zeer lage motortrillingen.
Betrouwbare Kärcher-brander met maximaal rendement
- Krachtige oliebrander met staande verwarmingsspiraal en deflagatievrije continue ontsteking.
- Voorkomen van condensatie en corrosie door verticale constructie.
- Beproefde en uiterst efficiënte brandertechniek “made in Germany”.
Elektronische monitoring voor meer bedrijfsveiligheid
- Automatische uitschakeling bij lekkage of fase-uitval.
- Automatische uitschakeling bij over- of onderspanning.
- Vlam- en emissietemperatuurbewaking, beveiliging tegen watertekort/overdruk, kalkbeveiliging met leegindicator en storingscontrole zorgen voor een veilige en duurzame werking.
Ongecompliceerde, eenvoudige bediening
- Slechts één draaischakelaar voor alle functies garandeert een eenvoudige bediening zonder lange leertijden.
- Eenvoudig concept met voor zichzelf sprekende symbolen en duidelijk bedieningspaneel.
- Praktische foutweergave informeert gebruikers onmiddellijk en bespaart tijd.
Reinigingsmiddelaanzuig- en doseersysteem voor nog betere reinigingsresultaten
- Voor nauwkeurige, traploze dosering van reinigingsmiddel.
Eenvoudig onderhoud en hoge servicevriendelijkheid
- Gemakkelijke toegang tot alle service- en onderhoudsgerelateerde componenten.
- Uitgebreid servicenetwerk met hoogopgeleide servicemonteurs.
- De weergave van foutcodes, bedrijfsstatus, onderhoudsinterval van de pomp en controle op foutieve werking van de brander en de hele machine vergemakkelijken het onderhoud.
Groot, transparant fijnwaterfilter
- Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen.
- Geïntegreerd waterfilter kan zonder gereedschap worden verwijderd en gereinigd.
- Leidt tot een lange levensduur van componenten en machine.
Hoge flexibiliteit
- Optioneel kan het apparaat met een afstandsbediening worden bediend.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|500 - 800
|werk druk (bar)
|180
|Max. druk (bar)
|215
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 30
|Vermogen (kW)
|5,5
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|5,1
|Thermische energie (kW)
|61
|Stroomkabel (m)
|5
|Waterinlaat
|1″
|Aantal gelijktijdige gebruikers
|1
|Draagbaarheid
|Stationair
|Bescherming (A)
|16
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|160
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|170
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1142 x 578 x 790
Verpakkingsinhoud
- Vlambewaking
- Geschikt voor Servo Control
- Geschikt voor afstandsbediening
- Powersproeier
- Reinigingsmiddelfunctie: Aanzuiging
Uitvoering
- Oliepeilstok
- Oliepeilindicator
- Voorbereid voor afzuiging van wasmiddel
- RM1-dosering
- Droogloopbeveiliging
- Grote waterfijnfilter
- Opslagtank met vlotterklep
- Krukaspomp met keramische zuigers
- Watergekoelde motor
- frame en deksel: Staal, gepoedercoat
Toepassingen
- Voor het reinigen van machines en voertuigen
- Ideaal voor een breed scala aan toepassingen in de transport- en logistieke sector
- Ideaal voor toepassingen in de voedingsmiddelen- en chemische industrie
- Voor toepassingen in productie, opslag, logistiek en zware industriële hallen
- Schoonmaken van stallen in de landbouw
- In productiehallen en werkplaatsen waar warm water nodig is
- Ideaal voor autodealers, autoverhuurbedrijven en benzinestations
- Ideaal voor reiniging in industriële omgevingen, bijvoorbeeld voor het reinigen van productiefaciliteiten
- Openbare dienst
- Reiniging van tractoren, machines en aanbouwdelen in de landbouw
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 8/18 -4 St EU-I
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.