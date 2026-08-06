Veelzijdig, zeer mobiel, compact en een garantie voor de beste reinigingsresultaten: de HD 18 / 50-4 Cage Classic breidt onze UHP-compactklasse uit tot een reinigingscapaciteit tot 30 kW en is daarmee de krachtigste hogedrukreiniger in een mobiele kooiconstructie. Een werkdruk van 500 bar en een waterdebiet van 30 l / min garanderen snelle resultaten, ook bij de zwaarste vervuiling, zoals verwacht in de bouw, industrie of transportsector. Een intuïtief bedienbare draaischakelaar en een grotendeels eliminatie van elektronische componenten zorgen ervoor dat het apparaat extreem gebruiksvriendelijk is. Ergonomische details, het lage gewicht, evenals 4 grote wielen en een kraanhaak vergemakkelijken het hanteren en transporteren van de unit, zelfs op ruw terrein. Indien nodig kan de HD 18 / 50-4 Cage Classic ook met een vorkheftruck worden vervoerd, waardoor maximale flexibiliteit wordt getoond bij het transporteren en werken met de machine.