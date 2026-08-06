Ultra-hogedruk reiniger HD 18/50-4
HD 18/50-4 Cage Classic: ultrahogedrukreiniger uit de UHP-compactklasse in mobiel Cage-design met een reinigingsprestatie van 30 kW, een werkdruk van 500 bar en een wateropbrengst van 30 l/min.
Veelzijdig, zeer mobiel, compact en een garantie voor de beste reinigingsresultaten: de HD 18 / 50-4 Cage Classic breidt onze UHP-compactklasse uit tot een reinigingscapaciteit tot 30 kW en is daarmee de krachtigste hogedrukreiniger in een mobiele kooiconstructie. Een werkdruk van 500 bar en een waterdebiet van 30 l / min garanderen snelle resultaten, ook bij de zwaarste vervuiling, zoals verwacht in de bouw, industrie of transportsector. Een intuïtief bedienbare draaischakelaar en een grotendeels eliminatie van elektronische componenten zorgen ervoor dat het apparaat extreem gebruiksvriendelijk is. Ergonomische details, het lage gewicht, evenals 4 grote wielen en een kraanhaak vergemakkelijken het hanteren en transporteren van de unit, zelfs op ruw terrein. Indien nodig kan de HD 18 / 50-4 Cage Classic ook met een vorkheftruck worden vervoerd, waardoor maximale flexibiliteit wordt getoond bij het transporteren en werken met de machine.
Kenmerken en voordelen
Groot waterfilter geïntegreerd
- Verlaagt de onderhouds- en servicekosten.
- Garandeert een lange levensduur van alle hogedrukcomponenten.
Grote mobiliteit
- Door de grote wielen en het optimale zwaartepunt is het apparaat zeer mobiel, ondanks de omvang.
- Gemakkelijk te vervoeren, ook op oneffen terrein, dankzij het praktische kraanoog.
Specificaties
Technische gegevens
|werk druk (bar/MPa)
|max. 500 / max. 50
|Wateropbrengst (l/u)
|1800
|Watertoevoer temperatuur (°C)
|max. 60
|Brandstof
|Elektrisch
|Motorvermogen 80 kW (kW)
|30
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|380 - 415
|Frequentie (Hz)
|50
|Pomp type
|Maximale prestaties Kärcher krukaspomp
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|307
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|321
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|331,5
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|747 x 1317 x 1093
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: Industriepistool
- Roestvrij stalen spuitlans: 700 mm
- Vlakstraalsproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 20 m
- Type hogedrukslang: Heavy duty
- Veiligheidsventiel
- Bedrijfsurenteller
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Toepassingen
- Voor verwijderen van laklagen en ontroesten van metalen oppervlakken
- Voor verwijderen van algen, mosselen, aankorstingen en kalkafzettingen op en aan schepen
- Reiniging van dekken, laadruimtes en vrachtcontainers
- Verwijderen van bandensporen op landbanen van luchthavens
- Reiniging van buizen, tanks en andere recipiënten op oliebooreilanden
- Algemene tankreiniging en buizenreiniging van warmtewisselaars
- Reiniging van goederen-/tankwagens, voertuigen en installaties
- Reinigen van spuitcabines, roosters, machineonderdelen
- Reinigen van bouwmachines en onderdelen zoals kettingen, mengstaven of roerketels
- Reinigen van bouwapparatuur, bijvoorbeeld bekistingen en steigers, en voertuigen