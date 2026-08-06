Hogedrukreiniger HDS 6/15 CXA
Krachtige éénfase HDS 6/15 CXA warmwaterhogedrukreiniger uit de compacte klasse met eco!efficiency-modus. Uitgevoerd met automatisch oprolbare haspel, inclusief met 15 m hogedrukslang.
Ergonomisch en gebruiksvriendelijk: de eenfase HDS 6/15 CXA met eco!efficiency-modus is een krachtige warmwaterhogedrukreiniger in de compacte klasse. Een robuuste 3-zuiger axiaalpomp bouwt de benodigde druk op. De automatische haspel voor het op- en afrollen van de 15 meter lange Ultra Guard hogedrukslang met Teflon®-coating, zelfs onder druk, zorgt voor hoog comfort en korte insteltijden. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool met gepatenteerde sproeiertechnologie en EASY!Lock snelsluitingen zorgen voor ergonomisch werken. Het Soft Damping System (SDS) vermindert trillingen. De warmwatertechnologie breekt zelfs smeermiddelen effectief af en vermindert het gebruik van reinigingsmiddelen, die nauwkeurig worden gedoseerd vanuit een tank van 15,5 liter. De druk en waterflow kunnen afhankelijk van de taak worden aangepast. De onderhoudsvriendelijke HDS 6/15 CXA is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden. De ontkalkingsoptie, een waterfilter en een veiligheidsventiel beschermen de technologie. Een robuust chassis beschermt tegen stoten, terwijl grote wielen en een zwenkwiel een hoge wendbaarheid bieden. Er zijn geïntegreerde opbergmogelijkheden voor de accessoires.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspel
- Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon® coating.
Hoge rendabiliteit
- eco!efficiency-stand – rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 20 procent.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Geavanceerd hogedrukpistool voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
- Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Bedrijfszekerheid
- Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
Betrouwbaarheid
- Wateronthardingssysteem om de verwarmingsspiraal te bescherming tegen kalkaanslag.
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat
- Opberghaken voor stroomkabel en hogedrukslang.
- Geïntegreerde opbergplaats voor sproeiers.
- Geïntegreerde spuitlanshouder voor transport.
Dosering wasmiddel
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
- Grote tankopening met vuldop.
Mobiliteitsconcept
- Joggerprincipe met grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor comfortabel vervoer over ongelijk terrein.
- Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid.
Eenvoudige bediening
- Intuïtieve bediening met grote éénknopsbediening.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|230
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|260 - 560
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 150 / 3 - 15
|Max. druk (bar)
|200
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Vermogen (kW)
|3,4
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|3,1
|Verbruik stookolie eco!efficiency (g/h)
|2,5
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|025
|Brandstoftank (l)
|15
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|104,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|116,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1260 x 650 x 920
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Softdempingssysteem (SDS)
- Geïntegreerde automatische slanghaspel
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelentank
Videos
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 6/15 CXA
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.