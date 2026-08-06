Hogedrukreiniger HDS 8/18-4 C Classic
HDS 8/18-4 C Klassieke warmwaterhogedrukreiniger uit de compact klasse met krukaspomp, krachtige 4-polige motor en robuust stalen buizenframe – uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Grote robuustheid en een uitstekende prijs-prestatieverhouding: de HDS 8/18-4 C Classic warmwaterhogedrukreiniger uit de compact klasse met krachtige 4-polige motor. De krukaspomp bouwt een hoge druk op en zorgt er in combinatie met het beproefde Classic hogedrukpistool voor dat een breed scala aan reinigingswerkzaamheden efficiënt en snel kan worden uitgevoerd. Druk en waterflow kunnen naar wens worden aangepast. Het geïntegreerde waterfilter houdt vuildeeltjes weg van de pomp en verlengt de levensduur ervan. De heetwatertechnologie breekt zelfs smeermiddelen effectief af en vermindert het gebruik van reinigingsmiddelen. De uiterst betrouwbare en onderhoudsvriendelijke HDS 8/18-4 C Classic is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden - of het nu op bouwplaatsen, in de landbouw, in de automobiel- of transportindustrie is. Een robuust stalen frame zorgt voor bescherming tegen schoten, terwijl lekvrije wielen zorgen voor een hoge mobiliteit. Dankzij een bevestigingspunt kan de machine ook met een kraan worden geladen. De brandstoftank van 30 liter maakt zeer lange werkzaamheden mogelijk. Er is een opbergvak voor accessoires die je meeneemt.
Kenmerken en voordelen
Robuust en duurzaamEen robuust stalen frame beschermt het apparaat tegen beschadigingen. Goede bereikbaarheid voor eenvoudige service en onderhoud.
BetrouwbaarheidRobuuste krukaspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher. Bewezen veiligheidstechnologie zoals thermische en veiligheidsklep en waterfilter.
Efficiënte brandertechnologieHoog rendement met lage emissies en een lange levensduur. Lang werken dankzij de brandstoftank van 30 liter. In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
Grote mobiliteit
- Grote, lekvrije wielen voor veilig manoeuvreren op oneffen oppervlakken.
- Met kraanhaak voor eenvoudig transport.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|300 - 800
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. druk (bar)
|235
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Vermogen (kW)
|5,5
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|5,2
|Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u)
|4,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|30
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|123,7
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|133,7
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1075 x 722 x 915
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: Standaard warm water
- Spuitlans: 840 mm
- Powersproeier
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Drukschakelaar uitgeschakeld
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 8/18-4 C Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.