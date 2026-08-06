Hogedrukreiniger HDS 8/18-4 CXA
De krachtigste 3-fase heetwater hogedrukreiniger in de compactklasse HDS 8/18-4 CXA met eco!efficiency en stoomfunctie en automatische slanghaspel met 15 m Ultra Guard HD slang.
De krachtigste 3-fase warmwaterhogedrukreiniger in de compacte klasse inclusief automatische slangoproller: de HDS 8/18-4 CXA met eco!efficiency en stoomfunctie. De krachtige 4-polige motor is watergekoeld. Een robuuste axiaalpomp met 3 keramische zuigers bouwt hoge druk op. De automatische trommel voor het op- en afrollen van de 15 meter lange Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating, ook onder druk, zorgt voor flexibiliteit en korte insteltijden. Het EASY!Force Advanced hogedrukpistool met servoregelaar voor het instellen van druk en waterstroom, gepatenteerde sproeiertechnologie en EASY!Lock snelsluitingen maken ergonomisch werken mogelijk. Het zachte dempingssysteem SDS vermindert trillingen. De heetwatertechnologie breekt zelfs smeermiddelen effectief af en vermindert het gebruik van reinigingsmiddelen, die nauwkeurig worden gedoseerd vanuit een tank van 15,5 liter. De onderhoudsvriendelijke HDS 8/18-4 CXA is ontworpen voor dagelijks gebruik onder zware omstandigheden. De mogelijkheid tot ontkalken, een waterfilter en een veiligheidsventiel beschermen de techniek. Een robuust chassis beschermt tegen schokken, grote wielen en een zwenkwiel zorgen voor een hoge mobiliteit.
Kenmerken en voordelen
Automatische slanghaspel
- Krasbestendige en gladde Ultra Guard HD-slang met Teflon® coating.
- Automatische slanghaspel voor veilig werken en comfortabel opbergen van de 15 m lange Ultra Guard HD-slang met Teflon®-coating
Hoge rendabiliteit
- eco!efficiency-stand – rendabel en milieuvriendelijk, ook bij langdurig gebruik.
- Vermindert het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot met 20 procent.
Uitgebreid assortiment accessoires met EASY!Lock
- EASY!Force Advanced voor moeiteloos werken zonder houdkrachten.
- Druk en watervolume kunnen worden aangepast op de servobesturing tussen de lans en het pistool.
- Draaibare 1050 mm roestvrijstalen lans.
Bedrijfszekerheid
- Eenvoudig toegankelijk waterfilter beschermt de pomp tegen deeltjes in het water.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
Betrouwbaarheid
- Wateronthardingssysteem om de verwarmingsspiraal te bescherming tegen kalkaanslag.
- Het Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem.
Uitgebreide opbergmogelijkheden voor accessoires direct op het apparaat
- Opberghaken voor stroomkabel en hogedrukslang.
- Geïntegreerde opbergplaats voor sproeiers.
- Geïntegreerde spuitlanshouder voor transport.
Dosering wasmiddel
- Nauwkeurige reinigingsmiddelendosering met spoelreinigingsfunctie
- Grote tankopening met vuldop.
Mobiliteitsconcept
- Joggerprincipe met grote wielen met rubberbanden en zwenkwiel.
- Geïntegreerde kantelmodule voor eenvoudig kantelen bij vervoer over ongelijk terrein.
- Duwhandgrepen voor gemakkelijk transport en wendbaarheid.
Eenvoudige bediening
- Intuïtieve bediening met grote 1-knops keuzeschakelaar.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|300 - 800
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Max. druk (bar)
|220
|Temperatuur (°C)
|min. 80 - max. 155
|Vermogen (kW)
|6
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|5,2
|Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u)
|4,2
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|15
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|122,3
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|134,3
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1260 x 650 x 920
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Lengte van de hogedrukslang: 15 m
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 6, 250 bar
- Softdempingssysteem (SDS)
- Geïntegreerde automatische slanghaspel
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Geïntegreerde brandstof- en reinigingsmiddelentank
Videos
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 8/18-4 CXA
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.