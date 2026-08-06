Hogedrukreiniger HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
De HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further is een gelimiteerde zwarte editie van een hogedrukreiniger met heet water, vervaardigd uit 15 % gerecycled kunststof¹ en voorzien van exclusieve accessoires: eco!Booster MAX.
De in beperkte oplage verkrijgbare zwarte HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further, vervaardigd uit bijna 15 procent gerecycled kunststof¹ en voorzien van exclusieve accessoires zoals de eco!Booster MAX en de LED-sproeikopverlichting, is een milieuvriendelijk, krachtig instapmodel in de superklasse van de warmwater-hogedrukreinigers. De eco!efficiency-stand, een nauwkeurige dosering van reinigingsmiddelen, een serviceschakelaar voor de regeling van de waterhardheid en een geoptimaliseerde brandertechniek zorgen voor een zuinig gebruik en tegelijkertijd uitstekende reinigingsresultaten. Dit is met name te danken aan het uitstekende pomprendement, de gepatenteerde spuitmondtechnologie, de ingebouwde keramische zuigers en de turboventilator. Het intuïtieve bedieningsconcept met LED-indicatoren vergemakkelijkt de bediening, terwijl een zwenkwiel, grote wielen met rubberen banden en ergonomische duwbeugels zorgen voor eenvoudig transport. Ook onderhoud en service verlopen moeiteloos: alle relevante componenten zijn gemakkelijk toegankelijk en belangrijke bedrijfsgegevens zijn comfortabel op te roepen.
Kenmerken en voordelen
RendabiliteitIn de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming. Door de brandercycli optimaal af te stemmen, wordt het brandstofverbruik met 20% verminderd ten opzichte van vollastbedrijf.
BetrouwbaarheidHet Soft-Demping-systeem (SDS) compenseert trillingen en drukpieken in het hogedruksysteem. Groot, gemakkelijk bereikbaar waterfijnfilter om de pomp tegen vuildeeltjes in het water te beschermen. Apparaatgegevens over gebruiksduur en aankomende service-intervallen oproepbaar.
Duurzaamheidskenmerken
Hoogste efficiëntie
- Beproefde en uiterst efficiënte en brandertechnologie.
- 4-polige elektromotor met 3-plunjer axiaalpomp
- Watergekoelde motor voor hoge prestaties en een lange levensduur.
Duurzaamheidskenmerken
- Ontwerp met 15 % gerecycled kunststof¹.
- Grondige reiniging, zelfs bij slechte lichtomstandigheden, dankzij de krachtige led-sproeikop.
- Hogere reinigingsprestaties met gelijktijdige water- en energiebesparing dankzij de eco!Booster MAX.
- Ontwerp met 15% gerecycled plastic¹⁾.
- Grondige reiniging, zelfs bij slechte lichtomstandigheden, dankzij de krachtige led-sproeikop.
- Hogere reinigingsprestaties met gelijktijdige water- en energiebesparing dankzij de eco!Booster MAX.
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingen
- Eindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool.
- EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|550 - 1100
|werk druk (bar/MPa)
|30 - 180 / 3 - 18
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|5,9
|Vermogen (kW)
|8
|Stroomkabel (m)
|5
|Brandstoftank (l)
|25
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|160,5
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|170,4
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1330 x 750 x 1060
¹⁾ Alleen het apparaat, alle kunststof onderdelen zonder accessoires.
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Type hogedrukslang: Lange levensduur
- Specificatie van de hogedrukslang: DN 8, 315 bar
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- eco!Booster
- Hogedrukspuitlans
Uitvoering
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- Softdempingssysteem (SDS)
- Electronisch controlesysteem met LED-display
- 2 reinigingsmiddelentanks
- Droogloopbeveiliging
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.