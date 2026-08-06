Hogedrukreiniger HDS 18/18-4 S Classic
De mobiele warmwaterhogedrukreiniger biedt een zeer hoge spoelcapaciteit van 1800 l/u en maakt het parallel gebruik van twee spuitlansen met 180 bar waterdruk mogelijk.
Dankzij zijn enorme opbrengst van 1.800 liter per uur overtuigt de mobiele warmwaterhogedrukreiniger HDS 18/18-4 S Classic met de hoogste efficiëntie bij het verwijderen van de zwaarste vervuilingen. De robuuste krukaspomp, beschermd door een fijn waterfilter, maakt bovendien een werkdruk tot 180 bar en het parallelle gebruik van 2 hogedruklansen mogelijk. Het EASY!Force Advanced HD-pistool met servoregelaar voor het direct op het pistool instellen van de hoeveelheid en druk van het water zorgt voor moeiteloos werken. Lekvrije wielen, 2 zwenkwielen en een kraanhaak dragen bovendien bij aan een gebruiksvriendelijke bediening en zorgen ervoor dat het apparaat gemakkelijk kan worden getransporteerd. Bovendien beschikt de HDS 18/18-4 S Classic over een luchtgekoelde, 4-polige, langzaam lopende elektromotor met softstart, vlambewaking bij stationair gebruik, systeemonderhoudsdosering in de vlotterkast ter bescherming tegen kalkaanslag en Kärcher's eco !efficiëntieniveau voor zuinig gebruik. Bovendien beschermt een stevig stalen frame het apparaat betrouwbaar tegen beschadigingen. Er wordt tien meter HD-slang meegeleverd.
Kenmerken en voordelen
Robuust en betrouwbaar voor de zwaarste klussenRobuuste krukaspomp in de beproefde kwaliteit van Kärcher. Een robuust stalen frame beschermt het apparaat tegen beschadigingen. Goede bereikbaarheid voor eenvoudige service en onderhoud.
Efficiënte brandertechnologieHoog rendement met lage emissies en een lange levensduur. Lang werken dankzij de brandstoftank van 30 liter. In de eco!efficiency-stand werkt het apparaat bij de meest economische temperatuur (60 °C) – bij een volledige waterdoorstroming.
Bespaar energie en tijd: EASY!Force hogedrukpistool en EASY!Lock snelsluitingenEindelijk werken zonder vermoeid te raken: het EASY!Force-hogedrukpistool. EASY!Lock-snelsluitingen: duurzaam en robuust. En 5 keer zo snel als een schroefverbinding.
Betrouwbaarheid
- Groot fijn waterfilter voor optimale bescherming van de pomp.
- krachtige, 4-polige, langzaam lopende elektromotor.
- Veiligheidskleppen, waterterkort- en brandstofbeveiliging staan garant voor de gebruiksveiligheid van de machine
Grote mobiliteit
- Grote, lekvrije wielen voor veilig manoeuvreren op oneffen oppervlakken.
- Met kraanhaak voor eenvoudig transport.
- Stevige metalen zwenkwielen en grote wielen zorgen voor onbeperkte geschiktheid voor gebruik op bouwterreinen.
Vlotterbox met systeemverzorgingsdosering
- Wateronthardingssysteem voorkomt kalkaanslag op de verwarmingsspiraal en verlengt zo de levensduur.
Voorbereid voor stationair gebruik
- Standaard met geïntegreerde vlambewaking voor stationair bedrijf.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Wateropbrengst (l/u)
|870 - 1730
|werk druk (bar/MPa)
|50 - 180 / 5 - 18
|Temperatuur (°C)
|max. 80
|Verbruik stookolie vollast (kg/u)
|6,5
|Verbruik stookolie eco!efficiency (kg/u)
|5,2
|Vermogen (kW)
|11
|Stroomkabel (m)
|5
|Mondstukgrootte
|025
|Waterinlaat
|1″
|Brandstoftank (l)
|30
|Gewicht (met accessoires) (kg)
|210
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|222,2
Verpakkingsinhoud
- Spuitpistool: EASY!Force Advanced
- Lengte van de hogedrukslang: 10 m
- Spuitlans: 1050 mm
- Powersproeier
- Servo-besturing
Uitvoering
- Drukschakelaar uitgeschakeld
- Optie voor het gebruik met een 2-voudige lans
- Krachtstroomstekker (3-fasen)
- Softdempingssysteem (SDS)
- Droogloopbeveiliging
Videos
Toepassingen
- Voertuigenreiniging
- Reiniging van uitrusting en machines
- Reiniging van de werkplaats
- Reiniging van buitenterreinen
- Reiniging van tankstations
- Gevelreiniging
- Reiniging van zwembaden
- Reiniging van sportfaciliteiten
- Reiniging tijdens het productieproces
- Reiniging van productiesystemen
Accessoires
Reinigingsmiddel
Reserveonderdelen HDS 18/18-4 S Classic
Ongeacht waar je je Kärcher-apparaat hebt gekocht, kun je contact opnemen met elke Kärcher-dealer in jouw regio in geval van een defect/reparatie.
Daarnaast kan je ook het benodigde onderdeel eenvoudig en gemakkelijk bestellen in onze webshop. Reserveonderdelen mogen alleen worden vervangen door specialisten. Let daarom ook op onze garantievoorwaarden.