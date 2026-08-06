De ID 90/30-ontstoffingsinstallatie zorgt voor het continu opzuigen van stof en andere materialen die zijn afgezet op machines of productielijnen of die in de lucht hangen. Hij is ideaal voor continu gebruik in processen, werkt uiterst stil met een geluidsniveau in bedrijf van slechts 64 dB(A) en bespaart, dankzij de hoogrendementsmotor in de energie-efficiëntieklasse IE3, ook veel energie. Het systeem kan moeiteloos grote hoeveelheden stof verwerken, zelfs gedurende langere tijd, dankzij de constante hoge luchtstroom (900 m³/u) en het grote filteroppervlak (3,2 m²). Het stofklasse M hoofdfilter wordt gereinigd via een intuïtieve handmatige filterreiniging.