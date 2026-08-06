Ontstoffingssysteem ID 90/30

ID 90/30 ontstoffingsinstallatie, geschikt voor continue gebruik in productieprocessen: Stil (64 dB[A]) en zeer efficiënt bij het continu opzuigen van zwevend stof dat in de lucht hangt.

De ID 90/30-ontstoffingsinstallatie zorgt voor het continu opzuigen van stof en andere materialen die zijn afgezet op machines of productielijnen of die in de lucht hangen. Hij is ideaal voor continu gebruik in processen, werkt uiterst stil met een geluidsniveau in bedrijf van slechts 64 dB(A) en bespaart, dankzij de hoogrendementsmotor in de energie-efficiëntieklasse IE3, ook veel energie. Het systeem kan moeiteloos grote hoeveelheden stof verwerken, zelfs gedurende langere tijd, dankzij de constante hoge luchtstroom (900 m³/u) en het grote filteroppervlak (3,2 m²). Het stofklasse M hoofdfilter wordt gereinigd via een intuïtieve handmatige filterreiniging.

Kenmerken en voordelen
Ontstoffingssysteem ID 90/30: Duurzaam, afwasbaar filter voor een constante hoge zuigkracht
Duurzaam, afwasbaar filter voor een constante hoge zuigkracht
Langere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen. Ongekend effectieve, handmatige filterreiniging door verstevigingsgaas in elke filterzak.
Ontstoffingssysteem ID 90/30: Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkop
Mechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Ontstoffingssysteem ID 90/30: Stofarm ledigingssysteem met PE-zak
Stofarm ledigingssysteem met PE-zak
Stofarme lediging dankzij sluitingsmechanisme en drukcompensatieslang. Eenvoudige en veilige stofafvoer dankzij de PE-zak.
Eenvoudige reiniging van het filter dankzij het handmatige schudmechanisme
  • Regelmatige bediening van de schudhendel voor een constante hoge zuigkracht.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 250 / 900
Vacuüm (mbar/kPa) 48 / 4,8
Containerinhoud (l) 100
Materiaal reservoir Metaal
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3
Aansluiting Elektrisch
Filteroppervlak (m²) 3,2
Nominale diameter aansluiting DN 120
geluidsniveau (dB(A)) 64
Stofklasse hoofdfilter M
Gewicht zonder accessoires (kg) 270
Gewicht inclusief verpakking (kg) 270,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1450 x 760 x 1680

Uitvoering

  • Filters: Zakfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Ontstoffingssysteem ID 90/30
Ontstoffingssysteem ID 90/30
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