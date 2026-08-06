Ontstoffingssysteem ID 90/30
ID 90/30 ontstoffingsinstallatie, geschikt voor continue gebruik in productieprocessen: Stil (64 dB[A]) en zeer efficiënt bij het continu opzuigen van zwevend stof dat in de lucht hangt.
De ID 90/30-ontstoffingsinstallatie zorgt voor het continu opzuigen van stof en andere materialen die zijn afgezet op machines of productielijnen of die in de lucht hangen. Hij is ideaal voor continu gebruik in processen, werkt uiterst stil met een geluidsniveau in bedrijf van slechts 64 dB(A) en bespaart, dankzij de hoogrendementsmotor in de energie-efficiëntieklasse IE3, ook veel energie. Het systeem kan moeiteloos grote hoeveelheden stof verwerken, zelfs gedurende langere tijd, dankzij de constante hoge luchtstroom (900 m³/u) en het grote filteroppervlak (3,2 m²). Het stofklasse M hoofdfilter wordt gereinigd via een intuïtieve handmatige filterreiniging.
Kenmerken en voordelen
Duurzaam, afwasbaar filter voor een constante hoge zuigkrachtLangere levensduur, minder onderhoud en lagere kosten. Ideaal voor industriële toepassingen. Ongekend effectieve, handmatige filterreiniging door verstevigingsgaas in elke filterzak.
Eenvoudig en veilig legen, zonder demontage aandrijfkopMechanisme en rolcontainer, voor ergonomische legen.
Stofarm ledigingssysteem met PE-zakStofarme lediging dankzij sluitingsmechanisme en drukcompensatieslang. Eenvoudige en veilige stofafvoer dankzij de PE-zak.
Eenvoudige reiniging van het filter dankzij het handmatige schudmechanisme
- Regelmatige bediening van de schudhendel voor een constante hoge zuigkracht.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|250 / 900
|Vacuüm (mbar/kPa)
|48 / 4,8
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Metaal
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Filteroppervlak (m²)
|3,2
|Nominale diameter aansluiting
|DN 120
|geluidsniveau (dB(A))
|64
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|270
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|270,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1450 x 760 x 1680
Uitvoering
- Filters: Zakfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee