Industriële stofzuiger IVM 40/12-1 H Z22
Mobiele industriële stofzuiger uit het middensegment met EC-turbine. Geschikt voor het veilig opzuigen van fijne en grove vaste stoffen in stofklasse H en voor gebruik in ATEX zone 22.
Voor het universeel opzuigen van kleine tot middelgrote hoeveelheden fijne en grove vaste stoffen op industriële schaal - in ATEX zone 22: de 1-motorige, explosieveilige industriële stofzuiger uit het middensegment IVM 40/12-1 H Z22, uitgerust met een EC-turbine. Het krachtige en betrouwbare apparaat werkt in eenfasig bedrijf, heeft een bijzonder compact, robuust en duurzaam ontwerp, is zeer mobiel en wendbaar en is ideaal voor toepassingen waarbij speciale veiligheidsmaatregelen in acht moeten worden genomen. Dankzij het innovatieve Pull and Clean-filterreinigingssysteem kan het grote stofklasse M-sterfilter eenvoudig, eenvoudig en comfortabel tijdens het gebruik worden gereinigd. Daarnaast is de stofzuiger voorzien van een nageschakeld gecertificeerd H patroonfilter met filterherkenning en daarmee ook gecertificeerd voor stofklasse H. De filterhouder en de opvangbak van het apparaat zijn gemaakt van hoogwaardig, zuurbestendig roestvrij staal en het chassis is gemaakt van slijtvast staal.
Kenmerken en voordelen
Gecertificeerd voor ATEX zone 22Explosieveilige industriële stofzuiger voor veilig stofzuigen in ATEX zone 22.
stofklasse HCompleet apparaat gecertificeerd voor stofklasse H volgens DIN EN 60335-2-69. Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
Slijtagearme EC-turbineBorstelloos ontwerp voor slijtagearme werking. Geschikt voor drieploegendienst dankzij een levensduur van minimaal 5.000 uur.
Handmatige pull-and-clean-filterreiniging
- Filterreiniging met één beweging tijdens bedrijf.
- Slijtagearme reiniging door luchtomkering.
Uitgerust met een extra groot sterfilter en extra patroonfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
- Maximale veiligheid dankzij het 2-traps filtersysteem met optimaal scheidingsrendement.
Specificaties
Technische gegevens
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|43,8 / 158
|Vacuüm (mbar/kPa)
|249 / 24,9
|Containerinhoud (l)
|40
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1 x 1,2
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|73
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,6
|Secundair filter van stofklasse
|H
|Filtergebied secundair filter (m²)
|1,6
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|51
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|51,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|645 x 655 x 1140
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Secundaire filter: Patroonfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Toepassingen
- Geschikt voor gebruik in ATEX zone 22
- Voor kleine tot middelgrote hoeveelheden vaste stoffen en stof van klasse H
- Voor de zwaarste toepassingen, ook geschikt voor het zuigen van kleverige materialen.