Industriële stofzuigers

Krachtig voor veeleisende taken! Tijdens industriële processen komen, vaak in grote hoeveelheden, stoffen en deeltjes vrij die zelfs de sterkste professionele stofzuigers tot het uiterste drijven. Deze stoffen en deeltjes, zoals spaanders met scherpe randen, agressieve koelmiddelen en brandbare stoffen, kunnen betrouwbaar en op een voor recycling geschikte manier - in grote hoeveelheden en in korte tijd - worden opgezogen, met speciale industriële stofzuigers.