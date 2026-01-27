Industriële stofzuigers

Krachtig voor veeleisende taken! Tijdens industriële processen komen, vaak in grote hoeveelheden, stoffen en deeltjes vrij die zelfs de sterkste professionele stofzuigers tot het uiterste drijven. Deze stoffen en deeltjes, zoals spaanders met scherpe randen, agressieve koelmiddelen en brandbare stoffen, kunnen betrouwbaar en op een voor recycling geschikte manier - in grote hoeveelheden en in korte tijd - worden opgezogen, met speciale industriële stofzuigers.

Industriële stofzuigers voor vloeistoffen / spanen

Onze robuuste industriële stofzuigers zijn permanent en betrouwbaar bestand tegen grote hoeveelheden schuurspanen en smeermiddelen. Dit maakt onze industriële stofzuigers uw eerste keuze voor het opzuigen van spaanders en emulsies, bijvoorbeeld op freesmachines en moderne bewerkingscentra.

Industriële stofzuigers voor vaste stoffen / stof

Ontdek ons brede productportfolio van industriële stofzuigers met speciale filtertechnologie voor het afzuigen van fijne en grove vaste stoffen en stof. Deze industriële stofzuigers zijn uitgerust met hoogwaardige filtertechnologie voor gezondheidsgevaarlijke stoffen en bieden dankzij filterreiniging een bijzonder lange levensduur.

Ex industriële stofzuigers

Met onze gecertificeerde explosieveilige industriële stofzuigers voor ATEX zone 22 met stofklassen M en H heeft u altijd de optimale oplossing voor het afzuigen van explosief stof.