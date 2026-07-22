Industriële stofzuiger IVM 60/30

Robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/30 met duurzame zijkanaalventilator en groot stervormig filter in stofklasse M. Geschikt voor het verwijderen van fijne en grove vaste stoffen.

A durable side channel blower with three-phase operation, the large star filter in dust class M and the comfortable, manual filter cleaning with transmission are some of the key internal features of our middle-class industrial vacuum cleaner IVM 60/30. From the outside, the robust machine impresses with a resistant steel housing, acid-resistant stainless steel body and container, as well as large wheels for simple transport and safe mobility. The vacuum cleaner can be used almost universally in industrial environments for the removal of fine and coarse solid materials – also in three-shift operation if required.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVM 60/30: Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Industriële stofzuiger IVM 60/30: Handmatige pull-and-clean-filterreiniging
Handmatige pull-and-clean-filterreiniging
Industriële stofzuiger IVM 60/30: Uitgerust met een extra groot sterfilter
Uitgerust met een extra groot sterfilter
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 68 / 244,8
Vacuüm (mbar/kPa) 286 / 28,6
Containerinhoud (l) 60
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 40
geluidsniveau (dB(A)) 79
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 2,2
Gewicht zonder accessoires (kg) 99
Gewicht inclusief verpakking (kg) 100,9
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1030 x 680 x 1650

Uitvoering

  • Hoofdfilter: sterfilter
  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Industriële stofzuiger IVM 60/30
Industriële stofzuiger IVM 60/30
Industriële stofzuiger IVM 60/30
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