Industriële stofzuiger IVM 60/30
Robuuste middenklasse industriële stofzuiger IVM 60/30 met duurzame zijkanaalventilator en groot stervormig filter in stofklasse M. Geschikt voor het verwijderen van fijne en grove vaste stoffen.
A durable side channel blower with three-phase operation, the large star filter in dust class M and the comfortable, manual filter cleaning with transmission are some of the key internal features of our middle-class industrial vacuum cleaner IVM 60/30. From the outside, the robust machine impresses with a resistant steel housing, acid-resistant stainless steel body and container, as well as large wheels for simple transport and safe mobility. The vacuum cleaner can be used almost universally in industrial environments for the removal of fine and coarse solid materials – also in three-shift operation if required.
Kenmerken en voordelen
Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Handmatige pull-and-clean-filterreiniging
Uitgerust met een extra groot sterfilter
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|68 / 244,8
|Vacuüm (mbar/kPa)
|286 / 28,6
|Containerinhoud (l)
|60
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|79
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|99
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|100,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1030 x 680 x 1650
Uitvoering
- Hoofdfilter: sterfilter
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee