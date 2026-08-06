Industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Ef
Twee krachtige bypass-turbines zorgen voor de hoge zuigkracht van de IVR 100 / 24-2 Ef mobiele industriële stofzuiger en het veilig stofzuigen van grote hoeveelheden grof en fijn stof.
De veilige filtertechnologie van stofklasse M en 2 krachtige bypass-turbines met 2,4 kW ingangsvermogen van de industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Ef maken het opzuigen van fijne en schadelijke (OEL ≥ 0,1 mg/m³) spaanders en stof in grote hoeveelheden. Uitgerust met een duurzaam en wasbaar pocketfilter en handmatige filterreiniging voor een constant hoge zuigkracht, werkt het mobiele apparaat op wisselstroom en is het dankzij het robuuste en servicevriendelijke ontwerp precies afgestemd op de eisen van de industrie. De opvangbak van 100 liter kan worden geleegd met een vorkheftruck of kraan – in elk geval zonder de aandrijfkop te verwijderen. Indien gewenst kan het ook geleverd worden op een klantspecifieke locatie, zoals een ondervloerse transporteur of container.
Kenmerken en voordelen
Handige, handmatige ledigingsklepVoor eenvoudig legen, bijvoorbeeld op ondergrondse transportbanden of in containers. Comfortabel en tijdbesparend legen van het zuigmateriaal, ook bij grote hoeveelheden. Kraanogen maken het veilig grijpen en legen met behulp van een kraan mogelijk.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Uitgerust met 2 zeer stille zuigturbinemotorenVoor krachtige zuigkracht en optimale reinigingsprestaties. Afzonderlijk schakelbare zuigmotoren voor individuele zuigkracht indien nodig. Zeer stille aandrijfkop zorgt ervoor dat de koellucht gelijkmatig wordt uitgeblazen.
Handige, handmatige filterreiniging
- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot zakfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|1
|Spanning (V)
|220 - 240
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|148 / 532
|Vacuüm (mbar/kPa)
|230 / 23
|Containerinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|2,4
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|68
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,75
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|116
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|116,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|950 x 715 x 1640
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden fijne spanen
- Voor grote hoeveelheden gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³)