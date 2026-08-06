De veilige filtertechnologie van stofklasse M en 2 krachtige bypass-turbines met 2,4 kW ingangsvermogen van de industriële stofzuiger IVR 100/24-2 Ef maken het opzuigen van fijne en schadelijke (OEL ≥ 0,1 mg/m³) spaanders en stof in grote hoeveelheden. Uitgerust met een duurzaam en wasbaar pocketfilter en handmatige filterreiniging voor een constant hoge zuigkracht, werkt het mobiele apparaat op wisselstroom en is het dankzij het robuuste en servicevriendelijke ontwerp precies afgestemd op de eisen van de industrie. De opvangbak van 100 liter kan worden geleegd met een vorkheftruck of kraan – in elk geval zonder de aandrijfkop te verwijderen. Indien gewenst kan het ook geleverd worden op een klantspecifieke locatie, zoals een ondervloerse transporteur of container.