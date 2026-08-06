De mobiele, driefasige industriële stofzuiger IVR 100/30 Ef is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste industriële eisen op het gebied van prestaties, robuustheid en gebruiksvriendelijkheid. Uitgerust met aangelaste vorkheftruckinzetstukken, kraanogen en een ledigingsklep kan de opvangbak van 100 liter gemakkelijk op verschillende manieren worden geleegd zonder dat de aandrijfkop hoeft te worden verwijderd. Grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals fijne, grove en schadelijke spanen en stof (OEL ≥ 0,1 mg/m³), zand of springgrind kunnen snel en eenvoudig worden afgevoerd. Het stofklasse M-filtersysteem met duurzame en wasbare zakfilter en handmatige filterreiniging zorgt voor altijd veilig stofzuigen met een constant hoge zuigkracht. Hiervoor zorgen de krachtige, energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) en de direct aangedreven, onderhoudsarme motor met een ingangsvermogen van 3 kW, die ook voor continubedrijf is ontworpen.