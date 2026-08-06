Industriële stofzuiger IVR 100/30
IVR 100/30 Ef robuuste industriële stofzuiger. Voor mobiel en stationair stofzuigen van vaste stoffen - van fijn spanen en gevaarlijk stof tot zand en straalmiddel.
De mobiele, driefasige industriële stofzuiger IVR 100/30 Ef is speciaal ontwikkeld om te voldoen aan de hoogste industriële eisen op het gebied van prestaties, robuustheid en gebruiksvriendelijkheid. Uitgerust met aangelaste vorkheftruckinzetstukken, kraanogen en een ledigingsklep kan de opvangbak van 100 liter gemakkelijk op verschillende manieren worden geleegd zonder dat de aandrijfkop hoeft te worden verwijderd. Grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals fijne, grove en schadelijke spanen en stof (OEL ≥ 0,1 mg/m³), zand of springgrind kunnen snel en eenvoudig worden afgevoerd. Het stofklasse M-filtersysteem met duurzame en wasbare zakfilter en handmatige filterreiniging zorgt voor altijd veilig stofzuigen met een constant hoge zuigkracht. Hiervoor zorgen de krachtige, energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) en de direct aangedreven, onderhoudsarme motor met een ingangsvermogen van 3 kW, die ook voor continubedrijf is ontworpen.
Kenmerken en voordelen
Handige, handmatige ledigingsklepVoor eenvoudig legen, bijvoorbeeld op ondergrondse transportbanden of in containers. Comfortabel en tijdbesparend legen van het zuigmateriaal, ook bij grote hoeveelheden. Kraanogen maken het veilig grijpen en legen met behulp van een kraan mogelijk.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 3 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Handige, handmatige filterreiniging
- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot zakfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse H.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|88 / 315
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Containerinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|62
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,75
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|172
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|172,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|950 x 715 x 1985
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden fijne en gezondheidsgevaarlijke stoffen (AGW ≥ 0,1 mg/m³)
- Voor grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals fijne en grote spanen, zand, straalgrit