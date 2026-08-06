De industriële stofzuiger IVR 100/40-Pp Sc met meertraps persluchtaandrijving genereert een extreem hoog vacuüm. Hierdoor kunnen stof en zelfs pasteuze materialen over lange afstanden worden getransporteerd. De pneumatische stofzuiger is uitgerust met een krachtig zakkenfilter dat ook fijn stof betrouwbaar filtert. De zakfilter is verkrijgbaar in een versie van 1,75 m². De PE-zak en de drukvereffeningsslang zorgen voor een extreem stofarme lediging. Het opvangreservoir van 100 liter heeft een handig neerzetmechanisme dat ook gemakkelijk terug te vinden is.