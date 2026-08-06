Industriële stofzuiger IVR 100/40-Pp Sc
IVR 100/40-Pp Sc: een industriële stofzuiger met persluchtaandrijving voor het opzuigen van stof of pasteuze materialen over lange afstanden. Met zakfilter.
De industriële stofzuiger IVR 100/40-Pp Sc met meertraps persluchtaandrijving genereert een extreem hoog vacuüm. Hierdoor kunnen stof en zelfs pasteuze materialen over lange afstanden worden getransporteerd. De pneumatische stofzuiger is uitgerust met een krachtig zakkenfilter dat ook fijn stof betrouwbaar filtert. De zakfilter is verkrijgbaar in een versie van 1,75 m². De PE-zak en de drukvereffeningsslang zorgen voor een extreem stofarme lediging. Het opvangreservoir van 100 liter heeft een handig neerzetmechanisme dat ook gemakkelijk terug te vinden is.
Kenmerken en voordelen
Stofarm ledigingssysteem met PE-zak
- Stofarme lediging dankzij sluitingsmechanisme en drukcompensatieslang.
- Eenvoudige en veilige stofafvoer dankzij de PE-zak.
Eenvoudige reiniging van het filter dankzij het handmatige schudmechanisme
- Regelmatige bediening van de schudhendel voor een constante hoge zuigkracht.
Geluidsarme werking
- Stille werking dankzij geluidsgedempte aandrijfeenheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|95 / 341
|Vacuüm (mbar/kPa)
|500 / 50
|Containerinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4
|Aansluiting
|Pneumatisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|55 - 80
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,75
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|101
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|104,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|915 x 760 x 1620