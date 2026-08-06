Industriële stofzuiger IVR 100/60
Grote hoeveelheden zand en straalmiddel, fijn spaanders en stof zijn de toepassingsgebieden van de mobiele industriële stofzuiger IVR 100/60 Ef. Ideaal voor continu gebruik in zware industriële toepassingen.
Uitgerust met een filtersysteem van stofklasse L voor het veilig opzuigen van fijne en grove spaanders en stof, zand of straalgrind, overtuigt de driefasige aangedreven, robuuste en onderhoudsarme industriële stofzuiger IVR 100/60 Ef bij zwaar industrieel gebruik . Een duurzame en wasbare zakfilter en filterreiniging met behulp van een handmatig schudmechanisme zorgen voor een constant hoge zuigkracht. De krachtige en energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) voor hoogvacuüm garandeert maximale zuigkracht, terwijl de onderhoudsarme motor met 6 kW ingangsvermogen speciaal is ontworpen voor continu gebruik. Comfortabel legen door de ledigingsklep met behulp van een vorkheftruck zonder de aandrijfkop te verwijderen en het lage werkgeluid tonen de gebruiksvriendelijkheid van de stofzuiger, die zowel stationair als mobiel kan worden gebruikt. Handmatig lossen van het opgezogen materiaal naar een klantspecifieke loslocatie kan ook worden gerealiseerd.
Kenmerken en voordelen
Handige, handmatige ledigingsklepVoor eenvoudig legen, bijvoorbeeld op ondergrondse transportbanden of in containers. Comfortabel en tijdbesparend legen van het zuigmateriaal, ook bij grote hoeveelheden. Kraanogen maken het veilig grijpen en legen met behulp van een kraan mogelijk.
Bijzonder robuust, bijzonder flexibelMet praktische, beweegbare zuigmond/buisbocht. Met talloze mogelijkheden voor het opbergen van accessoires. Machine en chassis zeer robuust en voorzien van hoge wanddiktes.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 6 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Handige, handmatige filterreiniging
- Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel.
- Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten.
- Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een groot zakfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
- De speciale geometrie van het filter voorkomt dat aangezogen vaste stoffen worden opgevangen.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|175 / 630
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Containerinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|6
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|65
|Stofklasse hoofdfilter
|L
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,75
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|250
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|250,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1670 x 760 x 1840
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Toepassingen
- Voor grote hoeveelheden vaste stoffen, zoals fijne en grote spanen, zand, straalgrit