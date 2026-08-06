Uitgerust met een filtersysteem van stofklasse L voor het veilig opzuigen van fijne en grove spaanders en stof, zand of straalgrind, overtuigt de driefasige aangedreven, robuuste en onderhoudsarme industriële stofzuiger IVR 100/60 Ef bij zwaar industrieel gebruik . Een duurzame en wasbare zakfilter en filterreiniging met behulp van een handmatig schudmechanisme zorgen voor een constant hoge zuigkracht. De krachtige en energiezuinige zijkanaalventilator (IE2) voor hoogvacuüm garandeert maximale zuigkracht, terwijl de onderhoudsarme motor met 6 kW ingangsvermogen speciaal is ontworpen voor continu gebruik. Comfortabel legen door de ledigingsklep met behulp van een vorkheftruck zonder de aandrijfkop te verwijderen en het lage werkgeluid tonen de gebruiksvriendelijkheid van de stofzuiger, die zowel stationair als mobiel kan worden gebruikt. Handmatig lossen van het opgezogen materiaal naar een klantspecifieke loslocatie kan ook worden gerealiseerd.