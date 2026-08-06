Industriële stofzuiger IVR 100/75-Pp Ef
Grijs gietijzer en zandstofzuiger IVR 100/75-Pp Ef: een industriële stofzuiger met persluchtaandrijving. Dankzij de leegloopklep kan de pneumatische stofzuiger zware media afvoeren in transportbanden of troggen onder de vloer.
De industriële stofzuiger IVR 100/75-Pp Ef is een gietijzeren en zandstofzuiger voorzien van een zakkenfilter. Het apparaat is uitgerust met een handmatig bediende afvoerklep voor het eenvoudig afvoeren van zware media in ondervloerse transportbanden of troggen. De schijf hoeft niet te worden verwijderd. Verder kan het chassis met een heftruck worden opgehaald en met een kraan worden vervoerd. De IVR 100/75-Pp Ef is speciaal ontwikkeld voor het opzuigen van zware media zoals zand, grijs gietijzer of straalgrind en wordt bijvoorbeeld gebruikt in gieterijen.
Kenmerken en voordelen
Handige en tijdbesparende optie voor het legen met een kraan
- Kraanogen maken veilig aanhaken en legen met behulp van een kraan mogelijk.
Eenvoudige reiniging van het filter dankzij het handmatige schudmechanisme
- Regelmatige bediening van de schudhendel zorgt voor een constante zuigkracht.
- Ongekend effectieve, handmatige filterreiniging door verstevigingsgaas in elke filterzak.
Uitgerust voor stofklasse M, voor een hoge arbeidsveiligheid
- Stofklasse M filtertechniek, voor het opzuigen van gezondheidsgevaarlijk stof.
Geluidsarme werking
- Geluidsarme werking dankzij geluidgedempte aandrijfunit.
Specificaties
Technische gegevens
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|203 / 732
|Vacuüm (mbar/kPa)
|500 / 50
|Containerinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|7,5
|Aansluiting
|Pneumatisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|55 - 80
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,75
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|123
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|138,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|972 x 714 x 1629