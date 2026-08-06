De industriële stofzuiger IVR 100/75-Pp Ef is een gietijzeren en zandstofzuiger voorzien van een zakkenfilter. Het apparaat is uitgerust met een handmatig bediende afvoerklep voor het eenvoudig afvoeren van zware media in ondervloerse transportbanden of troggen. De schijf hoeft niet te worden verwijderd. Verder kan het chassis met een heftruck worden opgehaald en met een kraan worden vervoerd. De IVR 100/75-Pp Ef is speciaal ontwikkeld voor het opzuigen van zware media zoals zand, grijs gietijzer of straalgrind en wordt bijvoorbeeld gebruikt in gieterijen.