De IVR 100/75-Pp Sc is een industriële stofzuiger die werkt met een meertraps persluchtaandrijving. De hoge onderdruk zorgt ervoor dat stof en pasteuze materialen over lange afstanden verplaatst kunnen worden. Het krachtige pocketfilter is ook ideaal voor fijn stof en is verkrijgbaar in 1,75 m². Het opvangreservoir met een inhoud van 100 liter heeft een handig neerzetmechanisme waarmee het ook gemakkelijk kan worden opgehaald. De IVR 100/75-Pp Sc maakt stofarm legen mogelijk dankzij de PE-zak en drukvereffeningsslang.