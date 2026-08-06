Industriële stofzuiger IVR 100/75-Pp Sc
RI 332 V27: industriële stofzuiger met meertraps persluchtaandrijving. Krachtig vacuüm transporteert stof of pasteuze stoffen moeiteloos over lange afstanden.
De IVR 100/75-Pp Sc is een industriële stofzuiger die werkt met een meertraps persluchtaandrijving. De hoge onderdruk zorgt ervoor dat stof en pasteuze materialen over lange afstanden verplaatst kunnen worden. Het krachtige pocketfilter is ook ideaal voor fijn stof en is verkrijgbaar in 1,75 m². Het opvangreservoir met een inhoud van 100 liter heeft een handig neerzetmechanisme waarmee het ook gemakkelijk kan worden opgehaald. De IVR 100/75-Pp Sc maakt stofarm legen mogelijk dankzij de PE-zak en drukvereffeningsslang.
Kenmerken en voordelen
Stofarm ledigingssysteem met PE-zak
- Stofarme lediging dankzij sluitingsmechanisme en drukcompensatieslang.
Eenvoudige reiniging van het filter dankzij het handmatige schudmechanisme
- Regelmatige bediening van de schudhendel voor een constante hoge zuigkracht.
- Ongekend effectieve, handmatige filterreiniging door verstevigingsgaas in elke filterzak.
Geluidsarme werking
- Stille werking dankzij geluidsgedempte aandrijfeenheid.
Specificaties
Technische gegevens
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|203 / 732
|Vacuüm (mbar/kPa)
|500 / 50
|Containerinhoud (l)
|100
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|7,5
|Aansluiting
|Pneumatisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|55 - 80
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1,75
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|107
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|110,9
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|915 x 760 x 1583