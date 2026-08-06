De IVR-B 30/15 industriële stofzuiger is perfect voor veeleisende toepassingen in de metaalverwerkende en kunststofverwerkende industrie. Het bijzonder lage en compacte ontwerp maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk. Dankzij het krachtige patroonfilter en de hoogwaardige roestvrijstalen container is het veilig en betrouwbaar stofzuigen van persresten, spaanders en stof zonder problemen mogelijk. De duurzame zijkanaalventilator garandeert ook continu gebruik, b.v. in productielijnen, terwijl een effectieve geluiddemper het bedrijfsgeluid tot een minimum beperkt. Bovendien zijn de gebruikelijke componenten bewust weggelaten in het ontwerp van de machine om een gemakkelijke bediening te garanderen en de onderhoudsinspanning zeer laag te houden.