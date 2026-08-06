Industriële stofzuiger IVR-B 20/8
Kleine, veelzijdige IVR-B 20/8 inbouwunit met roestvrijstalen container en zijkanaalventilator. Geschikt voor het opzuigen van persresten, spaanders en grof stof.
De IVR-B 30/15 industriële stofzuiger is perfect voor veeleisende toepassingen in de metaalverwerkende en kunststofverwerkende industrie. Het bijzonder lage en compacte ontwerp maakt een breed scala aan toepassingen mogelijk. Dankzij het krachtige patroonfilter en de hoogwaardige roestvrijstalen container is het veilig en betrouwbaar stofzuigen van persresten, spaanders en stof zonder problemen mogelijk. De duurzame zijkanaalventilator garandeert ook continu gebruik, b.v. in productielijnen, terwijl een effectieve geluiddemper het bedrijfsgeluid tot een minimum beperkt. Bovendien zijn de gebruikelijke componenten bewust weggelaten in het ontwerp van de machine om een gemakkelijke bediening te garanderen en de onderhoudsinspanning zeer laag te houden.
Kenmerken en voordelen
Compacte afmetingenGemakkelijke opslag en bevestiging tussen, op of onder productiemachines. Door het compacte formaat zijn verschillende toepassingen mogelijk. Krachtige zijkanaalventilator maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.
Vrijstaande RVS opvangbakDe opvangbak kan van de bodemplaat van het apparaat worden getild. Bevestigingsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorCompact apparaat met 0,8 kW ingangsvermogen voor het opzuigen van vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Uitgerust met een duurzaam patroonfilter
- Voor het veilig opzuigen van vaste stoffen en kleine hoeveelheden stof tot stofklasse M.
- Compact en zeer helder ontwerp van het filter.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|39 / 140
|Vacuüm (mbar/kPa)
|90 / 9
|Containerinhoud (l)
|20
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|0,8
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50 DN 40
|geluidsniveau (dB(A))
|70
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|0,7
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|32
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|32,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|610 x 450 x 480