Industriële stofzuiger IVR-B 30/15
Kleine, krachtige IVR-B 30/15 inbouwunit met roestvrijstalen container en zijkanaalventilator. Veelzijdig inzetbaar. Perfect voor persresten, spaanders of grof stof.
De IVR-B 30/15 is een lage en compacte industriële stofzuiger die perfect geschikt is voor gebruik in de metaalverwerkende en kunststofverwerkende industrie. De hoogwaardige roestvrijstalen container is bestand tegen de zwaarste omstandigheden. Persresten, spaanders en stof kunnen betrouwbaar worden opgezogen met het patroonfilter. Onnodige vacuümcomponenten zijn bewust weggelaten in het ontwerp van de machine. Het resultaat is een stofzuiger die zeer eenvoudig te bedienen is en extreem weinig onderhoud vergt. De duurzame zijkanaalventilator garandeert een continu gebruik zonder problemen (bijv. In productielijnen). Een effectieve geluiddemper verlaagt het volume tot een aangenaam minimum.
Kenmerken en voordelen
Compacte afmetingen
Vrijstaande RVS opvangbak
Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Uitgerust met een duurzaam patroonfilter
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|58 / 210
|Vacuüm (mbar/kPa)
|200 / 20
|Containerinhoud (l)
|30
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|1,5
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|77
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|52
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|52,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|810 x 575 x 520