Industriële stofzuiger IVR-B 30/15

Kleine, krachtige IVR-B 30/15 inbouwunit met roestvrijstalen container en zijkanaalventilator. Veelzijdig inzetbaar. Perfect voor persresten, spaanders of grof stof.

De IVR-B 30/15 is een lage en compacte industriële stofzuiger die perfect geschikt is voor gebruik in de metaalverwerkende en kunststofverwerkende industrie. De hoogwaardige roestvrijstalen container is bestand tegen de zwaarste omstandigheden. Persresten, spaanders en stof kunnen betrouwbaar worden opgezogen met het patroonfilter. Onnodige vacuümcomponenten zijn bewust weggelaten in het ontwerp van de machine. Het resultaat is een stofzuiger die zeer eenvoudig te bedienen is en extreem weinig onderhoud vergt. De duurzame zijkanaalventilator garandeert een continu gebruik zonder problemen (bijv. In productielijnen). Een effectieve geluiddemper verlaagt het volume tot een aangenaam minimum.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVR-B 30/15: Compacte afmetingen
Compacte afmetingen
Industriële stofzuiger IVR-B 30/15: Vrijstaande RVS opvangbak
Vrijstaande RVS opvangbak
Industriële stofzuiger IVR-B 30/15: Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Uitgerust met een duurzaam patroonfilter
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 58 / 210
Vacuüm (mbar/kPa) 200 / 20
Containerinhoud (l) 30
Nominaal ingangsvermogen (kW) 1,5
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 50
Diameter toebehoren DN 50
geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 1
Gewicht zonder accessoires (kg) 52
Gewicht inclusief verpakking (kg) 52,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 810 x 575 x 520
Industriële stofzuiger IVR-B 30/15
Industriële stofzuiger IVR-B 30/15
Industriële stofzuiger IVR-B 30/15
Industriële stofzuiger IVR-B 30/15
Accessoires