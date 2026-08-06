De IVR-B 30/15 is een lage en compacte industriële stofzuiger die perfect geschikt is voor gebruik in de metaalverwerkende en kunststofverwerkende industrie. De hoogwaardige roestvrijstalen container is bestand tegen de zwaarste omstandigheden. Persresten, spaanders en stof kunnen betrouwbaar worden opgezogen met het patroonfilter. Onnodige vacuümcomponenten zijn bewust weggelaten in het ontwerp van de machine. Het resultaat is een stofzuiger die zeer eenvoudig te bedienen is en extreem weinig onderhoud vergt. De duurzame zijkanaalventilator garandeert een continu gebruik zonder problemen (bijv. In productielijnen). Een effectieve geluiddemper verlaagt het volume tot een aangenaam minimum.