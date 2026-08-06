De IVR-B 50/30 inbouwunit is een compacte industriële stofzuiger met lage hoogte - perfect voor directe installatie in de metaalverwerkende en kunststofverwerkende industrie. Dankzij de focus op de essentiële vacuümelementen, maakt de machine indruk met uiterst eenvoudige bediening en onderhoud. De duurzame zijkanaalventilator maakt continu gebruik mogelijk zonder compromissen te sluiten, bijv. in productielijnen. Met het patroonfilter in het deksel van de container is de machine perfect voor het stofzuigen van spaanders, persresten en grof stof. De robuuste container van gelakt plaatstaal is speciaal ontworpen voor industrieel gebruik. Een geïntegreerde geluiddemper reduceert het geluidsniveau tot een aangenaam minimum.