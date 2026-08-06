Industriële stofzuiger IVR-B 50/30

Ruimtebesparende inbouwunit: de IVR-B 50/30 industriële stofzuiger met duurzame zijkanaalventilator en patroonfilter voor (metaal) spaanders, persresten en grof stof.

De IVR-B 50/30 inbouwunit is een compacte industriële stofzuiger met lage hoogte - perfect voor directe installatie in de metaalverwerkende en kunststofverwerkende industrie. Dankzij de focus op de essentiële vacuümelementen, maakt de machine indruk met uiterst eenvoudige bediening en onderhoud. De duurzame zijkanaalventilator maakt continu gebruik mogelijk zonder compromissen te sluiten, bijv. in productielijnen. Met het patroonfilter in het deksel van de container is de machine perfect voor het stofzuigen van spaanders, persresten en grof stof. De robuuste container van gelakt plaatstaal is speciaal ontworpen voor industrieel gebruik. Een geïntegreerde geluiddemper reduceert het geluidsniveau tot een aangenaam minimum.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVR-B 50/30: Compacte afmetingen
Compacte afmetingen
Gemakkelijke opslag en bevestiging tussen, op of onder productiemachines. Door het compacte formaat zijn verschillende toepassingen mogelijk. Krachtige zijkanaalventilator maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.
Industriële stofzuiger IVR-B 50/30: Vrijstaande RVS opvangbak
Vrijstaande RVS opvangbak
De opvangbak kan van de bodemplaat van het apparaat worden getild. Bevestigingsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.
Industriële stofzuiger IVR-B 50/30: Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Compact apparaat met 3 kW ingangsvermogen voor het opzuigen van vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Uitgerust met een duurzaam patroonfilter
  • Voor het veilig opzuigen van vaste stoffen en kleine hoeveelheden stof tot stofklasse M.
  • Compact en zeer helder ontwerp van het filter.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 50 - 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 88 / 315
Vacuüm (mbar/kPa) 260 / 26
Containerinhoud (l) 50
Nominaal ingangsvermogen (kW) 3
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 50
Diameter toebehoren DN 50
geluidsniveau (dB(A)) 72
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 1
Gewicht zonder accessoires (kg) 70
Gewicht inclusief verpakking (kg) 70,6
Afmetingen (L × B × H) (mm) 835 x 715 x 570
Industriële stofzuiger IVR-B 50/30
Industriële stofzuiger IVR-B 50/30
Industriële stofzuiger IVR-B 50/30
Industriële stofzuiger IVR-B 50/30
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