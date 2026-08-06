Industriële stofzuiger IVR-B 50/30
Ruimtebesparende inbouwunit: de IVR-B 50/30 industriële stofzuiger met duurzame zijkanaalventilator en patroonfilter voor (metaal) spaanders, persresten en grof stof.
De IVR-B 50/30 inbouwunit is een compacte industriële stofzuiger met lage hoogte - perfect voor directe installatie in de metaalverwerkende en kunststofverwerkende industrie. Dankzij de focus op de essentiële vacuümelementen, maakt de machine indruk met uiterst eenvoudige bediening en onderhoud. De duurzame zijkanaalventilator maakt continu gebruik mogelijk zonder compromissen te sluiten, bijv. in productielijnen. Met het patroonfilter in het deksel van de container is de machine perfect voor het stofzuigen van spaanders, persresten en grof stof. De robuuste container van gelakt plaatstaal is speciaal ontworpen voor industrieel gebruik. Een geïntegreerde geluiddemper reduceert het geluidsniveau tot een aangenaam minimum.
Kenmerken en voordelen
Compacte afmetingenGemakkelijke opslag en bevestiging tussen, op of onder productiemachines. Door het compacte formaat zijn verschillende toepassingen mogelijk. Krachtige zijkanaalventilator maakt veelzijdige toepassingen mogelijk.
Vrijstaande RVS opvangbakDe opvangbak kan van de bodemplaat van het apparaat worden getild. Bevestigingsclips op het deksel maken veilig transport mogelijk.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorCompact apparaat met 3 kW ingangsvermogen voor het opzuigen van vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Ideaal voor mobiel gebruik in meerploegendienst.
Uitgerust met een duurzaam patroonfilter
- Voor het veilig opzuigen van vaste stoffen en kleine hoeveelheden stof tot stofklasse M.
- Compact en zeer helder ontwerp van het filter.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50 - 60
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|88 / 315
|Vacuüm (mbar/kPa)
|260 / 26
|Containerinhoud (l)
|50
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|3
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 50
|Diameter toebehoren
|DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|72
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|1
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|70
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|70,6
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|835 x 715 x 570