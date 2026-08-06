Industriële stofzuiger IVS 100/40 lp
Superklasse industriële stofzuiger IVS 100/40 Lp met 4 kW zijkanaalventilator voor continu gebruik. Het geïntegreerde Longopac®-afvoersysteem maakt een stofvrije afvoer van het opgezogen materiaal mogelijk.
Het kleinste model uit ons assortiment superklasse industriële stofzuigers met Longopac-afvoersysteem: de IVS 100/40 Lp voor het opzuigen van vaste stoffen zoals grote hoeveelheden puin en mineraal stof. Hier wordt het afval rechtstreeks naar de Longopac-afvalzakken gevoerd en vervolgens nagenoeg stofvrij afgevoerd. Het filtersysteem met zijn grote maar - dankzij zijn 16 plooien - nog steeds zeer compacte sterfilter, wordt grondig gereinigd door een horizontale filterschudder. Hier zorgt een speciale versnellingsbak voor consistente reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend. Met de betrouwbare en efficiënte (IE2) driefasige motor en de krachtige 4 kW zijkanaalventilator is de stofzuiger ook uitgerust voor uitdagende taken bij continu gebruik. Accessoires kunnen worden ondergebracht zodat ze veilig zijn voor transport en niet verloren kunnen gaan, terwijl een optionele afstandsbediening nogmaals de verscheidenheid aan apparatuur op het basismodel laat zien.
Kenmerken en voordelen
Veilig Longopac®-afvoersysteemMaakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk. Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van de meest uiteenlopende hoeveelheden zuigafval. Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.
Onverslijtbare zijkanaalcompressorMet 4 kW opname en softstart voor het opzuigen van grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Handmatige IVS-filterreinigingIndien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een extra groot sterfilter
- Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
- Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties
Technische gegevens
|Aantal stroomgroepen (Ph)
|3
|Spanning (V)
|400
|Frequentie (Hz)
|50
|Luchtverplaatsing (l/s/m³/u)
|135 / 485
|Vacuüm (mbar/kPa)
|150 / 15
|Containerinhoud (l)
|100
|Materiaal reservoir
|Roestvrij staal (RVS)
|Nominaal ingangsvermogen (kW)
|4,2
|Aansluiting
|Elektrisch
|Nominale diameter aansluiting
|DN 70
|Diameter toebehoren
|DN 70 DN 50
|geluidsniveau (dB(A))
|75
|Stofklasse hoofdfilter
|M
|Filteroppervlak hoofdfilter (m²)
|2,2
|Gewicht zonder accessoires (kg)
|155
|Gewicht inclusief verpakking (kg)
|155,8
|Afmetingen (L × B × H) (mm)
|1202 x 686 x 1465
Uitvoering
- Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee