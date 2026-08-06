Het kleinste model uit ons assortiment superklasse industriële stofzuigers met Longopac-afvoersysteem: de IVS 100/40 Lp voor het opzuigen van vaste stoffen zoals grote hoeveelheden puin en mineraal stof. Hier wordt het afval rechtstreeks naar de Longopac-afvalzakken gevoerd en vervolgens nagenoeg stofvrij afgevoerd. Het filtersysteem met zijn grote maar - dankzij zijn 16 plooien - nog steeds zeer compacte sterfilter, wordt grondig gereinigd door een horizontale filterschudder. Hier zorgt een speciale versnellingsbak voor consistente reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die door de gebruiker wordt uitgeoefend. Met de betrouwbare en efficiënte (IE2) driefasige motor en de krachtige 4 kW zijkanaalventilator is de stofzuiger ook uitgerust voor uitdagende taken bij continu gebruik. Accessoires kunnen worden ondergebracht zodat ze veilig zijn voor transport en niet verloren kunnen gaan, terwijl een optionele afstandsbediening nogmaals de verscheidenheid aan apparatuur op het basismodel laat zien.