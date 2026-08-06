Een geïntegreerde houder voor Longopac-afvalzakken is slechts een van de standaarduitrustingsdetails van onze IVS 100/55 Lp superieur industrieel vacuüm. Dit afvoersysteem maakt het nagenoeg stofvrij afvoeren van grote hoeveelheden puin en mineraal stof eenvoudig op te vangen door deze stofzuiger. Deze prestatie is met name gebaseerd op een zijkanaalventilator van 5,5 kW, het grote 16-voudige sterfilter goedgekeurd voor stofklasse M en de betrouwbare, zeer efficiënte (IE2) driefase motor. Ondanks deze hoge output kan de stofzuiger ook gemakkelijk worden bediend op een conventioneel industrieel stopcontact van 16 ampère en continu worden gebruikt. Het filter is horizontaal geschud en heeft een versnellingsbak die een gerichte krachtoverbrenging mogelijk maakt. Het filter wordt daarom altijd schoongemaakt met dezelfde uitstekende resultaten, ongeacht hoeveel kracht de gebruiker uitoefent.Accessoires kunnen direct op de machine worden opgeborgen zodat ze niet verloren gaan, terwijl een optionele afstandsbediening die de stofzuiger in- en uitschakelt vanaf een afstand van maximaal 30 m beschikbaar is.