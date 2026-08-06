Industriële stofzuiger IVS 100/55 lp

Onze superklasse industriële stofzuiger IVS 100/55 Lp met Longopac® afvoersysteem, 5,5 kW zijkanaalventilator en horizontaal filterschudapparaat kan ook grote hoeveelheden bouwpuin betrouwbaar opzuigen.

Een geïntegreerde houder voor Longopac-afvalzakken is slechts een van de standaarduitrustingsdetails van onze IVS 100/55 Lp superieur industrieel vacuüm. Dit afvoersysteem maakt het nagenoeg stofvrij afvoeren van grote hoeveelheden puin en mineraal stof eenvoudig op te vangen door deze stofzuiger. Deze prestatie is met name gebaseerd op een zijkanaalventilator van 5,5 kW, het grote 16-voudige sterfilter goedgekeurd voor stofklasse M en de betrouwbare, zeer efficiënte (IE2) driefase motor. Ondanks deze hoge output kan de stofzuiger ook gemakkelijk worden bediend op een conventioneel industrieel stopcontact van 16 ampère en continu worden gebruikt. Het filter is horizontaal geschud en heeft een versnellingsbak die een gerichte krachtoverbrenging mogelijk maakt. Het filter wordt daarom altijd schoongemaakt met dezelfde uitstekende resultaten, ongeacht hoeveel kracht de gebruiker uitoefent.Accessoires kunnen direct op de machine worden opgeborgen zodat ze niet verloren gaan, terwijl een optionele afstandsbediening die de stofzuiger in- en uitschakelt vanaf een afstand van maximaal 30 m beschikbaar is.

Kenmerken en voordelen
Industriële stofzuiger IVS 100/55 lp: Veilig Longopac®-afvoersysteem
Veilig Longopac®-afvoersysteem
Maakt stofvrij afvoeren en dus gezondheidsvriendelijk werken mogelijk. Voor het verzamelen en gescheiden afvoeren van de meest uiteenlopende hoeveelheden zuigafval. Optioneel verkrijgbaar in een zeer duurzame, biologisch afbreekbare uitvoering.
Industriële stofzuiger IVS 100/55 lp: Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Onverslijtbare zijkanaalcompressor
Met 5,5 kW ingang en softstart voor grote hoeveelheden stof en vaste stoffen. Voor sterke zuigkracht en een levensduur van minimaal 20.000 uur. Geschikt voor gebruik in meerploegendienst en/of met meerdere zuigpunten.
Industriële stofzuiger IVS 100/55 lp: Handmatige IVS-filterreiniging
Handmatige IVS-filterreiniging
Indien nodig kan hij eenvoudig worden bediend met behulp van een ergonomisch geplaatste hendel. Verlengt de levensduur van het filter en verlaagt zo de onderhoudskosten. Identieke reinigingsresultaten, ongeacht de hoeveelheid kracht die wordt gebruikt.
Uitgerust met een extra groot sterfilter
  • Voor het veilig opnemen van vaste stoffen en stof tot stofklasse M.
  • Ook geschikt voor grote hoeveelheden stof.
Specificaties

Technische gegevens

Aantal stroomgroepen (Ph) 3
Spanning (V) 400
Frequentie (Hz) 60
Luchtverplaatsing (l/s/m³/u) 156 / 560
Vacuüm (mbar/kPa) 240 / 24
Containerinhoud (l) 100
Materiaal reservoir Roestvrij staal (RVS)
Nominaal ingangsvermogen (kW) 5,5
Aansluiting Elektrisch
Nominale diameter aansluiting DN 70
Diameter toebehoren DN 70 DN 50
geluidsniveau (dB(A)) 77
Stofklasse hoofdfilter M
Filteroppervlak hoofdfilter (m²) 2,2
Gewicht zonder accessoires (kg) 158
Gewicht inclusief verpakking (kg) 158,8
Afmetingen (L × B × H) (mm) 1202 x 771 x 1470

Uitvoering

  • Toebehoren inbegrepen bij apparaat: Nee
Industriële stofzuiger IVS 100/55 lp
Industriële stofzuiger IVS 100/55 lp
Industriële stofzuiger IVS 100/55 lp
Industriële stofzuiger IVS 100/55 lp
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