Basisreiniging tapijtvloeren

Hoe het in z'n werk gaat

Als de éénschijfsmachine is uitgerust met een shamponeerborstel of een microvezel-/bonnetpad, wordt de vloerbedekking in een eerste stap in twee banen met toevoeging van water behandeld of bevochtigd met een drukspuit. Vervolgens, met de watertoevoer dicht, de reinigingsoplossing in het tapijt aanbrengen. Randen en hoeken moeten handmatig worden behandeld.

In een tweede stap wordt de vloerbedekking gespoeld met schoon water of een geschikte tapijtspoeling met behulp van het sproei-extractieapparaat in overlappende banen. Moeilijk bereikbare plaatsen kunnen worden behandeld met de handsproeier.