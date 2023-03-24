Basisreiniging tapijtvloeren
Ook bij regelmatige onderhoudsreiniging en als de tussentijdse reiniging niet meer tot het gewenste resultaat leidt, zal een textiele vloerbedekking op den duur toe zijn aan intensievere behandelingen. Om tapijten zo lang mogelijk te kunnen gebruiken en de uitstraling op te frissen, worden 3 basisreinigingsmethoden voor tapijten gebruikt: de sproei-extractie methode, of de combinatiemethode die sproei-extractie combineert met de microvezel-/bonnetpad-methode of met shamponeren.
Basisreiniging tapijtvloeren: voorbereiding
Voor aanvang van de werkzaamheden moeten de reinigingsvoorschriften worden gecontroleerd, rekening houdend met de ondergrond, lijm/bevestiging, tapijtrug, dragermaterialen en de slijtlaag.
Is de reiniging toegestaan, dan moeten er voorbereidende maatregelen getroffen worden. Allereerst moet de vloerverwarming tijdelijk worden uitgeschakeld, zodat het opgebrachte reinigingsmiddel door de warmte niet indroogt. Losstaand meubilair zal weggehaald moeten worden - als het in opslag gaat eventueel schetsen of foto's van de posities maken. Onderdelen die niet kunnen worden verwijderd, moeten worden beschermd met een folie om beschadiging te voorkomen. Zodra de ruimte voorbewerkt is, het losse vuil met een stofzuiger of een tapijtborstelzuiger verwijderen.
Tapijtvloeren reinigen
Tapijt voelt warm aan, is geluiddempend en zorgt voor een aangenaam comfort. Afhankelijk van het materiaal en de kwaliteit zijn textiele vloerbedekkingen in de regel gevoelig voor vocht en het verwijderen van vlekken en vragen om extra aandacht en verzorging, wat bij andere vloerafwerkingen vaak geen probleem is. Dit kan snel een onverzorgde indruk geven. Het tapijtreinigen vereist enige specialistische kennis, omdat zowel de structuur van het textiel als de bijzondere reinigingsvoorschriften van de afzonderlijke lagen bekend moeten zijn. Waar opgelet moet worden bij het reinigen van tapijten en hoe vlekken snel kunnen worden verwijderd tijdens de onderhoudsreiniging.
Basisreiniging tapijtvloeren: sproei-extractie voor textiele vloerbedekking
De sproei-extractiemethode kan in 1 of 2 stappen worden uitgevoerd. Het is altijd beter om vuil dat diep in de vezels zit, naar het oppervlak te brengen en dan te verwijderen.
Hoe het in z'n werk gaat
Het sproei-extractieapparaat brengt de reinigingsvloeistof onder druk in de vloerbedekking, het vuil wordt losgemaakt en vervolgens als vuile vloeistof weer opgezogen. Bij de 1-stap methode wordt de reinigingsvloeistof via het mondstuk verspreid en onmiddellijk weer opgezogen, waardoor het tapijt relatief droog blijft. Bij de 2-stappen methode wordt de afzuiging van het sproei-extractieapparaat uitgeschakeld, waardoor de reinigingsvloeistof na de toepassing kan inwerken en in een 2e stap samen met de vuile vloeistof opgezogen wordt.
Afhankelijk van de mate van vervuiling zijn meerdere spoelgangen nodig tot het gewenste resultaat is bereikt. Het spoeleffect wordt beter naarmate de waterhoeveelheid toeneemt.
Tip – grote oppervlakken reinigen:
Bij grote oppervlakken kan de reinigingsvloeistof ook worden aangebracht met een drukspuit in een 2-stappen methode.
Tip – tapijt naspoelen:
als een sproei-extractieapparaat met reinigingsmiddel wordt gebruikt, moet het tapijt daarna één- of tweemaal met schoon water worden nagespoeld. Tijdens de behandeling moeten de banen elkaar overlappen. Om de droogtijd te verkorten kan het tapijt als laatste behandeling droog gezogen worden of er kan in de ruimte een ventilator worden geplaatst.
Tip – naspoelbehandeling verkleinen:
Als een tensidevrije reiniger wordt gebruikt in plaats van een tapijtshampoo, is het naspoelen minder intensief en het tapijt wordt minder snel opnieuw vuil omdat er geen tensideresten achterblijven.
Basisreiniging tapijt combinatiemethode: krachten bundelen voor textiele vloerbedekkingen
Als het tapijt sterk vervuild is, kan het effect van de sproei-extractie worden verbeterd door een extra mechanische werking toe te voegen. In deze gevallen werkt men ook met de microvezel-/bonnetpad methode of shamponeren/borstelen.
Voor- en nadelen
Shamponeren van het tapijt is alleen mogelijk met reinigingsmiddelen die tensiden bevatten en die laten veel van deze stof achter in de vloerbedekking, waardoor de resten de herbevuiling meestal versterken. Daarom wordt vaak de voorkeur gegeven aan de microvezel-/bonnetpad-methode, in combinatie met schoonmaakmiddelen zonder oppervlakteactieve stoffen. In beide gevallen is er, net als bij sproei-extractie, een risico van doorweken. Daarom kan het alleen worden toegepast op vloeren en ondergronden die niet gevoelig zijn voor vocht.
Tussentijdse reiniging van tapijtvloeren
Zo mooi, comfortabel en geluiddempend als tapijten kunnen zijn - zelfs bij zorgvuldige onderhoudsreiniging vormen zich na verloop van tijd looppaden of sporen van vastzittend vuil, wat niet meer met stofzuigen of afnemen kan worden verwijderd. Om de periode tot aan de uitgebreide basisreiniging te verlengen, kan er een tussenreiniging uitgevoerd worden. De iCapsol tot microvezel- of bonnet-pad methodes zijn ook geschikt voor vochtgevoelige tapijten en ondergronden of ruimtes zoals hotellobby's die weer snel beloopbaar moeten zijn.
Hoe het in z'n werk gaat
Als de éénschijfsmachine is uitgerust met een shamponeerborstel of een microvezel-/bonnetpad, wordt de vloerbedekking in een eerste stap in twee banen met toevoeging van water behandeld of bevochtigd met een drukspuit. Vervolgens, met de watertoevoer dicht, de reinigingsoplossing in het tapijt aanbrengen. Randen en hoeken moeten handmatig worden behandeld.
In een tweede stap wordt de vloerbedekking gespoeld met schoon water of een geschikte tapijtspoeling met behulp van het sproei-extractieapparaat in overlappende banen. Moeilijk bereikbare plaatsen kunnen worden behandeld met de handsproeier.
Drogen van tapijt: droogtijd en tapijtkam
Ongeacht of je alleen met sproei-extractie of met de combinatiemethode werkt - na de basisreiniging van het tapijt moet de textiele vloerbedekking drogen. Zorg tijdens het drogen voor goede ventilatie of versnel het drogen met een ventilator. Meubels mogen pas weer worden teruggeplaatst als er geen vocht meer in de vloerbedekking aanwezig is - dit voorkomt corrosie of verkleuring door restvocht.
Tip – gebruiken van een tapijtkam:
bij velourstapijten kun je de pool na het reinigen weer corrigeren met een tapijtkam. Je kan ook een schone schrobber gebruiken.
Impregneren van tapijt
Veel textiele vloerbedekkingen worden in de fabriek geïmpregneerd - een bescherming die na verloop van tijd minder wordt door het vele lopen en de werking ervan door resten van reinigingsmiddelen afneemt. Een druppel water moet op de textiele vloerbedekking korte tijd op het oppervlak blijven liggen, dan is de impregnering nog intact. Als de druppel onmiddellijk wegzakt, is de impregnering van het tapijt niet meer in intact of toe aan vernieuwing.
Tapijt impregneren: het werkt als volgt
De impregneeroplossing wordt op basis van de informatie van de fabrikant gedoseerd en in een drukspuit of in een sproei-extractieapparaat gedaan. Vervolgens wordt het tapijt in banen van ca. 30 centimeter nat gemaakt, dit is evenwel mogelijk op een al nattig oppervlak.
Om tot diep in de vezels te komen, kan de oplossing als het tapijt nog vochtig is met een zachte borstel in de vloerbedekking worden gewerkt. Voor grotere oppervlakken wordt het gebruik van een contraroterende rolborstelmachine aanbevolen.
Tip – droogtijd handhaven:
loop niet op het tapijt totdat het helemaal droog is.
Tip – impregnering:
Als het tapijt wordt gelegd op plaatsen waar het waarschijnlijk lastig schoonmaken is, dan wordt impregnering sterk aangeraden.