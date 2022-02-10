Bedrijfswagen wassen

Voorschriften voor het wassen van bedrijfswagens

De eisen die gesteld worden aan het reinigen van bedrijfswagens zijn hoog. Afhankelijk van het doel en het type voertuig, is het vuil op de vrachtwagens heel verschillend. De wastechniek moet daarom in staat zijn vuil zoals teervlekken, oliën en modderspatten, maar ook seizoensaanslag (b.v. strooizout, pollen, insecten- en bladresten) betrouwbaar en snel te verwijderen - en tegelijkertijd alle voertuigoppervlakken zorgvuldig behandelen.

Andere uitdagingen zijn de verschillende materialen waar de vrachtwagens van zijn gemaakt. Dat varieert van aluminium, koolstofvezel en staal tot rubber en diverse kunststoffen. Ze moeten allemaal op een betrouwbare en zorgvuldige manier in één wascyclus worden gereinigd.