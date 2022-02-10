Bedrijfswagen wassen
Schone bedrijfswagens leveren een belangrijke bijdrage aan de positieve uitstraling van een wagenpark. Om arbeidskosten en tijd te besparen, zijn de eisen aan waskwaliteit en -snelheid hoog. De grootte en de vorm van de voertuigen vereisen echter niet alleen een speciale wastechniek - de waschemicaliën moeten ook geschikt zijn om vrachtwagens, bussen en dergelijke economisch te reinigen.
Voorschriften voor het wassen van bedrijfswagens
De eisen die gesteld worden aan het reinigen van bedrijfswagens zijn hoog. Afhankelijk van het doel en het type voertuig, is het vuil op de vrachtwagens heel verschillend. De wastechniek moet daarom in staat zijn vuil zoals teervlekken, oliën en modderspatten, maar ook seizoensaanslag (b.v. strooizout, pollen, insecten- en bladresten) betrouwbaar en snel te verwijderen - en tegelijkertijd alle voertuigoppervlakken zorgvuldig behandelen.
Andere uitdagingen zijn de verschillende materialen waar de vrachtwagens van zijn gemaakt. Dat varieert van aluminium, koolstofvezel en staal tot rubber en diverse kunststoffen. Ze moeten allemaal op een betrouwbare en zorgvuldige manier in één wascyclus worden gereinigd.
Kosten- en tijdbesparing dankzij machinale reiniging
Het machinale onderhoud helpt bij het besparen op arbeidskosten en tijd. Een efficiënte oplossing is de toepassing van moderne portaalwasinstallaties voor bedrijfswagens en wasplaatsen met hogedrukreinigers. Deze beschikken over diverse functionaliteiten om de voertuigreiniging aan te passen aan de wisselende eisen. Hun toepassingsgebieden lopen uiteen van handmatige of machinale voorwas tot grondige hoofdwas en voertuigonderhoud. Hier kunnen reinigingsmiddelen met de juist formule worden gebruikt die aan de hoge eisen voor het wassen van vrachtwagens voldoen, zodat dat er geen middelen worden gebruikt die in zijn geheel niet geschikt zijn of die erg veel extra wastijd vergen. Het gebruik van wasinstallaties en -plaatsen moet echter worden aangepast aan het type, het aantal en de grootte van de voertuigen.
Er zijn drie belangrijke vragen die beantwoord moeten worden bij de keuze en samenstelling van een carwash in de bedrijfswagensector:
Welke voertuigen moeten er gewassen worden?
Bij de keuze en samenstelling van een wasinstallatie moet in de bedrijfswagensector in de eerste plaats worden nagegaan welke type voertuigen er gewassen moeten worden: vrachtwagens voor de bouwsector met speciale carrosserieën zijn moeilijk te reinigen en moeten meestal met een hogedrukreiniger worden gewassen, omdat ze niet door portaalinstallaties kunnen worden gereden. Als alternatief is het mogelijk om voor deze voertuigen stationaire sproeibogen/-portalen zonder borstels te installeren. In tegenstelling tot de portaalinstallatie bewegen deze bogen/portalen niet - in plaats daarvan worden de voertuigen er doorheen gereden en gewassen zonder contact te maken. Dit maakt wassen zonder veel handmatige inspanningen mogelijk. Opleggers, bussen of vrachtwagens met laadbak kunnen daarentegen veel efficiënter worden gereinigd met stationaire portaal- of mobiele borstelinstallaties.
Voertuigen wassen voor eigen gebruik of als commerciële onderneming?
Er moet ook worden nagegaan of de wasinstallaties voor eigen gebruik dan wel als aanvullend of uitsluitend commerciële exploitatie moeten worden ingezet. Ligt de nadruk op eigen gebruik, dan is de grootte en het technische ontwerp van de installatie gelijk aan die van bedrijven met wagenparken en gebaseerd op het aantal en het type voertuigen. Voor wagenparken met een mix, moet een gecombineerde wasinstallatie worden overwogen. Het kan bijvoorbeeld voor vrachtwagens zinvol zijn een handmatige wasplaats met hogedrukreinigers in te richten naast een portaal- of mobiele borstelinstallatie.
In de commerciële exploitatie is het niet anders. In dat geval hangt de keuze van de wasinstallatie af van het verwachte aantal voertuigen. Om deze te bepalen is een grondige analyse van de locatie nodig (b.v. frequentie van de locatie, aantal gevestigde bedrijven met bedrijfswagenparken, regionale concurrentiesituatie, wetgeving ter bescherming van het grondwater).
Zijn er bouwkundige en technische voorschriften?
De meeste van de aangeboden wasportalen hebben een voldoende grote hal met passende watertoevoer en -afvoer nodig, maar ook een driefasige stroomaansluiting (400 V). Voordat het wasportaal wordt geïnstalleerd, moet ook worden gecontroleerd of de grootte van de hal overeenkomt met de vele veiligheidsvoorschriften van brancheorganisaties (richtlijnen voor wasinstallaties voor voertuigen ZH1/543). Daarnaast heb je nog de planning en aanschaf van een installatie voor het afscheiden van het waswater. Als de installatie in een hal niet mogelijk is, kunnen sommige wasinstallaties met vrachtwagenportalen op het buitenterrein worden geplaatst. Hier moet dan een spatwaterbescherming worden aangebracht. De beschikbare ruimte - voor de toerit en de voor- en nabehandelingen - is ook belangrijk: als de wasplaats en de hal tijdens de spitsuren gemakkelijk en zonder veel gemanoeuvreer bereikbaar zijn, heeft dit een positief effect op de klantentevredenheid en dus op de bezoekersfrequentie.
In drie stappen naar een schoon voertuig
Stap 1: voorwas
Voor het voorwassen van bedrijfswagens kan een hogedrukreiniger worden gebruikt. Vóór de aanschaf moet worden nagegaan of een mobiel of een stationair apparaat handig is. Er is ook een keuze tussen koudwater- en warmwaterhogedrukreinigers.
- Mobiele units zijn goedkoper en kunnen door hun mobiliteit ook worden gebruikt voor vele (speciale) taken, zoals het schoonmaken van de werkplaats. Er moet echter rekening worden gehouden met langere insteltijden. De capaciteit van de verbruiksmiddelen zoals brandstof of reinigingsmiddel (ca. 10-20 l) is systeemtechnisch eveneens beperkt.
- Stationaire hogedrukreinigers hebben het voordeel dat ze onbeperkt gebruik kunnen maken van de energievoorziening (elektriciteit/gas/stookolie) om het water te verwarmen. Bovendien zitten de snoeren en toevoerleidingen altijd netjes op hun plek en zijn de tanks voor waschemicaliën groter, zodat je ze niet zo vaak hoeft bij te vullen.
Voor de voorwas van vrachtwagens en dekzeilen wordt een alkalisch reinigingsmiddel gebruikt. Het voorsproeimiddel voor borstel- en hogedrukinstallaties ondersteunt het losweken en verwijderen van hardnekkig vuil zoals vet, roet, olie, teer, insectenresten en grauwsluiers. Het vuiloplosmiddel wordt ofwel met hogedrukreinigers in de juiste dosering opgespoten ofwel verdund via het doseersysteem van de portaalwasinstallatie. Indien nodig wordt een alkalische velgenreiniger op de wielen aangebracht.
Als alternatief is het mogelijk om op de portaalwasinstallatie effectieve voorsproeibogen te installeren. Afhankelijk van de mate van vervuiling is dan een handmatige voorreiniging niet langer echt noodzakelijk.
Stap 2: hoofdwas
Tijdens de hoofdwasbeurt, die volgt op de voorwas, wordt - door drie roterende borstels met toevoeging van water en een reinigende actieve shampoo of schuim - het voertuig ontdaan van het doorweekte vuil. Door de combinatie van werkzame stoffen worden de glij-eigenschappen van de borstels ondersteund en beschermen zo het voertuigoppervlak. De druk van de zijborstels wordt individueel aan het voertuig aangepast, wat in combinatie met de nauwkeurige contourherkenning een optimaal wasresultaat oplevert.
De hoofdwas wordt gevolgd door de naspoeling, waarbij de laatste vuil- en wasmiddelresten worden verwijderd.
Als alternatief kan de hoofdwas ook worden gedaan met behulp van een handmatig bediende éénborstelinstallatie. Je kan daarmee voertuigen van kleine wagenparken tot 15 voertuigen en tot een hoogte van 4,20 meter wassen en is geschikt voor een snelle en grondige reiniging rondom (zij-, voor- en achterkant).
Stap 3: voertuigonderhoud
Om de truck netjes te kunnen onderhouden kan na het wassen een aanvullend programma worden gekozen zoals een wax-behandeling. Het beschermt het lakwerk tegen schadelijke milieu-invloeden zoals stof, zure regen of agressieve vogelpoep. Bovendien voorkomt wax roestvorming omdat hij in de naden en holle ruimtes vloeit, daar water verdringt en na droging een beschermende film vormt. Andere voordelen zijn dat vuil zich minder aan de lak hecht, het voertuig er langer verzorgd uitziet en gemakkelijker te reinigen is.
Bovendien is vloeibare spraywax effectief gebleken voor de conservering en glansverzorging van het volledige voertuig. Omdat hij ongevoelig is voor de waterkwaliteit droogt het voertuig na het aanbrengen van de wax ook zonder blaasdroger vlekkeloos op. De zogenaamde "vloeibare-zeem" is ontwikkeld voor wasinstallaties zonder een blaasdroger en is bijzonder geschikt voor voertuigen met grote zichtvlakken. Het product laat het waswater als een dunne film van het voertuigoppervlak en de ruiten lopen zonder vlekken achter te laten.
Méér cash met de juiste chemicaliën
Om het verbruik van leidingwater te verminderen, werkt een groot deel van de wasinstallaties voor bedrijfswagens met een waterbehandelingssysteem. Vuildeeltjes worden uit het waswater gefilterd, afgevoerd en het gefilterde water wordt teruggepompt in de installatie - dit kan het verbruik van leidingwater met tot wel 85% verminderen. Voor een efficiënte behandeling van het waswater en een veilige werking van de wasinstallatie is echter een goede dosering van de waschemicaliën noodzakelijk. Dit komt omdat onderdelen zoals het putsysteem met slibvang, de fijnfiltratie en de opslag van waswater alleen goed kunnen functioneren als ze niet door de chemicaliën worden verstoord. Het is altijd aan te raden rekening te houden met de specificaties van de fabrikant.
Met de juiste chemicaliën besparen exploitanten van installaties baar geld: toevoegingen die op basis van individuele behoeften worden geselecteerd, besparen water, de installatie werkt bedrijfszeker en verdient zichzelf sneller terug. Ook de klant profiteert, want een carwash met op elkaar afgestemde programma's en reinigingsmiddelen werkt op het hoogste kwaliteitsniveau met een lage milieu-impact - en draagt zo bij tot het behoud van de waarde van het voertuig en de tevredenheid van de klant.
[A] Afvalwaterlozing via putsysteem naar riolering | B] Afvalwaterlozing via recyclingwatertank naar riolering
Recycling cyclus: Het afvalwater stroomt via de bezinkput [1] naar een pompreservoir [2]. Van daaruit wordt het door de automatisch terugspoelbare zandfilter (mediafilter) [3] in de recyclingwatertank [4] gepompt en via de toevoerpomp [5] aan het wasproces geleverd. Overtollig water kan via de overloop van het pompreservoir afhankelijk van de wettelijke bepalingen direct of via een afscheider naar de riolering [6] worden afgevoerd. Optioneel kan het afvalwater ook direct uit de recyclingwatertank naar de riolering worden afgevoerd. In dit geval is er geen verbinding tussen pompreservoir en riolering.