Eikenprocessierups bestrijden

Bestrijding met veiligheidszuigers

In geval van aantasting door eikenprocessierups wordt het gebruik van veiligheidszuigers van stofklasse H inclusief veiligheidsfilterset voor een veilige verwijdering aanbevolen. Deze modellen zijn vaak ook toegelaten voor asbestsanering (in dit geval voorzien van de TRGS 519-certificatie) en vele andere toepassingen waarbij gevaar voor de gezondheid bestaat. Ongewenste deeltjes, ook de fijne brandharen, worden vooral opgenomen in een veiligheidsfilterzak van vlies, die daarnaast ook nog in een transportzak van kunststof zit.

Het is ook mogelijk om een PE-afvalzak te gebruiken waarin geen vliesfilterzak is opgenomen. De kosten voor verbruiksmaterialen liggen daarbij in vergelijking met de klassieke veiligheidsfilterset aanzienlijk lager. De zakken met de opgezogen rupsen en brandharen worden in goed afsluitbare containers opgeslagen en na planning en aanmelding verbrand in een vuilverbrandingsinstallatie.

Door de keuze van modellen met RVS-zuigbuizen en elektrisch geleidende toebehoren bestaat er voor de gebruikers geen gevaar voor statische ontlading, met name bij fijnstof. Kleine zuigers met een inhoud van 30 liter zijn voor mobiel gebruik ook op kleine hefplateaus probleemloos te gebruiken. Het gebruik van de gekozen zuiger moet evengoed mogelijk zijn met een in de handel verkrijgbare 220 - 240V 50/60Hz stroomgenerator als met een verlengsnoer op het stroomnet van nabijgelegen gebouwen.